Reunião do COU homologa a consulta eleitoral

Na manhã desta quarta-feira (20), foi homologado pelo Conselho Universitário da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), o resultado da consulta eleitoral para o mandato de 2020-2023.

Nessas eleições, foram escolhidos diretores de Centro, de Campi e reitor e vice-reitor. Os eleitos para Reitoria foram o professor Alexandre Almeida Webber, e o professor Gilmar Ribeiro de Mello, respectivamente reitor e vice.

No dia 12, foi apresentado ao atual reitor, Paulo Sérgio Wolff, os resultados oficiais dessa consulta eleitoral e, cumprindo com o calendário do processo, a reunião no Conselho Universitário é realizada para autenticação e posterior encaminhamento da lista tríplice ao Governo do Estado, em Curitiba.