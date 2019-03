Resumo das novelas do dia 19 de março de 2019

Guilherme descobre que Mirtes é a autora do Tarja Preta

Em “O sétimo guardião”, Luz diz a Gabriel que já sabe de todos os seus segredos. Aranha flagra Stella cuidando de Júnior e acredita que os dois estão tendo um relacionamento. Feliciano comunica a Gabriel que deixará a Irmandade por um tempo. Guilherme descobre que Mirtes é a autora das mensagens do Tarja Preta. Eurico se enfurece ao saber do suposto assédio de Fabim a Marilda. Adamastor garante a Aranha que Stella não está envolvida com Júnior. Valentina vê a marca do gato nas costas de Murilo.

Malhação

Solange tem um acesso de raiva. Alex anuncia a Gabriela, Flora e Mel seu desejo de ingressar na política. Fabiana provoca Solange por conta de Rafael. Jade, Pérola e Maria Alice conseguem fazer Solange autorizar a exposição de quadros de Amanda na escola. Vinícius organiza a mudança de Talíssia para a Europa, e Gabriela se oferece para ajudar. Lia e Garoto retomam o namoro. Rafael beija Gabriela.

Espelho da vida

Alain explica a Priscila sobre a prisão de Isabel. Isabel implora pela ajuda de Marcelo. Gerson repreende Sheila. Piedade confronta Gustavo, que deduz que a moça conhece o paradeiro de Cris/Julia. Bola lamenta ter perdido o amor de Daniela. Padre Luiz procura Madre Joana. Letícia chega à exposição de Daniel em São Paulo.

Verão 90

Larissa estranha o nervosismo de Quinzinho com a volta de Vanessa. Ticiano lança um desafio no programa da Freda Mercúrio na PopTv para encontrar sua musa, e Dandara decide participar. O Duque Alexander confirma seu interesse de levar a PopTV para a Rússia e transformar Vanessa como estrela de seu canal.

SBT

Teresa

Aída diz que é lógico que ninguém vai confiar nele, mas que ele precisa começar de novo, já que agora não tem mais nem família, nem dinheiro, e emenda dizendo que se ele a procurou interessado em um empréstimo, que vá embora, pois não o terá. Roberto diz a Jonhy e Paty que apenas fez Joana acreditar que estava envolvido com outra mulher para provocar ciúmes.

As aventuras de Poliana

Durval chateado lamenta em sua cela. Vini chega magoado em casa e desabafar com Lindomar. Mirela em casa pensa em Vini e observa a foto dos dois no celular. No palco das Abandonadas no Altar, Iuri pede Sophie em namoro na frente de todos. Ela aceita. Mirela tem um sonho com Luca e Vini.

RECORD

Jesus

Jesus fala aos apóstolos. Os apóstolos acompanham o Filho de Deus. Judas anda pela rua atormentado, sombrio, segurando sua sacola. Caifás bebe com os seus. Jesus diz que tempos difíceis estão por vir. Ele avisa que os apóstolos o deixarão só.