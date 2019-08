Resumo das novelas do dia 22 de agosto de 2019

Rael chantageia Jô

Em A dona do pedaço, Abel briga com Britney. Maria da Paz lamenta que Antero não a reconheça. Fabiana chantageia Otávio. Maria e Amadeu lamentam não encontrar o documento na casa de Antero. Gilda revela a Amadeu que foi Jô quem a aconselhou a mentir para o marido. Kim convence Sílvia a se tornar uma digital influencer. Jô se recusa a ficar na fábrica trabalhando. Eusébio conforta Maria. Fabiana arma para que Vivi flagre Otávio com Sabrina. Rael chantageia Jô.

Malhação

Anjinha, Jaqueline e Rita incentivam Raíssa, que teme por suas gravações para o concurso. Marquinhos gosta de saber que Nanda está afastada de Raíssa. Camelo aceita ajudar Raíssa, e Nanda se incomoda ao ver os dois juntos. Neide confessa a Carla que acredita que Marco ainda seja apaixonado por ela. Marquinhos confessa seu interesse por Nanda. Fátima e Bia chegam para o jantar, e Regina fica constrangida com o comportamento de Max. Cléber sugere procurar os donos de Bilu pela internet. Max ouve quando Fátima pergunta a Guga se ele é gay.

Órfãos da terra

Jamil garante para Laila que não dormiu com Dalila. Fauze encontra Robson pulando o muro da casa de Dalila e avisa à Polícia. Dalila é levada às pressas para o hospital. Fauze pede que Jamil avise a Rania sobre o estado de Dalila. Missade dispensa Elias, e diz que não pretente reatar seu casamento com ele. Rania sofre ao ver a neta em coma. Laila sugere que Jamil avise a Fairouz sobre Dalila. Robson garante a Almeidinha que não matou Paul. Benjamin se anima com a ligação que recebe de Letícia. Norberto descobre o golpe de Valéria e vai atrás dos parentes Camila para saber o paradeiro da dupla. Fairouz chega ao Brasil e provoca alterações no estado de Dalila.

Bom sucesso

Marcos pede desculpas a Paloma. Paloma se entristece ao ver Ramon com Francisca. Thaíssa está disposta a ajudar Evelyn a conquistar Felipe. Marcos pede abrigo a Mário. Silvana finge passar mal, para atrair Marcos ao hotel. Diogo inventa que Machado precisa de uma quantia com urgência, e Alberto resolve emprestar. Diogo deixa o dinheiro de Alberto em cima da mesa e forja para que ele sejam encontrado na bolsa de Paloma. Sofia encontra o dinheiro na bolsa de Paloma, e as duas deduzem que se trata de uma armação contra a costureira. Nana pergunta a Paloma sobre o dinheiro.

SBT

As aventuras de Poliana

Nadine chama Marcelo para dançar, e o casal aparece no fundo da foto de Sophie e Iure. Luisa descobre e fica enciumada. Mosquito e Rato conseguem invadir o Campo de Férias. Brenda encontra Mosquito, que diz estar do Campo como monitor, e conta para Jeff que desconfia da história. O jogo Vetherna em AR é oficialmente iniciado, e os participantes começam sua saga em busca do coração. Sérgio liga para o número que as crianças do Clubinho conseguiram, e pega os novos dados do Vitor Correa. Os jogadores começam a encontrar os primeiros guardiões de Vetherna, que dão dicas necessárias para leva-los ao coração. Arlete encontra uma solução para fazer Lindomar conseguir gravar sua música.

Cúmplices de um resgate

Rebeca e Otávio chegam no hotel. Mateus entrega o dinheiro para seu pai. Pedro diz a sua família que desconfia que Antonela está mentindo para eles. Meire corta o gás do condomínio. Alícia, com ajuda dos Cúmplices, descobre que a tubulação de gás foi fechada por alguém. Luis diz para Clara que vai se mudar para cidade em busca de um emprego. Dóris escuta a conversa. Os Cúmplices suspeitam que Meire é a autora das travessuras no condomínio.

RECORD

Topíssima

André é contido pelos policiais. Sophia chega ao hospital e é amparada por Antonio. Lara chega e faz um escândalo com a presença de Mariinha. A médica diz que Carlos teve um princípio de infarto, mas ficará bem. Zeca discute com Madalena. Formiga defende Vitor e os outros meninos de rua tramam contra eles. André diz que quer entregar Taylor para recuperar Jade, mas outro policial avisa que o melhor é invadir o cativeiro.

O rico e Lázaro

Eliaquim é avisado sobre a presença de oficiais babilônicos no palácio de Jerusalém. Asher estranha a tristeza de Uriel. Animada por saber que terá um marido obediente, Nitócris diz que deseja se casar com Nabonido. Neusta se preocupa com futilidades. Daniel estranha as contas do palácio. Evil-Merodaque chega e avisa que Nabucodonosor mandou seus oficiais irem até Jerusalém. No palácio de Judá, Arioque pede para ver Joaquim, o príncipe herdeiro. Eliaquim fica preocupado.