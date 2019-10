Resumo das novelas do dia 3 de outubro de 2019

Régis pede ajuda a Maria da Paz

Em “A dona do pedaço”, Jô afirma a Régis que não mudará seu depoimento para a Polícia e os dois se enfrentam. Fabiana garante a Márcio que acabará com a confeitaria de Maria da Paz. Fabiana ameaça Sueli para conseguir as receitas dos bolos de Maria. Agno elogia Abdias e Leandro observa. Jô consegue um emprego como vendedora em uma loja. Gladys alerta Lyris sobre o perigo de Cássia se envolver com alguém que conheceu na internet. Tonho tem um mau pressentimento e avisa a Maria da Paz. Sueli vê quando Jenifer encontra Rael. Matilde lembra o nome de Maria da Paz ao ser apresentada a ela. Rock vai ao encontro de Fabiana. Régis pede ajuda a Maria da Paz. Vivi combina um encontro com Chiclete. Fabiana procura Rael. Jô atende Sílvia na loja.

Malhação

Lígia proíbe Filipe de levar Rita para sua casa. Carla termina o noivado com Madureira. Milena pede que Vânia desista de processar Karina. Camelo alerta Raíssa para o comportamento expansivo de Nanda. Anjinha conta a Marco sobre a separação de Carla e Madureira, sem perceber que Neide está com o pai. Milena afirma a Karina que é a última vez que ajudará a mãe. Martinha volta para o Brasil. Chega o dia da apresentação de Raíssa e Nanda. Rita vê Rui entre a multidão no Rock in Rio.

Éramos seis

Júlio pede para Marion ir embora. Lola escreve para as irmãs dizendo para não irem, mas Júlio a impede de enviar a carta. Almeida se ofende com uma brincadeira de Júlio. Lúcio não passa no teste de Tião, e Alfredo se irrita. Tia Candoca envia um presente inusitado para Julinho. Zeca beija Olga. Shirley não deixa Inês estudar com Carlos e discute com Afonso. Lola desconfia da presença de Inês em sua casa. Alfredo vê Inês beijar Carlos. Júlio se sente obrigado a beber com Assad. Lola repreende as irmãs pelo presente que trouxeram para Julinho. Júlio se embriaga no trabalho.

Bom sucesso

Silvana fala mal de Paloma e é vaiada. Lulu ajuda Silvana a sair do meio da multidão que a hostiliza. Sofia presenteia Nana com um vestido de Paloma. Mário visita Alberto. Machado avisa a Vicente que dois olheiros de universidades americanas assistirão ao jogo. Diogo fica furioso ao flagrar um poema de Mário no computador de Nana. Silvana se irrita ao descobrir que ela fez propaganda da marca da Paloma. Gisele tem receio que Diogo faça mal a Mário. Paloma recebe muitos pedidos. Diogo finge ser Nana e marca um encontro com Mário do computador da esposa. Diogo observa quando Mário entra no bar.

SBT

As aventuras de Poliana

Os meninos do MaGaBeLo não conseguem acompanhar o ritmo de Ester nas brincadeiras e estranham o fato da menina não se cansar. Gabi aparece na audição de Vini. Yasmin tenta convencer Luigi a não desistir de seu sonho em ser diretor. Débora começa a se incomodar com a presença de Feijão em sua nova vizinhança. Jeff decide dar outra chance, e marca um novo jantar com a mãe de Brenda em sua casa. Ruth e Helô decidem se Vini está apto para entrar na escola. Luigi vende seus equipamentos de filmagem para Eric. Roger descobre que Glória é uma das investidoras da O11O. Luisa não fica feliz ao descobrir que Débora é a nova vizinha de Marcelo.

Cúmplices de um resgate

Os capangas de Geraldo apostam quem conseguirá dar o primeiro beijo em Laurinha. O pastor sugere que aproveitem a peça para fazer uma festa surpresa para Manuela. Otávio faz manobras de skate para mostrar para Mateus. Pedro aparece dirigindo e quase atropela Otávio. Isabela briga com Pedro e o culpa pelo ocorrido para defender Otávio. Todos estranham o comportamento dela, que se passa por Manuela. Com a perna machucada, Otávio terá que ficar no vilarejo.

RECORD

Topíssima

Antonio pede emprego na universidade para Beatriz. Dagoberto pede para falar a sós com Sophia. Ele pede para ela ajudá-lo a se aproximar de Andrea. Beatriz aceita dar um emprego para Antonio na faculdade. Minha Flor se irrita com a avareza de Mão de Vaca. Gustavo chega a tempo e consegue parar o ônibus de Isadora. Ele a pede em casamento na frente de todos. Vitor agradece o apoio de Elisabete e pinta um clima entre eles. Graça diz que Edison terá que dizer a verdade.

O rico e Lázaro

Nabucodonosor elogia a bondade de Daniel. Na companhia de Abednego, o governador encontra Ezequiel. Nitócris humilha Kassaia. Zac vai até a Casa da Lua e pede bebida. Nebuzaradã trata Kassaia com frieza. Ravina fica indignado ao saber da atitude agressiva de Absalom. Larsa chama Asher para um compromisso. Na Casa da Lua, Rabe-Sáris apresenta Nebuzaradã a Zac. Shamir e Tamir apresentam suas novas esposas aos familiares. Sammu-Ramat encontra Kassaia e diz que o único jeito de a princesa engravidar é se deitando com outro homem. Zabaia anuncia o início do torneio de lutas. Zac se surpreende ao ver Asher chegando para lutar.