Reunião do Comitê de Crise avalia questões relacionadas ao 1º caso de covid-19 em Missal

A reunião semanal desta segunda-feira (18) do Comitê de Crise de Missal, criado para tratar sobre assuntos relacionados ao novo coronavírus, abordou questões referente ao 1º caso de covid-19 no município. O repasse das informações, foi no sentido de tranquilizar os integrantes do Comitê e toda a população.

O primeiro caso é considerado importado por se tratar de um caminhoneiro que retornou de viagem. Assim que ele retornou de viagem e percebeu alguns sintomas, fez contato com a Unidade de Saúde e foi realizado o exame que confirmou o primeiro paciente com covid-19 de Missal no último sábado (16).

O paciente está com sintomas leves, ficará sob monitoramento e isolamento.