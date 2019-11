Resumo das novelas do dia 20 de novembro de 2019

Otávio descobre traição de Sabrina

Em “A dona do pedaço”, Amadeu consegue a redução de pena para Jô. Fabiana garante a Evelina e Antero que se tornará freira. Chega o dia do casamento de Evelina e Antero. Cornélia presenteia Marlene com um vestido branco e Evelina se incomoda. Durante a festa, Antero se lembra de Marlene e declara seu amor. Antero e Marlene se casam. Yohana descobre a corrupção de Camilo, que pede exoneração da polícia. Téo se despede de Maria da Paz. Cornélia pede a Rock para rever Chico. Camilo conta seus planos a Vivi. Otávio flagra Sabrina com Sávio. Fabiana impõe novas regras ao convento. Camilo desconfia da conversa entre Beatriz e Vivi.

REDE GLOBO

Malhação

Regina desabafa com Lígia sobre os preconceitos de Max. Nanda pressiona Raíssa sobre sua possível viagem internacional. Camelo teme que Raíssa deixe o país. Thiago lamenta o sofrimento de Carla por Marco. Marco aconselha Anjinha a contar para Cléber sobre o beijo de Tatoo. Rita e Filipe namoram. Regina conversa com Guga. Jaqueline e Rita insistem que Anjinha conte a verdade para Cléber. Anjinha questiona Rita se Filipe sabe o quanto ela foi apaixonada por Rui.

Éramos seis

Justina tem uma crise e é contida pelos médicos. Emília se preocupa. Almeida beija Clotilde. Lola aceita a ajuda de Afonso, mas se culpa por mentir para Júlio. Lili e Soraia se enfrentam por causa de Julinho. Assad pede que Karine tenha paciência com Soraia. Clotilde confessa a Lola que está sofrendo em São Paulo. Padre Venâncio ajuda Zeca e Olga a se entenderem. Emília decide levar Justina de volta para casa e Higino comemora.

Bom Sucesso

Alberto diz a Nana que foi agradável sair com Vera. Vera recebe flores de Alberto. Gisele deixa claro a Diogo que seu interesse por ele é apenas financeiro. O concurso proposto por Evelyn faz sucesso nas redes sociais. Nana avisa a Mário que se separar de Diogo não significa ficar com ele. Gisele e Diogo planejam o consultório da terapeuta falsa. Paloma e Ramon vão com seus respectivos namorados para o ensaio da escola de samba. Alberto vê Paloma e Marcos se beijando no canal de Silvana na internet.

SBT

As aventuras de Poliana

Roger pede que Filipa impeça que a aproximação de Guilherme e Raquel em troca de aumentar sua mesada. Poliana pede para Pendleton deixar Ester frequentar a escola. Fernanda sugere que Durval demita alguns funcionários para conter os gastos da padaria. Poliana pede para brincar no quarto de Ester, mas a menina se recusa a leva-la. Vini pede explicações a Mirela sobre a foto que viu da menina com Luca. Bento chega na escola andando, sem o auxílio de suas muletas e deixa todos impressionados. Após os devido reparos, Pendleton traz Sara de volta para a Ruth Goulart.

Cúmplices de um resgate

Otávio sugere a Cúmplices de Um Resgate, mas Safira diz que não acha uma boa ideia. No hospital, o médico explica que Fiorina teve um derrame hemorrágico. Fiorina fica triste em saber que pode demorar para recuperar os movimentos de seu braço. Regina diz na gravadora que acha que falta postura de popstar para ‘Isabela’ e sugere que eles contratem um professor de dança para a menina. Arthur concorda, desde que Priscila também participe da aula. Os capangas de Regina vão até o vilarejo atrás de Isabela.

RECORD

Topíssima

Canarinho conversa com Clementina. Durante a leitura do testamento, Yasmim revela a verdade sobre a relação dela com Lara. Dagoberto se emociona ao rever Minha Flor. Trombada é ajudado por um mendigo na rua. Sophia volta para a prisão. Madalena chega com Fernando na delegacia. Ela se antecipa e diz que Pedro é um dos traficantes do Veludo Azul. Furioso, Pedro diz que Yasmim pagará caro. Fernando diz toda a verdade diante de Graça, Edevaldo e André. O menino avisa que Bruno tem um dossiê com provas contra os traficantes do Veludo Azul.

O rico e Lázaro

Raquel visita Dalila na prisão. Neusta, Nitócris e Shamiran falam sobre o sonambulismo de Dalila. Sammu e Beroso temem uma investigação às contas do palácio. Ebede diz que Gadise ama Matias. Kassaia pede para Nabucodonosor aceitar a pretendente de Joaquim. Shag-Shag é levada para o calabouço. Hurzabum se desespera ao saber que a mãe foi detida. Zelfa caminha com Joana próximas ao canteiro de obras dos escravos. Asher e Lior se escondem para observá-las. Joana escuta um barulho e olha na direção deles.