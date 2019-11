Resumo das novelas do dia 28 de novembro de 2019

Vera diz a Alberto que ele ama por Paloma

Em “Bom Sucesso”, Vera reclama por Alberto não querer assumir o namoro com ela. Gisele tem um pesadelo com Diogo e Yuri. Jeniffer reclama com Diogo por ele não querer ser visto com ela. Vera recebe flores de Alberto. Fábio resolve interrogar os funcionários da Editora para saber onde estavam no dia da morte de Felipe. Gisele conta a Diogo sobre a investigação de Felipe. Vera diz a Eugênia que precisa viver o luto da separação. Alberto pede desculpas a Vera, que o surpreende ao afirmar que ele ama Paloma.

Malhação

Thiago comenta com Marco que acredita que Tatoo esteja apaixonado por Anjinha. Jaqueline discute com César durante os estudos. Anjinha pede que Marco a ajude a se reaproximar de Cléber. Max decide visitar Guga na casa de Margarida. Cléber vai à casa de Anjinha, mas os dois acabam se desencontrando. Max e Margarida discutem. Rui afirma a Lígia que ele e Rita são um casal. Filipe e Rita se beijam. Sem querer, Guga provoca um acidente com Max.

Éramos seis

Marion e Alfredo se beijam. Shirley e João despistam Inês. Carlos comenta com Afonso sua desconfiança de que Mabel lhe esconde algo. Júlio insiste para que Lola o leve para falar com Emília. Lili briga com Julinho e Virgulino aconselha a filha. Júlio passa mal novamente, mas disfarça seu estado. Lola vê o lenço que deu a Marion com Alfredo e desconfia. Emília se surpreende ao encontrar Adelaide. Alfredo revela a Júlio que dormiu com Marion.

Amor de mãe

Clóvis revela o paradeiro de Kátia para Lurdes. Érica e Verena se acidentam durante a viagem com Raul e Álvaro. Os alunos brigam, e Camila tenta conter a algazarra. Vitória aborda Eunice em nome da empresa de Álvaro. Lurdes ameaça Kátia, que passa mal. Betina afirma a Vicente que o casamento dos dois acabou. Magno percebe um hematoma no braço de Betina, que disfarça. Érica e Raul provocam um ao outro. Magno descobre que Betina é irmã de Genilson. Kátia deixa o hospital. Traficantes cobram as dívidas de Genilson de Betina, e Magno se preocupa. Amanda termina o namoro com Danilo. Magno leva Betina para passar a noite na casa de Lurdes, que reprova o filho. Silvânia fala com Vitória sobre Tiago. Lurdes encontra Kátia, que a ameaça.

SBT

As aventuras de Poliana

João vê seu pai caminhando pela rua e assustado, se esconde. Mário e Lorena decidem esconder Ester na casa de máquinas da escola, enquanto Luisa e Marcelo procuram a menina. Fernanda continua a procurar apartamentos para locação. Os amigos de Brenda aparecem na padaria e Jeff se recusa a atendê-los. Afonso convida Vini a trabalhar com ele no açougue. Luisa avisa Pendleton sobre o sumiço de Ester, e ele a localiza pelo GPS. Roger mima Filipa e Guilherme desaprova a atitude do pai. Os amigos de Brenda falam para Jeff que a menina irá deixa-lo.

Cúmplices de um resgate

O garoto diz que ela precisa limpar todo o esterco para provar ser sua amiga. André se veste de mulher para fingir ser Flora dormindo durante a visita de Meire. Isabela telefona pra Ofélio e diz que precisa trocar de lugar com Manuela para que ela cante na banda do vilarejo. Nina escuta Isabela falar com Ofélio e pergunta quem é o homem. Uma mulher misteriosa chamada Marta (Luciana Carnieli) vai até a igreja católica e diz que Rebeca precisa descobrir que é mãe de gêmeas. A mulher tenta se confessar com o padre, mas não tem coragem.

RECORD

Topíssima

Airton marca um encontro com Pedro. O policial vai ao encontro do capanga. André sai com Airton rapidamente. Inês diz a Pedro que Sophia está na suíte. A médica prepara os papéis para a alta de Minha Flor. Ela percebe que Airton não está mais no leito. Pedro tenta ligar para Paulo Roberto e Taylor, mas não consegue. Ele chega ao hotel. Pedro confere a arma e segue na direção da suíte de Sophia.

O rico e Lázaro

Sammu-Ramat encontra Beroso e avisa que Daniel ainda pode morrer. Mesaque, Sadraque e Abednego começam a desconfiar que a sacerdotisa tentou envenenar Daniel. No alojamento de escravas, Lia pensa em Daniel. Ravina, Zadoque e Matias discutem com Fassur. Elga conversa com Zelfa e diz acreditar na inocência de Shag-Shag. Rebeca agradece o apoio dos familiares. Shag-Shag bebe para comemorar. Zac se apavora ao saber que Shag-Shag foi inocentada. Elga pressiona Nicolau e pergunta qual de seus filhos matou Chaim.