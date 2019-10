Resumo das novelas do dia 4 de outubro de 2019

Diogo atropela Mário

Em Bom sucesso, Mário liga para Nana, que confirma que não marcou encontro com o editor. Mário encontra com Silvana no bar. Gisele pede a Diogo para não fazer nada contra Mário. Diogo atropela Mário, que é socorrido por Silvana. Thaíssa e Felipe se oferecem para ajudar Mário a provar que Diogo atentou contra sua vida. Paloma comenta com Ramon que não sabe como atender a todas as encomendas. Jeniffer tenta seduzir Diogo. Mário acusa Diogo de tentativa de assassinato na frente dos funcionários da Editora.

Malhação

Rita afirma a Filipe que precisa ir embora. Nanda rouba a cena de Raíssa durante a apresentação. Carla e Ivete se enfrentam. Milena avisa a Karina que Vânia decidiu não prestar queixa, desde que a mãe se desculpe publicamente. Martinha confessa a Meg que ainda gosta de Filipe. Neide diz a Marco que entenderá se ele quiser ficar com Carla. Camelo repreende Nanda por suas atitudes com Raíssa. Marco e Carla discutem. Rui pressiona Tadeu a revelar o paradeiro de Rita.

Éramos seis

Júlio se irrita com os elogios que Assad faz a Elias. Lola repreende Alfredo por implicar com Carlos. Virgulino se preocupa com o comportamento de Alfredo e pede que Genu converse com Lola. Alfredo enfrenta Tião. Lola critica Olga por ofender Clotilde. Júlio decide sair com Almeida. Zeca pede a mão de Olga em casamento para Maria. Lola se preocupa com a demora de Júlio. Shirley se magoa com a hostilidade de Inês e Afonso tenta consolar a esposa. Olga afirma a Clotilde que não pensará em Zeca. Júlio prende o cachorro do lado de fora da casa e Julinho vai atrás do animal.

A dona do pedaço

Jô destrata Sílvia, mas Ava, dona do estabelecimento, decide dar uma nova chance à vendedora. Fabiana pede que Rael convença Jenifer a lhe entregar as receitas de Maria da Paz. Antero afirma a Régis que ele se tornou o principal suspeito da Polícia para as mortes de Jardel e Lucas. Kim convence Vivi a comprar roupas com Jô. Amadeu convida Maria da Paz para jantar. Rael manipula Jenifer para conseguir as receitas de Maria e as envia para Fabiana. Camilo destrói o celular de Vivi ao ver a influenciadora conversando nele. Abel tenta se reaproximar de Britney. Jenifer confessa a Maria ter roubado as receitas dos bolos. Kim ajuda Vivi a se encontrar com Chiclete. Régis depõe, acompanhado de Antero. Jô atende Vivi e Kim na loja.

SBT

As aventuras de Poliana

Gleyce pede para sua filha fazer as pazes com Bento. Waldisney pede perdão a Dona Branca e pede que Nancy o de uma nova chance. Pendleton aparece na casa de Durval e oferece uma proposta para ajudar toda familia. Nadine consegue hackear o braço mecânico de Sophie. Brenda e Virginia aparecem para o jantar na casa de Gleyce, e as familias enfim são apresentadas formalmente. Pendleton tenta descobrir qual o problema com o braço de Sophie. Virginia tem uma atitude inesperada durante o jantar na casa de Gleyce.

Cúmplices de um resgate

Ofélio conta pra Laura que os capangas apostaram quem conseguiria beijá-la. A mulher fica irritada. Helena diz para Pedro que irá se mudar para a capital, pois não consegue mais lidar com a situação dele com ciúme de Otávio. Safira leva Rebeca até uma sala onde estão as ex-namorados de Otávio e diz que elas estão lá para alertá-la como é o homem. Sabrina pede pra Isabela, que finge ser Manuela, não roubar seu único amigo, Omar. Isabela diz que ela pode ficar tranquila e pensa que a garota prece a versão caipira de Priscila. Omar decide aprontar no vilarejo para irritar todos.

RECORD

Topíssima

Bruno, Gonçalo e Edison invadem a casa de Paulo Roberto e vasculham todas coisas do reitor. Aderlize percebe que Paulo Roberto deixou o trabalho mais cedo. Pedro chama Yasmim para ir com ele até a casa de Paulo Roberto. Isadora chega ao local da cerimônia e aceita o pedido de noivado de Gustavo. Antonio oferece apoio a Zeca. Sophia fala para sua mãe sobre suas suspeitas contra Paulo Roberto. Lara diz que Sophia precisa ser internada em uma clínica psiquiátrica. Paulo Roberto chega em casa e se assusta ao ver tudo revirado. Edison e Bruno se escondem atrás do sofá. Os dois se preocupam com a presença de Gonçalo na cozinha. Eles escutam um tiro e se desesperam.

O rico e Lázaro

Joana consola Ebede-Meleque. Asher segue lutando com Touro. Lior pede para Deus ajudar Asher. Zac diz que o amigo sempre lutou bem. Joana se despede de Ebede-Meleque. Shag-Shag torce para Asher. Joana pensa em seu grande amor. Asher se recusa a matar o adversário. Nebuzaradã, então, avisa que o hebreu deverá morrer. Impulsivamente, Zac grita desesperado. Joana acorda chamando Asher.