Resumo das novelas do dia 4 de março de 2020

Almeida se declara para Clotilde

Em “Éramos seis”, Isabel enfrenta Zulmira. Todos comentam sobre o escândalo entre Zulmira e Isabel. Alfredo pede que Isabel se afaste de Felício. Marcelo pede para se aproximar de Lili. Almeida pensa em Clotilde. Felício se revolta contra Zulmira e garante a Isabel que conseguirá a separação. Isabel pede que Lola dê uma chance a Felício. Lúcio confronta Inês sobre Alfredo. Justina decide continuar seu tratamento com Selma, e Emília alerta Adelaide. Lola incentiva Almeida a procurar Clotilde. Felício devolve a Zulmira o escritório de sua família. Almeida se declara para Clotilde.

Malhação

Peixoto diz a Raíssa que Filipe e Beto podem estar correndo perigo. Filipe confronta o homem que está com o celular de Rita. Rugieri orienta Peixoto a ir atrás de Filipe e Beto. Marquinhos acredita que Rita foi embora porque quis. Filipe e Beto perseguem Militão. Vinícius presenteia Andressa, e Henrique se incomoda. Peixoto impede Filipe de seguir sua investigação. Rugieri confessa a Marco que trocaria seu comando no batalhão pela liberdade do amigo. Lígia repreende Filipe. Todos se reúnem para a manifestação por Rita. Jaqueline confronta Leila.

Salve-se quem puder

Micaela contrata Bruno e Gael como garçons do restaurante. Verônica arma um plano contra Micaela. Renatinha pede a Renzo para demitir Alexia/Josimara. Marieta incentiva Alexia/Josimara a ficar com Zezinho. Alexia e Kyra combinam seu plano para salvar Rafael. Bia ignora Tarantino. Luna pede permissão a Zezinho para acompanhar pela internet o resultado do concurso de gastronomia do qual Mário está participando. Dominique descobre que Renzo entrou como sócio na Labrador. Renatinha desconfia das intenções de Alexia/Josimara e a deixa nervosa.

Amor de mãe

Raul pede permissão para ajudar Vitória a voltar a advogar. Lurdes conhece Lídia e se surpreende com a falta de educação da socialite. Álvaro organiza o show de Verena para a abertura de sua fundação. Lídia afirma ter gostado de Lurdes. Davi e Raul comemoram a nova fase da PWA. Lurdes descobre que Lídia é a ex-mulher de Raul. Fátima pede um emprego a Danilo. Vitória revela a Raul que poderá ter sua carreira de volta. Danilo anuncia a Thelma que Fátima é a nova funcionária de seu restaurante.

SBT

As aventuras de Poliana

Marcelo diz a Luisa que Sara pode ter um modo invisível. Nancy insiste em conhecer a família de Waldisney antes do casamento. Violeta pede para Branca se afastar de seu pai. Poliana recebe um presente de um admirador secreto. Bento e João se divertem juntos no passeio organizado por Ruth. As crianças do Clubinho contam sua nova missão secreta para Marcelo. Falcão e Zóio vão até a padaria para atormentar Mosquito. O pai de Iure passa mal na padaria e Sophie o socorre. Luisa pergunta se Sara consegue ficar invisível e Pendleton teme por seu segredo.

Cúmplices de um resgate

Regina ameaça o irmão e impõe que quer parte desse dinheiro. Dinho protege Meire, porém tudo faz parte de um plano dos irmãos Vaz para que a síndica aceite o porteiro no apartamento outra vez. Gemima conta para Nair que Luiz está traindo a esposa com Flora. Omar escuta a conversa dos dois. A clínica veterinária de Pedro está toda bagunçada, ocasionada por Fausto. Omar faz questão de provocar Mateus e tirar sarro sobre a suposta traição de Luiz. Safira enfrenta Regina e diz que não quer que ela chegue perto de Priscila.

RECORD

Amor sem igual

Olympia diz que sua confiança em Ioná acabou. No Mercado Municipal, Pedro comenta com Miguel que se sentiu um peixe fora d’água no mundo de Fernanda. Fonseca aperta Xavier para saber o paradeiro de Ramiro, que nega tudo e chora. Fernanda teme que seu pai tenha sido assassinado. Em um prédio abandonado, Ramiro finge dor e pede para ser medicado. O policial diz que vai buscar alguma medicação e quando volta, percebe que Ramiro fugiu. Ramiro acerta o policial e foge.

O rico e Lázaro

Evil-Merodaque autoriza a partida de Joaquim. Asher diz que ficará ao lado do rei. Evil-Merodaque avisa que fará um pronunciamento. Amitis encontra Nitócris e diz que a esposa e filhas de Evil-Merodaque fugirão. A princesa se recusa a deixar o palácio. Amitis diz amar a filha, que se emociona. Rebeca diz que acompanhará Shamiram até a saída da cidade. Neusta não aceita partir com Joaquim. Elga se prepara para o casamento com Fassur. Hurzabum diz que acompanhará Rebeca. Neusta se despede do filho. Rebeca inventa uma desculpa para Namnu. Sammu-Ramat questiona a presença de Rebeca. Escondida, Joana escuta Nebuzaradã dizer que matará Evil-Merodaque.