Ricardo Maurício é bicampeão da Corrida do Milhão

O paulista Ricardo Maurício garantiu domingo, pela segunda vez na carreira, o polpudo prêmio de R$ 1 milhão ao vencer a Corrida do Milhão da Stock em Interlagos.

A vitória foi ratificada após Lucas Di Grassi ter recebido um drive through por ultrapassar Mauricio na briga pela liderança, excedendo os limites da pista na entrada da reta dos boxes. Di Grassi, no entanto, não atendeu à determinação da direção de provas e foi excluído do resultado final. Mais atrás, Daniel Serra garantiu o pódio na reta de chegada, com o auxílio do fan push, superando Thiago Camilo na bandeirada por menos de um décimo.

Segundo colocado, o paranaense Gabriel Casagrande se mostrou contente com o resultado: “Foi bom demais, Deus estava guardando isso para mim. Fomos bem o fim de semana inteiro, com boa velocidade. Tivemos uma boa posição de largada e o carro melhorou muito depois do pit stop. Não levei o Milhão, mas o segundo lugar foi bacana e garanti uma graninha”, brincou.

Com o resultado do Milhão, Serra segue na ponta da tabela com 212 pontos, sete à frente de Mauricio. Camilo subiu para terceiro com 185, seguido de Julio Campos com 179 e Rubens Barrichello, com 168.

A próxima etapa da Stock Car será no dia 15 de setembro no Velopark (RS).