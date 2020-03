Romano faz 23 ultrapassagens

Em sua primeira temporada na Júnior Menor, categoria que utiliza motores de 125cc, o paulista Gabryel Romano (São Cristóvão Saúde/Liceu Santa Cruz) viveu mais um fim de semana de grande aprendizado. O jovem piloto disputou no último sábado a segunda etapa da Copa São Paulo Light de Kart no lendário Kartódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista. Em função de um acidente, ele largou em 26º. Na primeira bateria superou 11 concorrentes. Na segunda, teve outra boa atuação e ganhou 12 posições. Foram 23 ultrapassagens, mas foi obrigado a abandonar a competição perto do fim com problemas no radiador.

