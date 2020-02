Resumo semanal das novelas de 29 de fevereiro a 7 de março

Após mentir para Danilo, Thelma entra em trabalho de parto

Nesta semana em “Amor de mãe” Danilo diz a Thelma que deseja conhecer sua mãe biológica. Thelma diz a Lurdes que sabe como encontrar a mãe biológica de Danilo. Danilo se embriaga e desabafa com Nuno. Thelma apresenta Fátima à Danilo. Thelma é chantageada, inventa uma história para Danilo que percebe algo errado e dá um emprego para Fátima. Thelma entra em trabalho de parto.

Éramos seis

Sábado, 29 de fevereiro

Inês fica aflita com o sumiço de Afonso. Isabel alerta Felício sobre a presença de Zulmira em sua casa. Zeca conforta Olga, que teme perder Chiquinho. Justina aceita voltar ao tratamento com Selma, sem que Emília saiba. Zulmira ameaça Felício.

Segunda-feira, 2 de março

Clotilde e Olga se emocionam ao ouvir Tavinho falar de Chiquinho. Shirley provoca Lola. Lúcio se incomoda quando Inês fala de Alfredo. Adelaide desabafa com Alfredo sobre Justina. Lili beija Marcelo para provocar Julinho. Selma inicia uma sessão de hipnose com Justina.

Terça-feira, 3 de março

Lúcio confronta Alfredo sobre Inês. Julinho pede perdão a Lili. Durvalina nota o sentimento de Inês por Alfredo. Alfredo pede para conversar com Adelaide. Rita e Ernesto apoiam Almeida. Zulmira arma um escândalo na casa de Lola, revelando a todos que Isabel é amante de Felício.

Quarta-feira, 4 de março

Lúcio confronta Inês sobre Alfredo. Justina decide continuar seu tratamento com Selma, e Emília alerta Adelaide. Lola incentiva Almeida a procurar Clotilde. Felício devolve a Zulmira o escritório de sua família. Almeida se declara para Clotilde.

Quinta-feira, 5 de março

Felício se apresenta a Lola. Clotilde decide deixar Chiquinho com Olga, que se emociona. Justina lembra de seu trauma com Hamilton. Shirley recebe notícias sobre o paradeiro de Afonso. Emília conta a Adelaide o que aconteceu com Hamilton.

Sexta-feira, 6 de março

O prefeito de Itapetininga anuncia que Zeca será homenageado. Clotilde e Almeida chegam à sua nova casa. Emília se emociona com a união de Adelaide e Justina. Gusmões detém Nero, e Alfredo se revolta. Clotilde revela a Almeida que Chiquinho é seu filho.

Sábado, 7 de março

Olga e Clotilde se entendem, e Maria se emociona. O médico alerta Shirley sobre o estado grave de Afonso. Emília pede perdão a Adelaide. Karine desconfia quando ouve Julinho mencionar uma dívida ao telefone. Lola chora com a partida de Isabel.

Salve-se quem puder

Sábado, 29 de fevereiro

Kyra/Cleyde descobre que Ignácio não está tomando o remédio para a memória. Alan diz a Kyra/Cleyde que está muito feliz por ela ter entrado na vida de sua família. Alexia/Josimara e Bel se agridem.

Segunda-feira, 2 de março

Micaela fica encantada com Bruno e Gael, os primos de Verônica. Alexia avisa a Kyra que ela precisa salvar Rafael. Helena pede a Vicky que conte tudo o que sabe sobre Luna/Fiona. Luna conta a Zezinho que tem um plano para fazer Alexia confessar que gosta do rapaz.

Terça-feira, 3 de março

Luna/Fiona sugere a Téo que crie um blog sobre as viagens que fez. Petra não consegue decorar os textos para a gravação da novela. Ermelinda concorda em ajudar Luna no plano para unir Zezinho e Alexia. Alexia se surpreende quando Zezinho afirma que voltará para Judas do Norte para esquecê-la.

Quarta-feira, 4 de março

Luna pede permissão a Zezinho para acompanhar pela internet o resultado do concurso de gastronomia do qual Mário está participando. Dominique descobre que Renzo entrou como sócio na Labrador. Renatinha desconfia das intenções de Alexia/Josimara e a deixa nervosa.

Quinta-feira, 5 de março

Gabi convence Juan a beber para comemorar a vitória de Mário, e aproveita para tirar uma foto beijando o rapaz. Úrsula pergunta a Téo o que ele sente por Luna/Fiona. Luna/Fiona fica decepcionada ao ver a foto do beijo de Gabi e Juan na rede social.

Sexta-feira, 6 de março

Petra não tem bom desempenho na novela e diretor pede para reduzir a participação dela. Alexia/Josimara revela a Marieta que está apaixonada por Zezinho. Tarantino briga com Erick para defender Bia. Téo se declara para Luna/Fiona e os dois se beijam.

Sábado, 7 de março

Dionice arma uma surpresa para Tarantino e avisa ao rapaz que Bia ficou presa no vestiário. Alexia anuncia que irá a Judas do Norte, atrás do homem que ama. Kyra avisa a Zezinho para chegar ao sítio antes de Alexia. Helena aparece na casa de Ermelinda e surpreende Luna/Fiona.

Amor de mãe

Sábado, 29 de fevereiro

Vitória descobre que Raul e Davi mentiram para ela. Raul pede Vitória em casamento. Leila inventa para Brenda que foi agredida por Betina. Raul ajuda Betina a mudar sua vida, e a apresenta para Lídia. Brenda ofende Betina. Camila revela a Lurdes que Danilo foi adotado.

Segunda-feira, 2 de março

Camila pede que Lurdes não comente com Thelma sobre a descoberta de Danilo. Lurdes conversa com Thelma sobre a adoção de Danilo. Thelma diz a Lurdes que falará sobre o assunto com o filho. Davi descobre a identidade do atirador.

Terça-feira, 3 de março

Thelma apresenta Fátima a Danilo, que estranha a suposta mãe biológica. Lurdes aconselha Danilo. Ryan tem uma crise e afirma a Érica que jamais voltará a se apresentar. Sandro apoia Érica. Raul e Vitória se casam. Fátima volta à casa de Danilo.

Quarta-feira, 4 de março

Lurdes descobre que Lídia é a ex-mulher de Raul. Fátima pede um emprego a Danilo. Vitória revela a Raul que poderá ter sua carreira de volta. Danilo anuncia a Thelma que Fátima é a nova funcionária de seu restaurante.

Quinta-feira, 5 de março

Thelma se preocupa com a contratação de Fátima. Lurdes afirma a Érica e os filhos que pedirá demissão da casa de Lídia. Érica ganha uma bolsa de estudos em Paris. Ryan e Sandro pensam em trabalhar juntos. Raul rejeita a ideia de Sandro. Estela procura Álvaro.

Sexta-feira, 6 de março

Miguel alerta Lídia sobre seu hábito de beber. Raul surpreende Sandro na inauguração de seu negócio com Ryan. Marina afirma que não quer reatar com Ryan. Há uma passagem de tempo. Thelma, Camila e Danilo aguardam o nascimento do bebê.

Sábado, 7 de março

Álvaro proíbe Verena de se apresentar no jantar da fundação. Lídia se orgulha do novo visual de Betina. Verena confronta Álvaro ao ver Estela. Magno se incomoda com Lídia e Betina durante o jantar da PWA. Thelma entra em trabalho de parto.