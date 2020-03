Rodízios: Prefeitura cobra da Sanepar explicações sobre falta de água

Medianeira – Devido aos constantes rodízios no abastecimento de água em Medianeira, o prefeito Ricardo Endrigo decidiu notificar a Sanepar para que ela explique a razão dos racionamentos e as medidas adotadas para suprir as necessidades do Município; as causas de suposto ar em canos; os valores de investimentos feitos para o abastecimento de água e se estão de acordo com as metas estipuladas. Ele espera a resposta em até 15 dias.

Endrigo cobra ainda da Sanepar estudos e projetos para comprovar que os valores de investimentos realizados e previstos. “Os índices pluviométricos nos últimos meses estão de acordo com as médias previstas, não há situação de emergência ou calamidade”, aponta o prefeito, alertando que os moradores precisam de um serviço de qualidade, regularidade/continuidade.

Rios baixos

Segundo a Sanepar, os mananciais de Medianeira ainda não recuperaram as vazões para abastecer a cidade de forma regular e, por isso, decidiu retomar hoje (4) o rodízio no fornecimento de água.

A companhia justifica que a medida é necessária porque a estiagem prolongada no ano passado diminuiu drasticamente a vazão dos poços e do Rio Alegria, reduzindo em 40% a captação e a produção de água tratada. Além disso, as altas temperaturas têm provocado elevação no consumo acima da média para a cidade.

O horário da interrupção do fornecimento de água será das 8h às 18h, com previsão de normalização gradativa no início da noite.

Cronograma

Nesta quarta, a interrupção no fornecimento de água irá atingir os Bairros Panorâmico, Cidade Alta, Nazaré, Alvorada, Centro, parte do São Cristóvão, Itaipu, Independência, Pedreira, Florença, Linha Berneck, Loteamento Pavan, Loteamento Dom Pedro, Loteamento Tropical, Loteamento Veneza, Pinandi e Loteamento Olinda. Na quinta-feira (5), a medida será adotada nos Bairros Belo Horizonte, parte do Condá, Ana Claudia, Loteamento Vila Verde, Loteamento Vendrame, Loteamento Santo Antônio, Loteamento Paglia, Ipê, Vila Nova, Loteamento Portugal, parte do Loteamento Puerari e Área Industrial.

Confira como ficarão os demais bairros:

Na sexta-feira (6), os bairros atingidos serão: Ipê, Jardim Florido, Ipezinho, Centro, parte do São Cristóvão, do Condá e do Loteamento Puerari, Frimesa, Laranjeiras, Jardim Irene, Vila Alegria.

No sábado (7), as regiões que estarão no rodízio são as dos bairros Nazaré, Loteamento Santos Dumont, parte do Cidade Alta e Loteamento Cidade Alta 02.

Domingo, dia 8, a interrupção atinge os bairros Panorâmico, parte Cidade Alta, Nazaré, Alvorada, Centro, parte do São Cristóvão, Itaipu, Independência, Pedreira, Florença, Linha Berneck, Loteamento Pavan, Loteamento Dom Pedro, Loteamento Tropical, Loteamento Veneza, Pinandi e Loteamento Olinda.

Dia 9, segunda-feira, voltam a ser fechados os setores dos bairros Belo Horizonte, parte do Condá, Ana Claudia, Loteamento Vila Verde, Loteamento Vendrame, Loteamento Santo Antônio, Loteamento Paglia, Ipê, Vila Nova, Loteamento Portugal, parte do Loteamento Puerari e Área Industrial.

Na terça-feira (10), os bairros atingidos serão: Ipê, Jardim Florido, Ipezinho, Centro, parte do São Cristóvão, do Condá e do Loteamento Puerari, Frimesa, Laranjeiras, Jardim Irene, Vila Alegria,

Na quarta-feira (11), as regiões que estarão no rodízio são as dos bairros Na-zaré, Loteamento Santos Dumont, parte do Cidade Alta e Loteamento Cidade Alta 02.