Resumo das novelas do dia 28 de junho de 2019

Miguel revela a Jamil que está com dívidas de jogo

Em “Órfãos da terra”, Aline se desespera com o sumiço de Arthurzinho e se culpa por isso. Dalila ameaça Paul. Miguel aceita as exigências de Paul e pega o dinheiro com o vilão. Miguel entrega o dinheiro a Robson e resgata o menino. Bruno se declara para Marie. Paul entrega as promissórias assinadas por Miguel para Dalila. Miguel volta para casa com o neto. Almeidinha pede que Arthurzinho faça o retrato falado do sequestrador. Camila questiona o pai sobre o sequestro do sobrinho. Miguel revela a Jamil que está com dívidas de jogo e que pode perder todo o seu patrimônio.

Malhação

Rita tenta convencer Mari a entregar André para a adoção da forma correta. Cláudio orienta Mari sobre adoção. Nanda pede desculpas a Raíssa. Mari se tranquiliza depois de sua conversa com o defensor público. Nanda pede que Raíssa a ajude a voltar com Camelo. As bandas de Camelo e de Dragão são as semifinalistas do festival. Mari se despede de todos na casa de Carla. Jaqueline pensa em falar com Vânia sobre inserir o nome de César em sua certidão de nascimento. Nanda flagra Camelo e Raíssa se beijando. Carla sai com Neide e encontra Marco. Jaqueline e Daniel veem Carla e Marco conversando numa mesa sozinhos. Marco se declara para Carla e dá um ultimato nela.

Verão 90

Quinzinho decide seguir com o divórcio, quando Dandara afirma que não abrirá mão da carreira. Mercedes convida Andreas para a reunião da PopTV. João estranha o excesso de gentileza de Quinzão. Mercedes avisa aos acionistas que deseja abrir mão do controle da PopTV, e indica Andreas para cuidar da negociação. Jerônimo fica surpreso ao entrar no Baião de Dois e ver Quinzão fazendo um brinde a João. Raimundo expulsa Jerônimo de seu restaurante. Katiely faz uma proposta romântica a Candé. Andreas beija Mercedes. Odélia conta a Candé que Jerônimo se encontra com Vanessa na pensão. Jerônimo planeja prejudicar o irmão com a gravação de Nicole.´

A dona do pedaço

Maria da Paz aceita se casar com Régis. Jenifer avisa do roubo na confeitaria. Jô inventa uma mentira para Téo. Camilo sugere que Maria da Paz demita Jenifer. Evelina pega a arma que deu para Maria da Paz. Gladys exige que Régis desista de casar com Maria da Paz. Chiclete avisa a Evelina que não vai mais voltar para o Espírito Santo. Fabiana e Rock filmam Otávio dando uma joia para Sabrina. Abel compra a joia de Sabrina e presenteia Britney. Jô pede para Maria da Paz fazer seu vestido de noiva com costureiro de Vivi. Vivi pega carona com Chiclete. Agno dá aula de boxe para Rock. Jô fala para Amadeu que Maria da Paz vai se casar. Maria da Paz e Vivi brigam pelo vestido de noiva.

SBT

As aventuras de Poliana

Walter Elias se despede de Nancy, e diz que irá fazer uma longa viagem. Mirela volta pra casa, e sua família descobre que foi vítima de um golpe. Gleyce chora com saudades de Ciro. Zóio e Mosquito tem uma surpresa ao abrir o envelope com o resgate de Mirela. Poliana decide escrever uma carta para se desculpar com João. Hugo e Eric escondem o jogo na escola. Luisa e Marcelo decidem ajudar Poliana e João a retomarem a amizade. Para fazer ciúmes a Marcelo e Luisa, Débora e Afonso se aproximam cada vez mais.

Cúmplices de um resgate

Ofélio conta para Manuela que Marina e Isabela estão presas, juntas, no galpão. Omar maltrata Nair na frente das crianças e diz que o lanche que ela fez está ruim. Omar responde Ermínio, que se irrita. O garoto manda todos embora, inclusive Sabrina, a quem chama de chata. Raul estranha a falta de comunicação na mansão de Isabela. O médico consegue falar com Regina e pede para falar com Marina, mas a vilã inventa que ela saiu. Raul diz que está voltando para São Paulo, o que deixa Regina preocupada.

RECORD

Topíssima

Pedro chega até a república e começa a brigar com Mão de Vaca, que o encara. O policial ameaça bater no filho, mas é impedido por Dagoberto. Maria Flor consola Mão de Vaca. Pedro ofende Dagoberto e ameaça os alunos. Gabriela defende Carlos. Beatriz desconfia de Rafael. Paulo Roberto chega e diz que vetará todo o dinheiro do rapaz. Gabriela diz para Jandira que elas precisam resolver a situação com Rafael de uma vez por todas.

Jezabel

Raquel fica inconformada, sai da taberna e vai embora. Raquel percebe que está sendo seguida na rua. Um homem corre e alcança Raquel, segurando-a pelo braço. Homem derruba Raquel que cai sobre um monte de entulho. Ele a ameaça com um punhal. Raquel se debate e chora, tentando se desvencilhar. O homem desamarra sua calça e deita por cima de Raquel que grita de pavor.