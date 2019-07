Rodada cheia pela Chave Ouro

Cascavel – Com uma partida a mais que o líder Pato Futsal, que tem 32 pontos, as equipes do Cascavel Futsal e Campo Mourão fazem hoje o clássico da rodada no Ginásio da Coopavel, às 19h30.

O Cascavel Futsal quer aproveitar o fator casa para se reabilitar, mesmo sabendo que do outro lado da quadra estará uma forte equipe que, além da boa campanha na Chave Ouro, vem fazendo uma ótima campanha na Liga Nacional, onde tem o melhor desempenho entre os paranaenses e está na terceira colocação.

No outro jogo da rodada, o Marreco Futsal de Francisco Beltrão recebe no Ginásio Arrudão, às 20h, o São José dos Pinhais. O time beltronense vem de uma boa vitória pela Liga Nacional em cima do São José por 5 a 3, quando estreou o ala Canabarro, novo reforço do time. O São José venceu o Dois Vizinhos na última rodada e melhorou um pouco a situação no campeonato, agora na 11ª posição. O Marreco na oitava colocação ainda não deslanchou na competição estadual.

Para fechar a rodada desta quarta-feira o lanterna, com apenas quatro pontos conquistados em 14 jogos e virtual rebaixado para a Série Prata do ano que vem, São Lucas de Paranavaí recebe no Ginásio Antonio Lacerda Braga, às 20h30, o Marechal Futsal, terceiro colocado da Chave Ouro com 30 pontos e o mesmo número de jogos do líder Pato Futsal. Uma vitória leva o time rondonense à liderança.