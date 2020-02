Resumo das novelas do dia 6 de fevereiro de 2020

Rui sequestra Nina

Em “Malhação”, Rita afirma a Viana que ele não é mais seu advogado, e diz que falará com Lígia sobre Lara. Fafi propõe que Henrique finja estar ficando com ela, para provocar Andressa. Lígia confronta Lara na frente de Rita e Filipe. Sara aconselha Milena sobre a cirurgia. Rui sequestra Nina, e Lígia e Rita se desesperam. Joaquim apoia Lara. Milena decide não fazer a cirurgia. Rui devolve Nina para Lígia e Rita, e insinua que deseja resolver o processo de guarda amigavelmente.

Éramos seis

Carlos é levado para o hospital. Inês acredita que Carlos tenha desistido de viajar com ela. Adelaide afirma a Gusmões que sabe de onde vieram os tiros contra a multidão. Julinho ouve as notícias sobre a manifestação e teme pela vida de Alfredo. Sem saber a identidade de Carlos, o médico confirma a Gusmões que o estado do rapaz é grave. Marcelo vai à casa de Lola à procura de Carlos. Marcelo, Isabel e Alfredo se preocupam com a falta de notícias de Carlos. Inês fica aflita com o sumiço do namorado. Gusmões encontra um documento de Carlos e alerta Almeida. Alfredo reconhece Carlos no hospital e se desespera. Almeida vai à casa de Lola com Gusmões.

Salve-se quem puder

Kyra/Cleyde observa na rede social o depoimento que Rafael fez em sua homenagem. Ela não gosta da aproximação de Renatinha e Rafael. Luna/Fiona lamenta não poder avisar a Juan que está viva. Zezinho não reage bem quando Alexia/Josimara lhe pede para não criar ilusões sobre ela. Dominique e Renzo voltam para São Paulo. Renzo decide participar dos negócios de Dominique. Alexia/Josimara descobre que Renzo foi ao seu enterro e ela propõe às amigas que elas fujam para São Paulo.

Amor de mãe

Magno é libertado e visita Betina. Magno afirma que se afastará de Betina. Todos comemoram a volta de Magno. Érica alerta Ryan sobre o perigo do sucesso. Álvaro ameaça Vitória. Davi visita Amanda na prisão. Verena consegue um emprego no bar onde Marina trabalha. Vitória e Raul se aproximam. Miranda se encontra com Daniel. Leila e Magno se beijam. Belizário presenteia Penha, que se emociona. Verena faz sucesso cantando no bar. Álvaro pede para conversar com Verena. Eunice se nega a conversar com Camila sobre Tânia e Domênico. Raul sugere a separação para Érica.

SBT

As aventuras de Poliana

Yasmin escuta Raquel falar que é verdadeira Dark Lady. João fica com ciúmes de Eric e Poliana. Iure pede desculpas a Sophie pela atitude rude de seu pai. Fernanda vê Débora e Afonso conversando. Depois da descoberta, Bento foge. Preocupada, Ruth alerta a todos sobre o sumiço de Bento. Luisa pergunta se Ester gosta realmente de Pendleton. Nasce o irmão de Gael, Benício e Yasmin. Arlete tenta ensinar bons modos a Mosquito. Sozinho tentando fugir, Bento acaba se machucando na rua.

Cúmplices de um resgate

No vilarejo, Isabela vê na internet o sucesso de C1R e decide que irá aprender a cantar de qualquer jeito. Meire descobre que Dinho é a pessoa que roubou seu dinheiro. O sobrinho entra em desespero e justifica que está sendo ameaçado por Navarro. Meire diz que quer se encontrar pessoalmente com Navarro para ver se ele possui peito para lidar com ela. Fausto pede desculpa para Helena por ter sido rude com ela. Helena fica pensativa e percebe a nova jaqueta de couro dele. A mulher decide terminar o namoro com Fausto. Téo leva ‘Manuela’ para ter aula de canto com o padre Lutero.

RECORD

Amor sem igual

Ramiro cobra Seu Ernani sobre o exame dos atletas. O milionário provoca Tobias. Hugo revela para Poderosa que estava conversando virtualmente com Maria Antônia fingindo ser outra pessoa. A filha de Oxente oferece todas suas economias para Poderosa deixar a casa de Miguel. A prostitua recusa. Em conversa com Hugo, Poderosa pede para ver as mensagens que ele enviou. Temendo Bernardo, Caio não gosta da ideia de Duplex trabalhar na casa noturna. Poderosa aconselha Hugo a enviar novas mensagens para Maria Antônia . Miguel chega em casa e flagra a mulher amada com Hugo no quarto.

O rico e Lázaro

Asher conversa com Evil-Merodaque e começa a explicar algumas situações do passado. Nebuzaradã e Sammu-Ramat ficam preocupados com a aproximação de Asher e Evil-Merodaque. Rebeca diz para Hurzabum que o rei perguntou sobre Shag-Shag. Débora, filha de Hurzabum, conversa com Shag-Shag, inocentemente. Zac procura Joana e avisa que se casarão no dia seguinte. Asher conta que viu Nebuzaradã traindo Kassaia com a sacerdotisa. Evil-Merodaque fica furioso. Em conversa com Nebuzaradã, Sammu-Ramat nega ter matado Kassaia. Evil-Merodaque chega ao local e chama o Chefe da Guarda Real de assassino.