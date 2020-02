Resumo das novelas do dia 20 de fevereiro de 2020

Betina hesita em escolher o novo presidente da empresa

Em “Amor de mãe”, Jane se despede de Matias. Durval acaba contando para Natália o segredo de Thelma. Natália se incomoda com Thelma. Lurdes se irrita com Oliveira e Januário, e Érica conversa com a mãe. Raul comenta com Vitória que gostou da reunião com possíveis investidores da PWA. Lurdes pede que Januário descubra notícias de sua mãe. Manipulada por Álvaro, Nicete pede que Betina não confronte o irmão. Chega o dia da disputa de Raul e Álvaro pela presidência da PWA. Betina hesita em escolher o novo presidente da empresa.

Malhação

Rui induz Rita a gravar uma mensagem dos dois para Nina. Leila tenta convencer Filipe de que Rita ainda gosta de Rui. Tatoo alerta Rita sobre Rui. Rita se preocupa com a segurança de Filipe. Guga, Serginho e Beto advertem Filipe por confiar em Leila. Carla estranha o comportamento de Rita. Madureira fica tenso ao ouvir Lígia falar sobre Joaquim. Termina a apuração na escola. Rita disfarça sua preocupação para Filipe.

Éramos seis

Durvalina fica abalada ao ver Shirley no quarto de Afonso. Isabel e Felício sofrem com o impedimento de sua união. Inês e Adelaide chegam ao hospital de campanha. Shirley insinua que reatou com Afonso, e Durvalina comenta com Genu que a flagrou no quarto do patrão. Lola se anima para sair com Afonso. Afonso deixa claro a Shirley que não quer nada com ela. Osório se junta ao batalhão de Lúcio, e Alfredo desconfia. Almeida encontra Zeca. Lola afirma a Afonso que deseja se afastar dele. O batalhão de Lúcio e Alfredo enfrenta sua primeira disputa. Almeida surpreende Clotilde durante o batizado de Francisco. Tião hesita em atirar contra o inimigo.

Salve-se quem puder

Téo convida Luna/Fiona para ser sua fisioterapeuta. Juan pede a Gabi para experimentar o prato que Mário irá preparar para o concurso de culinária. Zezinho confessa a Ermelinda que gosta de Josimara. Kyra/Cleyde conta a Luna que Téo é o diretor da novela que Alexia iria fazer. Graziela se preocupa com a obsessão de Petra por Alan. Juan manda notícias de Mário para Luna. Queen e Mosquito tramam contra Kyra/Cleyde. Zezinho flagra Luna/Fiona conversando com Juan pelo computador. Alan tenta salvar Kyra/Cleyde das armações de seus filhos.

SBT

As aventuras de Poliana

Após provar sua inocência, Brenda fica chateada com Jeff pela desconfiança do namorado. Branca diz a Nancy que continua desconfiada de Waldisney. João pede para Marcelo conversar com Ruth para que ele continue morando em sua casa. Jeff leva uma dura de Roger em frente a todos da empresa. Glória pede para Débora parar de difamar seu filho. Ester convida Filipa para ir a sua casa. Os responsáveis pela suposta Dark Lady ficam apreensivos após a denúncia de Durval a polícia. João vai morar na casa de Ruth e Bento. Os amigos de Raquel levantam a hipótese de que Jerry possa ser a Dark Lady.

Cúmplices de um resgate

Téo lembra de todos os momentos em que percebeu as diferenças no comportamento de Manuela. Alícia diz para Lola que ela precisa parar de mexer tanto no tablet para fazer a lição de casa. Meire se sente feia e Dinho está convicto que ela precisa de um marido. Otávio vai até a On-Enterprise à noite e se depara com Rebeca em sua sala, que faz uma surpresa e revela que as borboletas a trouxeram de volta para ele.

RECORD

Amor sem igual

Donatella incentiva o avô a casar com Norma. Furacão se entende com Duplex. Vanderlei Luxemburgo dá uma palestra para os alunos da escolinha. Tobias arma uma festa de luxo para que o namorado da irmã se sinta humilhado. O vilão pede para Leandro seduzir Maria Antônia para que Pedro Antônio os flagre. Hugo e Juliano discutem pela moça, mas a filha de Oxente dispensa os dois rapazes. Poderosa procura Miguel e avisa que deixará sua casa.

O rico e Lázaro

Fassur discursa difamando Ravina. Todos comemoram a volta do sacerdote para casa. Dana é a única que permanece calada. Joaquim pede Edissa em casamento. Daniel se mostra preocupado com a possível vingança de Nebuzaradã. Sammu-Ramat tenta acalmar Nebuzaradã e diz que está chegando a hora de matar Evil-Merodaque.