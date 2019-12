Resumo das novelas do dia 27 de dezembro de 2019

Doença de Alberto se agrava

Em “Bom Sucesso”, Paloma comunica aos filhos sobre a morte de Elias. Machado anuncia a Alberto que seu dinheiro foi recuperado. Alice e Luan terminam o namoro. Batista convida Lulu para ir ao cinema. Mário descobre que a gravidez de Silvana era falsa e encerra o relacionamento. Mário faz uma serenata para Nana e a pede em namoro. Alice surpreende Marcos ao se revelar como a “nerd de Bonsucesso”. Alberto tem um sangramento, e Mauri informa que são sinais de agravamento da doença. Mauri sugere que Alberto se submeta a um novo tratamento para a doença.

Malhação

Filipe acusa Rita de mentirosa, e ela afirma que provará sua inocência. Anjinha e Tatoo compartilham suas dores pela perda de suas mães. Meg entrega a Filipe o documento que comprova o sequestro de Rita. Camelo confronta Tatoo sobre suas intenções com Anjinha. Anjinha briga com uma aluna da escola. Filipe pede para Leila não incentivar sua raiva contra Rita. Anjinha culpa Jaqueline por sua briga na escola. Rita vê Rui conversando com Leila. Nanda tem uma nova crise de pânico. Rita confronta Leila na frente de Filipe.

Éramos seis

Carlos termina o namoro com Mabel. Lúcio reclama do baile e Isabel se irrita. Clotilde pensa em Almeida. Adelaide e Alfredo se amam. Soraia consegue colocar pó de mico na roupa de Lili. Carlos procura Inês. Soraia vê Julinho ajudando Lili e avisa a Lúcio, que se enfurece ao ver a cena. Lúcio vai embora com Lili. Carlos e Inês se beijam. Soraia se aproxima de Julinho. Lola parabeniza Carlos por começar a namorar Inês. Isabel fica envergonhada com o olhar de Felício. Alfredo e Adelaide pulam na piscina do clube sem roupas. Julinho e Soraia se beijam. Isabel dança com Felício.

Amor de mãe

Vitória revela às irmãs que não perdeu seu bebê com Raul. Estela comenta com Jorge sobre seu plano contra Lídia. Tales se declara para Lídia. Álvaro descobre a traição de Amanda. Camila conversa com Nuno sobre Joana. Ryan fecha negócio com Carlinhos. Oliveira convida Lurdes para sair. Vitória vai à comunidade onde Kátia morava, e Farula expulsa a advogada. Belizário confronta Agenor, que não resiste. Álvaro informa a Amanda que seu pai faleceu. Vitória confronta Daisy sobre o paradeiro de seu filho.

SBT

As aventuras de Poliana

Fernanda se muda para a antiga casa de Cláudia e Afonso a ajuda com a mudança. Poliana convida seus amigos para passarem o dia em sua casa. Luisa percebe que Bob não está muito bem e avisa Pendleton. Marcelo conta a sua mãe sobre o término com Luisa. Filipa exclui Yasmin do grupo das 3-Sis. Jeff pede a ajuda de Brenda para consertar o pendrive. Marcelo tenta convencer a mãe que Roger falsificou sua assinatura para tomar o controle da O11O. Mário convida Ester para sair. Yasmin tenta fazer as pazes com Filipa e retomar a amizade.

Cúmplices de um resgate

O homem aparece e Helena diz que sim. A sorveteria de Fiorina volta a fazer sucesso com a venda de milk-shakes. Na gravadora, todos assistem ao clipe final do C1R no zoológico. Priscila fica chateada e diz que está muito gorda no vídeo. A garota vai até o banheiro e, ao se ver no espelho, se vê distorcida, muito mais gorda, mesmo sendo magra.

RECORD

Amor sem igual

Tobias acha ruim a maneira acolhedora como Fernanda está tratando Nivaldo. Norma se anima com as aulas de dança na casa dos idosos. Antônio Júnior fala sobre o desejo de receber a antecipação de sua herança. Ele fica irritado ao saber que seu pai ofereceu dinheiro a Miguel. Ramiro pede para ser tratado com respeito por Nivaldo. Os funcionários do sítio de Oxente avisam que precisarão voltar para o nordeste. Furacão procura Poderosa e avisa que quer deixar São Paulo com Caio. Ela pede para a amiga seguir com eles.