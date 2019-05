Safra de inverno: Plantio do trigo entra na reta final no oeste

Toledo – O plantio do trigo na região oeste entra na reta final. Segundo avaliação do Deral (Departamento de Economia Rural), ao menos 90% das áreas destinadas ao cereal nesta safra já foram cultivadas e se desenvolvem bem, graças às chuvas registradas nos últimos dias. Isso significa que, dos 189 mil hectares, algo próximo de 173 mil já foram semeados e os demais prometem ser plantados nas próximas semanas.

No Núcleo Regional de Toledo, com 24 mil hectares, o plantio já terminou. A área restante está concentrada no Núcleo de Cascavel onde estão 165 mil hectares destinados à cultura.

Segundo o economista do Deral Hugo Godinho, assim como esperado, o oeste deverá colher mais de 630 mil toneladas, o que representa quase 20% de toda a safra estadual e 12% da safra nacional, uma vez que o Paraná se consolida como o maior produtor de trigo do País.

Pelo Estado estão sendo cultivados 1 milhão de hectares, área um pouco menor que a projetada inicialmente, mas que garantirá uma produção de 3,2 milhões de toneladas se as condições climáticas forem favoráveis.

Colheita do milho

A colheita do milho safrinha avança pelo Estado e o protagonista também é o oeste, onde as lavouras foram cultivadas mais cedo. Dos 3% de lavouras colhidas no Paraná, a concentração é praticamente toda na região.

Segundo o administrador analista de milho do Deral Edmar Gervásio, a intensificação da colheita ocorrerá nos próximos dias, tão logo o tempo firmar. “Mas a maior área será mesmo em junho, julgo e agosto”, destacou.

Em todo o Paraná, onde se espera colher 13 milhões de toneladas, ao menos 84% das lavouras estão em boas ou excelentes condições e o restante, segundo o analista, expira um pouco mais de cuidados. “No oeste, a expectativa é para que a safrinha seja excelente [5 milhões de toneladas], as lavouras se desenvolvem muito bem, mas no norte e no noroeste faltou um pouco de chuva e talvez nessas regiões tenhamos uma produção um pouco menor, mas nada que comprometa a safra estadual”, destacou, ao lembrar que toda a região foram cultivados 750 mil hectares com este cereal.

