Resumo das novelas do dia 30 de julho de 2019

Rita perde a ação e se desespera

Em “Malhação”, Rita fica indignada com o depoimento de Isaura. Raíssa vê Camelo e Nanda namorando. Cláudio tenta comprovar que Isaura foi coagida por Lara. Lígia se comove com o estado de Rita, e Lara repreende a irmã. Raíssa sofre por Camelo. Neide ouve Marco menosprezar seu namoro para Madureira. Rita perde a ação e se desespera. Marco se explica para Neide. Lara hostiliza Rita. A apresentadora do programa chega à casa de Carla e surpreende Raíssa. Lara paga Isaura por seu falso depoimento. Rita pensa em sequestrar Nina.

Órfãos da terra

Almeidinha explica para Zuleika que não sabia da existência de Péricles. Letícia sente ciúmes de Faruq com Muna. Benjamin se encanta com Letícia. Martin pede perdão a Bruno. Santinha afirma que perdoará Fauze caso ele aceite ajudar Laila e Jamil. Rogério explica a Aline e Caetano sobre a situação legal de Salma. Omar pede Eva em casamento. Fauze ajuda Jamil e Laila a se encontrarem. Latifa se emociona com a história de Ester e pede que Abner volte para casa. Péricles conhece a família de Zuleika. Dalila anuncia a Jamil que está esperando um filho dele.

Bom sucesso

Paloma entra em desespero com a notícia da doença. Mauri estranha os excelentes resultados do exame de Alberto e avisa a Nana que ainda é cedo para comemorar. Em Chicago, Ramon recebe a proposta de ser olheiro de jogadores de basquete. Paloma liga para Ramon e avisa que irá morrer. Ramon desiste do novo trabalho e informa ao técnico que voltará ao Brasil. Gisele e Diogo planejam contar aos credores da Prado Monteiro que a editora não tem como honrar as dívidas. Francisca se oferece para ajudar Alice a se preparar para as provas. Leo recebe Ramon no aeroporto. Ramon se entristece com a hostilidade de Alice. Ramon encontra Paloma na praia e eles se beijam.

A dona do pedaço

Rock investiga Gina e pede para Fabiana ir com ele e Agno até um cassino clandestino. Eusébio desconfia de Gina. Fabiana vê Régis perder no cassino e empresta dinheiro ao playboy. Dorotéia arma contra Gina e Eusébio. Abel tenta abraçar Britney. Rock negocia com Honorato a retirada de Gina da casa de Eusébio. Sílvia começa a trabalhar na escola de Cássia. Evelina não gosta de ver Régis conversando a sós com Jô. Amadeu induz Rock a depor contra Agno. Régis decide retomar seu plano com Jô. Vivi exige que Chiclete revele seu segredo. Evelina questiona Maria da Paz sobre o trabalho de Régis.

SBT

As aventuras de Poliana

Zóio e Falcão voltam para o Jardim Bem-Te-Vi querendo tomar o controle da comunidade. Poliana convida seus amigos para participar do musical de fim de ano do colégio. Gleyce descobre que Jeff anda faltando na escola e questiona o filho. Gabi quer que Vini conheça seus pais. Waldisney conta a Roger que Ciro escondeu um pen drive antes de morrer. Claudia acha que Pendleton está interessado em Luisa. Hugo pede conselhos amorosos ao tio. Luisa pede que Nancy volte a trabalhar em sua casa. Vini conta a Mirela que irá conhecer os pais de Gabi.

Cúmplices de um resgate

Omar cobra que Ermínio sacrifique seu cavalo logo, senão estará demitido. Safira vê Otávio abatido e o convida para jantar quando ele quiser. Manuela conta para Isabela que Regina pensa que ela está morta. Isabela decide se aproveitar disso para assustar Regina, se passando por fantasma. Dóris e Mateus vão a igreja orar por seu pai. Pastor Augusto diz para eles esperarem o agir de Deus. Ermínio decide não sacrificar o cavalo e o liberta. Os irmãos Vaz percebem que estão sem água em casa. Ofélio vai ao porão ver se Isabela está melhor e a menina conta seu plano para ele.

RECORD

Topíssima

Rafael diz que é preciso logo encontrar mais provas contra ele. Vitor presenteia Elisabete com um ursinho de pelúcia. Todos na república tentam disfarçar o incômodo. Beatriz conta que Paulo Roberto fugiu do hospital. Dagoberto convence Graça a deixa-lo falar com Edison. Ele pede para o rapaz contar toda a verdade sobre Veludo Azul. Sem Noção impede que Elisabete conte a verdade para Vitor. Minha Flor diz que a amiga prometeu não dizer nada a ele. Vitor chega e pergunta o que não pode saber.

Jezabel

Miguel fica revoltado com o sequestro de Samira e confronta Obadias. Acabe, em jejum, chora e se humilha a Deus. Elias volta a ouvir a voz celeste, que anuncia trégua por uma geração. O profeta tranquiliza Acabe. Vinte anos se passam, e Miguel recusa à filha, Milena. Samira serve à Zara, esposa de Naamã. Inlá promete ensinar golpes de espada ao neto David.