Resumo das novelas do dia 3 de dezembro de 2019

Mário descobre que filho de Nana é dele

Em “Bom sucesso”, Alberto desconversa. Mário, William e Pablo se reencontram na ilha Boka Loka. Mauri avisa a Nana e Marcos que o quadro de Alberto é grave. Alberto tem uma visão com Eric. Sofia pede a Marcos para deixar Paloma ficar com Alberto. Paloma fica intrigada com o afastamento de Marcos. Nana confessa a Gisele que ama Mário e decidiu se separar de Diogo. Isadora/Marcela Klein propõe a Nana e Diogo que o casal passe um fim de semana juntos. Pablo avisa a Mário que o filho de Nana é dele.

Malhação

Rui e Rita fogem do cativeiro, mas logo são resgatados pelos bandidos. Carla pede que Thiago e Raíssa liguem para Filipe para saber de Rita. Joaquim afirma a Lígia que Rita está mancomunada com Rui. Rita se preocupa com Filipe. Max pede perdão a Guga, e Regina fica radiante com a reconciliação da família. Rita se desespera durante o sequestro. Filipe desabafa com Leila sobre Rita. Os bandidos ameaçam Rui e Rita.

Éramos seis

Alfredo pensa em começar a trabalhar. Emília flagra Zeca falando com Adelaide sobre Justina e o repreende. Olga e Candoca se surpreendem com Justina. Maria consola Isabel. Mabel fica constrangida diante do comentário de Carlos e Marcelo. Inês comunica a Shirley que voltará para São Paulo. Mabel não deixa Carlos acompanhá-la até sua casa. Almeida se entristece quando Assad avisa que a loja precisa de outro vendedor. Soraia culpa Karine por não conseguir se aproximar de Julinho. Alaor tenta animar Marion. João prende Inês em seu quarto. Olga se desespera ao ver Justina com Zequinha no colo.

Amor de mãe

Magno conta sobre o acidente com Genilson, e Wesley afirma que investigará o caso. Thelma afirma a Vitória que não venderá seu restaurante. Lurdes anuncia aos filhos que Domênico está vivo. Davi apoia Vitória, que teme perder seu bebê novamente. Danilo garante a Thelma que não voltará a trabalhar para a mãe. Estela pressiona Raul, que despista a moça. Lídia confirma a Estela que Raul está apaixonado por Érica. Davi conta sua história de vida para Vitória. Raul e Érica ficam juntos. Samuel repreende Marina. Estela procura Raul.

SBT

As aventuras de Poliana

Roger começa a falar com os funcionários da empresa por meio de seu avatar. No colégio, os alunos se dividem em grupos para procurar Eric. Mário e Lorena invadem a sala de Ruth para procurar a ficha de matricula da Ester e são pegos por Sophie. Helô incentiva Gleyce a retomar seus estudos. Glória diz a Luisa que foi Pendleton quem indicou o tratamento contra o Alzheimer, e ela conta a Marcelo.

Cúmplices de um resgate

Na On-Enterprise, Frederico envia para Lurdinha uma montagem romântica com fotos dos dois. Porém, por engano, o estilista envia pra o e-mail de toda a empresa. Tomas vê a montagem e comenta com Taísa (Stephanie Alves) que aquilo é algo muito brega e ela diz que nem sabia que os dois namoravam. Tomas explica que deve ser coisa da cabeça de Frederico. Lurdinha diz para o estilista que está furiosa com ele. Com o término do show, Manuela abraça Téo e vai direto pra o carro de Ofélio para voltar para a cidade e trocar de lugar com Isabela.

RECORD

Topíssima

Pedro é conduzido para a delegacia. O Mendigo escuta os estudantes desconfiando dele e se sente ofendido. Ele deixa a república. Fernando se lembra de Jandira. Lima toma coragem e entra na delegacia. Pedro é recebido por Edevaldo. Graça lamenta a partida de Jade. Bruno e Paulo Roberto se surpreendem ao verem Pedro chegando na cela. Lima confessa ter drogado Sophia a mando de Paulo Roberto. Com a prisão de Pedro, Edison é perseguido pelos bandidos na prisão. Ele tenta pedir ajuda a Vitor, mas é continua sendo ameaçado.

O rico e Lázaro

Absalom tenta chamar a atenção de Dana, mas ela não se importa. Joaquim conhece a princesa Yasha e diz que ela é linda. Em conversa com Ilana, Gadise revela ter engravidado de Matias. Lia é levada até Daniel. Ezequiel ora a Deus. Irom conversa secretamente com Neusta. Yasha mostra que tem um tique nervoso e Joaquim fica assustado. Matias fica apavorado ao saber que Gadise falou a verdade para Ilana. Larsa se aproxima de Naomi com segundas intenções. Asher e Lior escutam um pedido de socorro. Zac fica furioso ao ouvir Fassur falando mal de Joana.