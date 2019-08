Resumo das novelas do dia 30 de agosto de 2019

Maria da Paz pede a ajuda para dar uma lição em Jô

Em A dona do pedaço, Maria da Paz e Rock confrontam Jô. Régis afirma a Amadeu que convencerá Maria da Paz a reatar o casamento. Vivi reclama de Abdias para Beatriz. Evelina cuida de Antero. Vivi se espanta ao saber que Fabiana comprará a fábrica de bolos. Beatriz é hostil com Zé Hélio. Evelina decide ajudar Marlene a cuidar de Antero. Camilo pede para Vivi mandar um aviso para Chiclete. Márcio comenta sobre a venda da fábrica com Maria da Paz. Agno e Otávio compram a fábrica de bolos para Fabiana. Vivi fala com Chiclete sobre Camilo. Chiclete vai com Sílvia ao mesmo bar onde Vivi está com Abdias. Paixão encontra Kim no estúdio. Maria da Paz pede a ajuda de Téo e Rock para dar uma lição em Jô.

Órfãos da terra

Jamil tenta se defender das acusações de Mágida e pede para conversar com Laila. Jamil conta a verdade para Laila, que não consegue perdoar o marido. Cibele e Padre Zoran tentam acalmar Mágida e se surpreendem com a acusação que ela faz. Mágida avisa a Dalila que cumpriu sua parte no plano e a vilã vai atrás de Jamil, que desconfia. Hussein se despede de Helena. Jamil convence Fauze a revelar o novo plano de Dalila. Elias repreende Laila por ter duvidado do marido. Helena vai atrás de Hussein no aeroporto, mas não consegue chegar a tempo. Hussein encontra Helena em casa e eles se rendem um ao outro. Jamil denuncia Dalila para Almeidinha.

Malhação

Filipe se declara para Rita. Carla não deixa Tadeu ir embora. Rita se diverte com a família de Guga. Filipe defende Rita, e Lígia se enfurece. Max insiste com Guga para que Rita durma com ele. Lígia desconfia de que Rita queira sequestrar Nina. Max e Regina forçam uma situação para que Rita e Guga se beijem. Joaquim e Lígia decidem manter a medida protetiva contra Rita. Anjinha teme que Neide a destrate por Marco ter acabado o namoro. Carla e Rita repreendem Tadeu. Jaqueline, Raíssa, Rita e Anjinha têm uma ideia para ajudar Camelo financeiramente. Meg pensa em levar Beto para falar com Lígia. Nanda convida Camelo para cantar com ela. Meg e Beto tiram suas dúvidas com Lígia. Lara procura Rita. Max afirma a Regina que Guga e Rita não são namorados. Lara ameaça Rita.

Bom Sucesso

Alberto anuncia que Paloma terá um dia de rainha. Diogo afirma a Nana que o lançamento do livro pode trazer problemas para a editora. Luan descobre que Waguinho está vendendo drogas na escola. Eric disfarça quando Diogo percebe que ele já conhecia Alberto, e não revela ao advogado o motivo do interesse pela editora. Nana pede a Diogo para orientar Silvana na coletiva de imprensa. Diogo amedronta Silvana ao informar que ela pode ser processada e presa por causa das declarações feitas no livro. Silvana sugere a Marcos o cancelamento do livro.

SBT

As aventuras de Poliana

Sérgio decide ir até o Campo de Férias para compartilhar sua descoberta, mas seu carro quebra no meio do caminho. As crianças do Clubinho retornam a passagem secreta, e dessa vez decidem abrir a porta. Inseguro, Afonso pergunta a Débora se ela está certa de que quer se casar com ele. Após as apresentações, os peregrinos aguardam ansiosos pelo resultado do projeto vencedor.

Cúmplices de um resgate

Regina a encontra, mas pensa ser Manuela. Téo, Dóris e Mateus perguntam a Omar qual a moda da cidade, pra eles não parecerem diferentes no show. Omar diz que a moda é o estilo punk rock. Isabela vai ao seu quarto e explica tudo pra Manuela. Ela sai pela janela, se junta aos meninos e sai da mansão. André fica de recuperação e não poderá viajar com a banda. O voo de Rebeca e Otávio é cancelado e eles tem que ficar mais um pouco em Curitiba. Omar engana Sabrina dizendo que eles vão sair meia hora mais tarde para ir ao show. Isabela fica na casa dos Vaz.

RECORD

Topíssima

Graça é nomeada para assumir a investigação do Veludo Azul. Fernando passeia com Andrea no shopping. Ela gosta de uma roupa, mas diz não ter dinheiro para comprar. Madalena recebe uma ligação avisando que seu filho foi pego roubando. Andrea liga e pede a ajuda de Clementina. Graça conta para André que assumirá a investigação. Lara inicia a reunião para contar quem assumirá a presidência.

O rico e Lázaro

Beroso chega e conta sobre a armação do chefe da guarda real para incriminar o príncipe de Judá. Namnu reencontra Belsazar. Neusta pede para Amitis libertar Joaquim. Daniel pede a ajuda de Mesaque, Sadraque e Abednego para examinar o pergaminho. Amitis diz que fará o possível para ajudar Neusta, mas avisa que a lei deverá ser cumprida. Fassur vai até a casa de Ravina e diz que Joana anda se encontrando com outro homem.