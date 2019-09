Romeiros participam de peregrinação à santuário

O Santuário de Nossa Senhora da Salette, em Braganey se prepara para receber neste domingo(8), em torno de 2 mil peregrinos para 43ª Romaria ao Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Salette. Eles chegam a percorrer mais de 50km até o Santuário.Os devotos encontram 3 rotas opções de caminhos que podem ser feitos a pé, ou de bicicleta.

Rotas de peregrinação ao santuário

Os devotos que buscam peregrinar à Casa da Mãe Salette, encontram 3 rotas opções de caminhos que podem ser feitos a pé, ou de bicicleta. Mais do que uma caminhada, os trajetos proporcionam momentos de intensa fé, através de orações, silêncio, do desapego, contemplação e principalmente pela simplicidade do momento durante todo o percurso. A caminho do Santuário Nossa Senhora da Salette, em Braganey, os romeiros encontram também pessoas dispostas à ajudar, acolher e a partilhar.

Corbélia

23 km cruzando a PR-573 que liga o município de Corbélia e Braganey. Tradicionalmente, fiéis se reúnem no Portal da cidade das Flores, e a meia noite saem em peregrinação.Neste ano, o reitor do Santuário Nossa Senhora da Salette, Padre Edvanderson Cordeiro celebrará a Santa Missa na Paróquia São Judas Tadeu de Corbélia, às 19h30min, e realizará a bênção dos peregrinos. Na sequência eles poderão seguir seus caminhos rumo ao Santuário em Braganey.

Anahy

A Paróquia Santa Ana, de Anahy, é o ponto de encontro para os Romeiros vindos das comunidades do interior e do município. O trajeto é realizado pela PR-474, e os quase 25km são feitos em estrada de calçamento irregular. Os romeiros passam pelo município de Iguatu bem ao meio do trajeto.

Iguatu

O trajeto dos peregrinos que saem do município de Iguatu é o menor deles. Com pouco mais de 13km, os Romeiros se encontram pelos caminhos da PR-474 que vem de Anahy, e seguem em oração, reflexão e fé.