Resumo das novelas do dia 21 de janeiro de 2020

Belizário atira em Wesley

Em “Amor de mãe”, Miriam prende Magno como suspeito pela morte de Genilson, e Betina se espanta. Carol e Garnizé se beijam. Matias não acredita que Miranda não tenha beijado outro homem. Durval pensa em contar para Carol que reatou com Natália. O bar de Nuno reabre, e Danilo faz sucesso como chef. Vitória se incomoda com as ações de Álvaro. Magno confessa a morte de Genilson, e Betina se desespera. Lurdes promete que libertará Magno, e pede que Leila permaneça em sua casa para cuidar de Brenda. Wesley confidencia a Miriam que acredita que Belizário esteja envolvido na morte de Genilson. Belizário dispara contra Wesley.

Malhação

Rita conta para Serginho e Guga sobre seu encontro com Nina. Regina tenta animar Max. Lígia explica a Rita que sua união judicial com Rui impede que ela permita os encontros com Nina. Daniel e Milena dormem juntos pela primeira vez. Rui acusa Leila de mentir para ele. Regina se preocupa com Max, que não pensa em conseguir um novo trabalho. Andressa confronta Fafi na frente de Henrique. Rui dá ordens a Matoso e Ramiro contra Filipe.

Éramos seis

Tavinho quebra seu cofre para poder ir ao circo. Alfredo procura Adelaide, que não lhe dá atenção. Natália reclama de ver Almeida brincando com os filhos. Afonso vê Alfredo dormindo na rua e o convence a voltar para casa. Zeca ajuda na montagem do circo e se oferece para substituir a maior atração do espetáculo. Afonso constata que ama Lola, eles conversam e se beijam.

Bom sucesso

Ramon e Francisca se surpreendem com a presença de Padre Paulo e alguns fiéis da igreja na viagem. Vera combina com Vicente de dizer aos pais do neto que ele viajará para um resort com Gabriela. Ramon e Francisca são obrigados a participar da gincana da igreja. Lulu ganha a promoção do Boka Loka pra assistir ao desfile de camarote, e convida Toshi para acompanhá-la. Alberto pede a Vera para ajudá-lo a fugir do hospital. Paloma se entristece porque Marcos não poderá vê-la na avenida. Alberto implora a Nana e Vera para deixá-lo ir ao sambódromo desfilar no seu último Carnaval.

SBT

As aventuras de Poliana

Ruth se sente culpada pela fuga de João. Waldisney diz a Jeff que não está mais cometendo nenhum crime. Pendleton conta a Luisa mais alguns fatos sobre sua irmã. Lindomar é convidado para fazer uma turnê nacional. Lorena, Gael e Benício fazem alguns testes com Ester. Raquel e seus amigos pressionam Gabi para que a menina conte se tem alguma relação com a Dark Lady. Mosquito vai até a casa de Marcelo e diz o paradeiro de João para ajudá-lo.

Cúmplices de um resgate

Rebeca descobre que Otávio não saiu com nenhuma mulher. Mas o beijo que Pedro deu em Rebeca ainda atrapalha o relacionamento dos dois. Otávio vai embora e conversa com Pedro antes. Os dois discutem e Otávio culpa ele pelo término de seu noivado. Meire percebe que Dinho trocou os gatos. Bartolomeu vence o concurso de beleza, mas o prêmio surpresa não é dinheiro, mas sim um saco família de ração. Rebeca pede perdão para ‘Manuela’ por tudo, mas a menina responde que não pode perdoar.

RECORD

Amor sem igual

Oxente chega com o filho em casa. Ramiro é atendido no hospital. Ele explica para o médico que não quer dizer aos filhos que procurou a filha bastarda somente para ver se ela era compatível. Poderosa se propõe a ajudar Maria Antônia a seduzir Miguel. Oxente obriga Antônio Júnior a voltar a trabalhar no Mercadão. Olympia diz desconfiar de Donatella e Ioná. Donatella mede a glicose de Geovani e percebe que está altíssima. Furacão conta para Poderosa sobre a batida policial no clube de Olympia. Um fiscal bate no clube noturno e avisa que vai confiscar o local devido ao alvará estar vencido. Ramiro conversa com Tobias e diz que irá morrer.

O rico e Lázaro

Nitócris entrega a maquiagem e uns fios de cabelo de Shamiran para a sacerdotisa. Raquel cuida de Shamiran. Matias convida Absalom para voltar na Casa da Lua. Samira e Talita ignoram Zelfa. Isaque, pai de Malca, vai até a casa de Elga e pede para falar com Zac. Fassur chega no mesmo momento. Arrasado, Asher segue para longe da Babilônia com os pensamentos em Joana. Hurzabum diz que apresentará Joana a Lior. Zac fica tenso ao ver Lior. Sammu-Ramat inicia um ritual com os cabelos de Shamiran. Evil-Merodaque se desespera ao ver a esposa desmaiar em seus braços. Raquel corre para avisar sobre o estado de Shamiran aos reis.