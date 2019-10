Resumo das novelas do dia 22 de outubro de 2019

Maria da Paz é perseguida por Vivi

Em “A Dona do Pedaço”, Vivi dá uma nota baixa para Maria da Paz no concurso. Márcio termina com Kim. Paixão pede Kim em casamento. Jô arma para prejudicar Régis, ela pedirá ajuda a Evelina. Maria da Paz comenta com Marlene sobre a perseguição de Vivi. Jô e William se beijam. Joana conta a Maria da Paz que Matilde mencionou seu nome novamente. Rock promete a Téo que descobrirá a chantagem de Fabiana a Jô.

Rede Globo

Malhação

Raíssa defende Nanda, mas discute com Anjinha. Cléber conversa com Thiago sobre Nanda. Thiago diz que é um risco trabalhar com a moça. Madureira grava um vídeo denunciando a extorsão sofrida por sua ONG, e Daniel se preocupa. Vânia desconfia quando Milena conta que César pretende se mudar para Caxias. Anjinha prova Cléber e quase se envolve em uma discussão com ele. Madureira é cercado por um grupo de homens, Rui o ajuda.

Éramos Seis

Dona Marlene visita a nora, Lola. Júlio busca Marlene na estação de trem e pensa em pedir dinheiro para ela, para formar a sociedade com Assad. Almeida encontra Clotilde em Itapetininga. Zeca pede Olga em casamento. Shirley recebe ligações e Afonso fica desconfiado. Júlio leva a família à praia por um pedido de Marlene. Carlos e Alfredo reclamam de Marlene.

Bom Sucesso

Gisele surpreende Diogo ao aparecer com Yuri na festa de Réveillon da mansão. Francisca e Ramon se encontram na festa de Ano Novo da Unidos do Bom Sucesso. Eugênia hostiliza Paloma. Esther repreende Ramon ao vê-lo dançando com Francisca. Nana agradece a Paloma quando vê que Alberto está feliz. Marcos abraça Paloma na chegada do Ano Novo e os dois acabam caindo na piscina.

SBT

As Aventuras de Poliana

Roger tenta acessar o computador de Pendleton. Verônica fica sabendo que Arlete não confia em Débora. Luca sugere a criação do ‘Podcast da Escola Ruth Goulart’ para o grêmio estudantil. Pendleton suspeita que alguém esteja tentando invadir o sistema da O11O e pede para Waldisney ficar atento. Roger pede para Nadine investigar a fundo a família de Pendleton. Poliana vira alvo de fofocas e descobre que os alunos estão falando sobre ela ter uma doença.

Cúmplices de um Resgate

Nina garante que a barriga de Rebeca era tão grande que ela tinha certeza de que estava grávida de gêmeas, porém, nasce apenas Manuela. A avó ressalta que se ela tivesse tido gêmeas, teriam dificuldade financeira. Helena liga para Meire, decidida a alugar o apartamento do condomínio. Meire diz que o apartamento já foi alugado. Ela diz para Dinho que Helena ligou e disse que não iria morar lá. O rapaz fica triste, pois está apaixonado. Joaquim se veste de mulher para fingir ser a tia Flora e convencer Dinho a liberar o livre acesso no condomínio dele.

Record

Topíssima

Minha Flor pedala na rua e não percebe que está sendo seguida. O carro acelera e a atropela. Ela fica caída no chão, desacordada. Um rapaz passa e tira uma selfie com ela desacordada. Ela é socorrida em seguida. Pedro conversa com Graça e reclama da atitude de seu filho. Beatriz diz que Rafael não gostaria de morar com o pai. Paulo Roberto conversa com Beatriz e diz que quer dar uma verba para ajudar a reconstruir o Prato Cheio. Ela desconfia.