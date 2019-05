Resumo das novelas do dia 23 de maio de 2019

Janaína procura Jerônimo para tirar história a limpo

Em “Verão 90”, Floriano demonstra desânimo com o comportamento de Álamo. Herculano conta a João que pensa em viajar para os Estados Unidos para trabalhar no roteiro de um filme. João descobre o motivo da briga de Herculano com Janaína. Lidiane fica em pânico ao saber que há câmeras na entrada do prédio de Mercedes. João tenta convencer Janaína de que Jerônimo roubou sua receita e armou para responsabilizar Herculano. Jerônimo resgata a fita com a gravação de Nicole e aconselha Quinzinho a não contar a verdade para Dandara. Janaína procura Jerônimo.

Malhação

Raíssa tenta convencer Rita a entrar em um acordo com a família de Filipe. Marco exige que Anjinha o apresente a Cléber. Filipe sonha com Rita. Marco surpreende Anjinha e Cléber. Filipe aparece na loja onde Rita trabalha. Anjinha discute com Marco. Carla se preocupa com o medo excessivo de Thiago após o assalto. Jaqueline sonda Raíssa sobre o que aconteceu entre ela e Thiago quando ambos estavam presos pelos bandidos. Camelo descobre que foi injusto com Tatoo. Daniel termina o namoro com Jaqueline. Cléber conversa com Camelo sobre Anjinha. Vânia diz a Jaqueline que César quer se entender com ela. Thiago ouve Carla falando com uma psicóloga sobre seu problema e se irrita. Guga discute com os pais por causa de Rita. Filipe se declara para Rita, e os dois se beijam.

Órfãos da terra

Jamil se explica para Dalila/Basma. Elias esconde sua tristeza ao chegar em casa. Rania proíbe as filhas de falarem com Miguel sobre suas desconfianças. Miguel pede para ir ao cassino, e Camila teme que Rania descubra. Dalila/Basma chora ao ouvir Jamil falar de Aziz. Dalila desabafa com Paul seu ódio contra Jamil e Laila. Latifa derruba Sara na aula de dança do ventre, que se acidenta e é levada para o hospital. Miguel sai de casa para jogar depois que Rania dorme. Dalila/Basma se compromete em ajudar Missade a montar sua tenda de comida árabe.

A dona do pedaço

Beatriz e Otávio resgatam Virgínia e a levam para o hotel onde estão hospedados. Marlene acerta com Linda a indicação de Maria para um trabalho. Dorotéia pede para usar a cozinha de Marlene. Linda leva Maria para trabalhar na casa de Agno. Gladys e Lyris conhecem Maria, que começa a trabalhar de imediato. Otávio e Beatriz decidem voltar para São Paulo levando Virgínia. Evelina descobre que Zenaide e Virgínia não chegaram a São Paulo e procura os Matheus. Dulce afirma que descobrirá o que houve com a neta e suas bisnetas. Régis conhece Maria e se encanta com o bolo que ela prepara. Maria passa mal e Régis chama um médico. Gladys revela a Maria que ela está grávida.

SBT

As aventuras de Poliana

Nanci recebe sua primeira encomenda para vender seus doces e fica radiante. Mirela grava um vídeo para ajudar a família de Vini. Gabi procura Mirela e diz que não vai deixá-la roubar o Vinícius dela, assim como fez com o grêmio. Pendleton conta a Poliana que não tem tempo para relacionamentos. Débora continua provocando Luísa e faz revelações do passado na frente de todos. Mirela e Gabi discutem feio. Luísa, brava, questiona Marcelo sobre o porquê Nadine estava na casa dele, já que ela postou uma fotos nas redes sociais. Roger tenta se aproximar de Guilherme e o convida para andar de bicicleta junto com ele.

Cúmplices de um resgate

Nina vende bolos com o pastor para ajudar a ONG Mães da Sé, através da igreja evangélica. Fiorina discute com Nina e promete agir para que a igreja católica saia na frente. Safira agenda um almoço com Otávio, que avisa que precisa de meia hora sozinha com ele antes de Rebeca chegar. No almoço, Otávio é surpreendido com Gislene, que chega dizendo que foi convidada por Safira. Otávio conversa com a modelo sobre ela ser a nova cara da On-Enterprise.

RECORD

Jezabel

Obadias diz à Samira que foi sua irmã que ajudou na captura de Baltazar. Joana fica aliviada com a notícia de Barzilai de que Baltazar não ficará preso. Queila agarrada a Baruck, beijando e fazendo carinho. Batnoam aliviada. Jezabel adentra o aposento e encara Queila. Jezabel questiona o retorno ao palácio sem sua permissão. Queila percebe que Jezabel manipulou Dido ao enviá-la para seduzir Barzilai. Jezabel pede que Queila esqueça o general e cuide do herdeiro, dá as costas e sai. Barzilai se desculpa com Obadias e diz que não sabia de nada que Joana aprontou. Joana diz à Adama que está arrependida e pede que fale com seu pai. Micaias, Noam e Dov caminham extremamente felizes pelas ruas de Samaria comemorando a decisão do rei. Micaías sem perceber, ao olhar para frente esbarra em Raquel e derruba os sacos de alimentos que ela e Leah carregam.