Revelados os campeões de Velocross do Paraná

O Campeonato Paranaense Pro Tork de Velocoss revelou todos os campeões na última etapa da temporada 2019, realizada domingo, em Rio Negro, na fronteira com Santa Catarina. E o grande destaque foi Rafael Faria, que saiu com os títulos das categorias principais, VX1, VX2 e 230cc Pro.

Para o piloto que defende a Pro Tork Racing Team, foi uma grande conquista. “O nível da competição foi muito alto neste ano, o que me deixa ainda mais feliz. Cheguei ao evento com boa vantagem na classificação, mas fui pra cima e garanti o lugar mais alto do pódio na VX1 e na VX2, além do segundo na 230cc Pro”, explica.

Centenas de atletas alinharam no gate do Motódromo Maximiano Pfeffer, proporcionando um belo espetáculo na pista de aproximadamente 1.100 metros de extensão, com predomínio de trechos de alta velocidade e algumas curvas técnicas. O público compareceu em peso e torceu do início ao fim.

Além de Faria, também foram campeões Mozara Bittencourt (VXF Nacional) Tayna Zolet (VXF Especial), Marcelo Marques (VX5 Nacional e VX45 Nacional), Lauro Vonsovicz (VX5 Especial), Sandro Alexandre (VX4 Nacional), Márcio Lago (VX4 Especial e VX3 Nacional), Renato Stachiw (VX45 Especial), Leonardo Cassarotti (VX3 Especial), Pedro Alves (TR50cc), Lucas Nogueira (TR125 Adulto), Vitor Oliveira (TR100cc), Fabrício Rondoni (Street 200c), Gustavo Seizes (Intermediária Nacional), Matheus Zolet (Intermediária Especial), Jacson Keil (FLN), João Vitor da Silva (VX Junior) e Kauã Souza (65cc).