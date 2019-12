Rival do Inter na fase preliminar poderá ser definido só na Justiça

Porto Alegre – Sorteado para enfrentar o dono da vaga chamada “Chile 4” na segunda fase da popular pré-Libertadores, o Internacional poderá ter o adversário definido apenas após batalha judicial entre Unión Española e Universidad do Chile, tudo por conta da situação inusitada vivida este ano no futebol chileno, que teve suas competições encerradas precocemente por conta de protestos políticos no país.

A vaga “Chile 4” é destinada ao campeão da Copa Chile, que foi interrompida na semifinal. Um dos confrontos, entretanto, seria entre Universidad Católica e Colo-Colo, que se garantiram diretamente na fase de grupos da Libertadores por terem terminado o Campeonato Chileno nas duas primeiras posições, respectivamente. Assim, impreterivelmente a vaga “Chile 4” ficaria com Unión Española e Universidad do Chile, e seria definida num confronto agenda pela Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile local para janeiro.

Melhor posicionado no Campeonato Espanhol em relação ao rival – 9º ante o 14º -, entretanto, o Unión Española se recusa a disputar o jogo, tendo, inclusive se manifestado formalmente dizendo que não entrará em campo e que acionará o Tribunal Arbitral do Esporte.

Já os defensores do Universidad de Chile argumentam que a vaga “Chile 4” é definida pela Copa Chile, não tendo relação com o campeonato nacional, e que na Copa Chile o Universidad tem campanha superior a do Unión, com 13 pontos conquistados em seis jogos (4 vitórias, 1 empate e 1 derrota) contra 12 pontos conquistados também em seis jogos pelo rival (3 vitórias e 3 empates).

Tolima ou Maracá

Caso avance da segunda fase da Libertadores, que deverá ter as datas confirmadas para as duas primeiras semanas de fevereiro, o Internacional terá pela frente na última fase preliminar quem avançar de Tolima x Maracá. Desse chaveamento sairá o último integrante do Grupo E, que já conta com Grêmio, Universidad Católica e América de Cali.