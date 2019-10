Revezamento do Brasil defende título no Mundial de Atletismo

Rio de Janeiro – Atual campeão mundial do revezamento 4x100m, título conquistado no Estádio Internacional de Yokohama, no Japão, em maio, o Brasil tenta se manter no topo da prova neste sábado, quando disputará a final Mundial de Doha, no Catar. A prova será às 16h15 (de Brasília) neste sábado (5).

Na última eliminatória, a equipe formada por Rodrigo Nascimento, Vitor Hugo dos Santos, Derick Souza e Paulo André de Oliveira cravou 37s90, igualando recorde brasileiro dos Jogos de Sydney 2000. A marca é abaixo dos 38s05 alcançada para o título há cinco meses. Naquela ocasião, no Japão, o quarteto brasileiro tinha Jorge Vides, agora lesionado, no lugar de Vitor Hugo dos Santos.

Em Doha, o Brasil ficou em segundo lugar na primeira bateria eliminatória, com Paulo André segurando no final, em prova disputada ontem (4) no Estádio Internacional Khalifa. Os três primeiros passavam. A Grã-Bretanha venceu e os Estados Unidos chegaram em terceiro. Além dos três, se classificaram também África do Sul, Japão, China, França e Holanda.