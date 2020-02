Resumo das novelas do dia 19 de fevereiro de 2020

Shirley arma uma emboscada para Afonso

Em “Éramos seis”, as tropas chegam a Itapetininga. Maria, Olga e Zeca encontram Alfredo e o parabenizam pela luta. Soraia garante a Julinho que, em breve, os dois serão noivos. Lili agradece o apoio de Marcelo. Shirley finge estar doente, e Inês pede que Afonso cuide da mãe enquanto estiver fora. Adelaide se despede e garante a Emília que, quando voltar, resolverá a situação de Justina. Shirley arma para que Durvalina pense que dormiu com Afonso.

Malhação

Meg e Guga têm um impasse por causa de Max e Regina. Celso revela a Jaqueline o que houve entre ele e Paula. Serginho é indenizado por seu processo. Durante o debate na escola, Marquinhos convoca Paula para falar sobre Celso. Regina recebe a intimação de divórcio de um Oficial de Justiça e procura Max. O discurso de Jaqueline viraliza nas redes sociais, e Thiago fica orgulhoso. Joaquim procura Lígia. Paula se despede de Jaqueline. Guga confronta Max. Rui afirma a Rita que não quer mais a guarda de Nina.

Salve-se quem puder

Alexia propõe a Luna e Kyra que elas sigam Renzo e o denunciem para a Polícia Federal. Edgar demonstra interesse por Ermelinda. Renzo finge querer conhecer os amigos de Dominique. Alan garante aos filhos que eles se acostumarão com Kyra/Cleyde. Tarantino explica a Tammy que os dois não ficarão mais juntos. Agnes incentiva Bia a viver normalmente com o marca-passo. O médico aconselha Téo a fazer a cirurgia na coluna, mas o rapaz tem medo dos riscos. Vicky teme que Helena não goste de ver Luna/Fiona trabalhando no restaurante e pede para a amiga se esconder. Luna/Fiona se surpreende ao saber que Téo é filho de Helena.

Amor de mãe

Magno agradece Betina por lhe contar sobre Genilson. Nicete questiona Betina sobre seus sentimentos por Magno. O restaurante de Thelma e Danilo faz sucesso. Penha afirma a Álvaro que assumirá os negócios de Belizário. Januário disfarça para Oliveira seu encontro com Lurdes. Lurdes repreende o comportamento de Januário. Matias e Miranda ficam juntos novamente. Thelma confirma sua gravidez do bebê de Camila e Danilo. Jane afirma a Thelma que ela precisa aceitar o fato de que Danilo é adotado, e Durval ouve.

SBT

As aventuras de Poliana

Filipa espalha a notícia da existência de um perfil “shippando” Poliana e Eric nas redes sociais, e acusa a menina de ter criado. Gleyce pede que Helô ajude Mosquito em seu processo de mudança. Lorena descobre que Raquel é a verdadeira Dark Lady e fica chateada. Raquel é suspensa do colégio, e indignada, Mirela denuncia Brenda para a diretora Ruth. Gael e Benício encontram Mário jogando Vetherna no colégio e percebem que o amigo está viciado. Mesmo contra a sua vontade, Vini retoma o namoro com Gabi. Ruth chama Brenda e sua mãe para conversar na diretoria. No colégio, Marcelo desperta o interesse de Violeta. Mosquito começa a trabalhar na padaria de Durval. Luca chama Carla e Gabi em sua casa para ter uma importante conversa.

Cúmplices de um resgate

Na coletiva de imprensa, Joaquim revela estar apaixonado por ‘Isabela’, e que ele e a Priscila são apenas amigos. O adolescente explica que houve um equívoco da imprensa anteriormente. No vilarejo, Isabela conta para Téo que estava apenas brincando de passar um trote. Tomas diz que Safira pode conseguir um novo aumento para ele, pois se ela o ajudar, ele também lhe ajudará. Dóris está triste em casa e se abre apenas com Matheus. A pequena pergunta se o pai deles pode ter uma amante.

RECORD

Amor sem igual

Pedro Antônio recusa a proposta de Fernanda de morar em um local alugado por ela. Miguel aconselha Hugo a dizer a verdade para Maria Antônia. Juliano pede a mão da filha de Oxente em namoro. Furacão volta do programa com Bernardo e vê uma carta escrita por Duplex. Ela descobre que o noivo ficou magoado por não poder bancá-la e fugiu. Tobias é cínico com a irmã. Fonseca investiga Bernardo sem ele saber. Miguel diz ter alguém para mostrar à Poderosa. Hugo revela a verdade para Maria Antônia sobre o verdadeiro amigo virtual dela. Poderosa se surpreende ao ver Duplex. Miguel explica que já sabe quem mandou Bernardo matá-la.

O rico e Lázaro

Shag-Shag insinua que Labash-Marduk possa ser filho do rei. Aspenaz diz não acreditar. A adivinha não revela o motivo do encontro para Darice, que sai rapidamente. Joana e Matias pedem ajuda a Daniel para libertar Ravina. Zelfa passa mal ao saber que o filho de Zadoque está preso. Levi vai à casa de Ravina e encontra com Dana. Ela começa a chorar e diz que não pode mais se casar, pois não é mais pura. Nebuzaradã vai ao calabouço e ameaça Joaquim. Darice encontra com Sammu-Ramat e diz que precisa falar sobre o segredo da origem do menino Labash-Marduk.