Resumo das novelas do dia 29 de agosto de 2019

Em “A dona do pedaço”, Kim tenta dispensar Paixão. Amadeu revela a Maria da Paz que Régis tentou defendê-la na delegacia. Kim estranha a presença de Paixão em seu apartamento. Rock conta para Téo que a fábrica de bolos será vendida. Agno não gosta de ver Cássia com Merlin e comenta com Lyris. Chiclete se irrita quando Abdias chega ao estúdio para falar com Vivi. Jô se enfurece quando Régis diz que quer reatar com Maria da Paz. Rock pede para Téo descobrir o que Fabiana tem contra Jô. Márcio e Paixão levam flores para Kim. Téo questiona Jô sobre Fabiana. Rock conta a Maria da Paz que Jô venderá a fábrica de bolos.

Malhação

Carla pensa em denunciar quem postou o suposto vídeo de Raíssa. Milena e Sara se divertem com Daniel. Karina disfarça seu comportamento para César. Max arma para Rita dormir com Guga. Madureira se aconselha com Marco sobre o problema de Raíssa. Beto vai ao médico e descobre que possui HPV. Max pede que Guga convide Rita para jantar. Guga afirma que não está preparado para se revelar para seus pais. Filipe conta para Rita sobre o flagra que Lígia deu em Tadeu. Beto revela para Meg que tem HPV. Felipe e Rita se beijam.

Bom Sucesso

Marcos afirma que todo mundo sabe que Mário é apaixonado por Nana. Gisele acredita que as pessoas mencionadas no livro de Silvana processarão a atriz. Nana despreza Diogo. Alberto parabeniza Nana e Marcos pela edição do livro de Silvana. Leo finge para Glaucia que está doente, a fim de ficar com Marie. Nana perdoa Diogo. O diretor da novela avisa a Silvana que irá processá-la se houver alguma inverdade sobre ele em seu livro. Alberto faz uma surpresa para Paloma.

Órfãos da terra

Salma leva Mágida para conhecer Aline. Missade não consegue conversar com Padre Zoran. Mágida se recusa a deixar que Salma mantenha contato com Aline. Jamil se oferece para conversar com Mágida. Dalila vibra com a finalização de seu plano. Bruno ajuda Norberto com as finanças da imobiliária. As clientes do salão de Marie se encantam pelas roupas de Martin. Ester marca o teste de Latifa na sinagoga. Jean volta ao Instituto e é recebido com festa. Mágida é hostil com Jamil e o ofende na frente de Laila.

SBT

As aventuras de Poliana

As crianças do Clubinho deliberam sobre contar aos seus pais sobre a descoberta na casa de Pendleton. A notícia sobre o braço mecânico de Sophie se espalha rapidamente. Ao ver o braço de Sophie, Bento fica esperançoso de que haja uma maneira de voltar a andar. A segunda fase do game é iniciada no Campo de Férias. A palavra “Fraude” surge pixada no logotipo da O11O. Dando seguimento a competição, as crianças começam a trabalhar no projeto tecnológico proposto pela O11O. Pendleton intima Roger, Fernanda, Waldisney e Nadine e desconfia de que algum deles possa ser o misterioso “VC”.

Cúmplices de um resgate

Luiz coloca seu carro a venda. Antonella conta sua história para Nina e pede para ela não contar nada a ninguém. Alícia renuncia o cargo de síndica e Meire desiste de sair do condomínio. Regina diz a Ofélio que ele não sairá mais sozinho com Manuela. Como um funcionário do estoque da confecção havia se demitido, Clara oferece a vaga para Luiz e ele aceita. Safira conversa com Berta e propõe uma sociedade numa nova confecção.

RECORD

Topíssima

Graça fica aliviada ao saber que Jade está a salva. Andrea pede para passar a noite na casa de Fernando. Clementina busca a menina e a leva de volta para a casa de Sophia. As irmãs se entendem. André é acusado de ter ajudado na fuga de Taylor. Graça diz que cuidará de Jade. Bruno assiste, atento, a reportagem sobre a fuga de Taylor. Paulo Roberto fica satisfeito ao saber que Lara decidiu tirar Sophia da presidência do Grupo Alencar.

O rico e Lázaro

Neusta escolhe Edissa, sua nova serva. Zedequias menospreza as profecias de Jeremias. Nebuzaradã rouba um selo de carta de Joaquim. Zac incentiva Asher a casar com Joana. Joaquim se apaixona por Edissa. Sem saber que o rapaz é filho de Neusta, a serva fala mal da rainha de Judá. Nabucodonosor ordena a morte de todo hebreu cativo que se rebelar. Nebuzaradã chega trazendo uma mensagem com o selo de Joaquim e avisa que o príncipe é o traidor, o verdadeiro responsável por incentivar a rebelião dos escravos.