Resumo das novelas do dia 16 de outubro de 2019

Fabiana arma contra Rock e Joana

Em “A dona do pedaço”, Berta ajuda Vivi a se encontrar com Chiclete. Régis confidencia seu álibi a Maria da Paz. Zé Hélio induz Beatriz a terminar com ele e Linda avisa a Otávio. Fabiana pensa em fazer uma festa surpresa para Rock. Maria da Paz acredita na inocência de Régis e conversa com Amadeu. Fabiana contrata Joana para trabalhar na festa de Rock e arma contra os dois. Começa o programa do concurso de bolos na televisão e Maria da Paz lamenta sua desclassificação.

Malhação

Filipe enfrenta Joaquim. Max não deixa Meg falar com Beto. Lígia salva a vida de Luana. Carla obriga Raíssa a se desculpar com Nanda por namorar Camelo. Nanda encontra o caderno de poesias de Camelo no quarto de Raíssa e o guarda em sua bolsa. Anjinha ignora Cléber por causa de Marco. Cléber não consegue fazer Anjinha parar de falar em Marco. Meg desabafa com Regina sobre Beto. Rita teme que o confronto com Joaquim atrapalhe seus encontros com Nina. Filipe discute com o pai por causa de Rita, e Lígia o repreende. Rui questiona Rita sobre a suposta morte de sua filha.

Éramos seis

Marion aconselha Júlio a conversar com os filhos. Julinho quebra um objeto da casa, e Alfredo assume a culpa. Shirley conversa com João. Olga se entristece quando Zeca avisa que voltará para Itapetininga. João se declara, e Shirley fica confusa. Inês pede para Afonso escrever em seu caderno de recordações. Júlio tenta conversar com Alfredo. Candoca manda avisar Olga e Clotilde sobre a doença de dona Maria. Isabel convence Júlio a fazer uma festa de aniversário para ela. Olga fica animada quando Zeca recebe uma carta de Emília. Assad cobra uma resposta de Júlio. Shirley conta para Afonso sobre a conversa que teve com João. Almeida revela a Júlio que é casado. Júlio se encontra com o investidor indicado por Marion. Afonso vê João falando com Inês e se desespera.

Bom sucesso

Ramon não concorda com o retorno de Paloma para a mansão. William entrega a Gisele a medalha que Yuri esqueceu. Alice e Gabriela pedem a Paloma para não voltar a trabalhar para Alberto. Gisele e Yuri se beijam. Ramon vibra ao saber que conseguiu o apoio da NBA para o projeto de basquete na quadra de Bonsucesso. Ramon fica decepcionado quando Alice lhe conta que Paloma decidiu voltar a trabalhar na mansão. Alberto promete a Paloma que irá ajudá-la a realizar seus sonhos. Ramon termina seu noivado com Paloma.

SBT

As aventuras de Poliana

Marcelo convida Glória para morar com ele, Luisa e as crianças no interior. Débora e Afonso unem suas forças para impedir que Marcelo e Luisa se mudem. Desconfiado de Nadine, OTTO pede para Waldisney fazer algumas rondas a noite na O11O. Filipa aparece de surpresa na festa de despedida de João e Poliana. Luisa conta a Durval e Marcelo sobre sua conversa com Pendleton. Nadine tenta seduzir Waldisney. Arlete, Verônica e Gleyce acertam os últimos detalhes para o primeiro show de “Lindão” promovido pelo CLP.

Cúmplices de um resgate

Dinho está encantado por Helena. Meire diz que ele já não bate bem, mas que agora que está apaixonado ficará ainda pior. No vilarejo, Isabela tira as roupas de Rebeca do armário, joga em cima da mãe e diz para ela fazer algo que preste, ou seja, dormir em outro quarto para deixá-la em paz. Isabela diz ainda que ela não é a mesma garota de antes. Após conversar com Nina, Rebeca entra no quarto para educar ‘Manuela’. Regina descobre que haverá uma peça bíblica no vilarejo.

RECORD

Topíssima

Gustavo fala sobre sentimento com Zumbi. Sophia tenta conseguir a atenção de Antonio e o enfermeiro. Inês fotografa os momentos com Edevaldo na suíte do hotel. Dagoberto e Clementina tentam confortar Andrea. Carlos apoia Mariinha. Na floresta, Sophia tem um pesadelo. Carlos chama Andrea para ir até sua casa. Edevaldo passa mal depois de beber tanto champanhe. Mão de Vaca vê Edison deixando a república e decide segui-lo. Ele dá de cara com Dagoberto. Carlos chega com Andrea e Lara é surpreendida.

O rico e Lázaro

Encapuzado, Asher chega ao palácio. Joel ameaça Lior. Nebuzaradã repara a tensão de Kassaia e segue para um ritual com Sammu. Darice recebe Asher. Nebuzaradã chega ao quarto da sacerdotisa. Chaim ameaça Zabaia e avisa que não quer que deixem Elga entrar na Casa da Lua. Darice entrega Asher para Sammu. Gadise ajuda Kassaia a vestir um véu para preservar sua identidade. Rebeca conversa com Joana sobre Hurzabum. Asher é levado até o quarto da princesa Kassaia.