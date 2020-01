Resumo das novelas do dia 16 de janeiro de 2020

Alfredo confessa roubo

Em “Éramos seis”, Genu tenta convencer Virgulino a aceitar a proposta de Hilton. Justina tem um pesadelo e Adelaide a ajuda, contrariando Emília. Virgulino avisa a Lúcio que tomou uma decisão sobre a proposta de Hilton. Osório pede para Tião contar o estoque das peças que estão em seu escritório. Lili e Lúcio consolam Virgulino. Isabel toma uma decisão e procura Felício. Assad diz a Julinho que ele só irá para o Rio de Janeiro com a permissão de Lola. Osório culpa Tião pelo sumiço das peças e Alfredo confessa o roubo.

Malhação

Lígia afirma a Filipe que, enquanto Rita estiver unida judicialmente a Rui, não facilitará encontro dela com Nina. Diana pressiona Andressa a afastar Henrique de Fafi. Diana aceita participar de um debate com Jaqueline. Guga descobre que Max perdeu seu emprego. Todos comemoram o namoro de Cléber e Anjinha, e Tatoo se sente humilhado. Madureira convida Lígia par sair, e Carla o apoia. Camelo e Raíssa tentam confortar Tatoo. Matoso observa Rita e Filipe.

Bom Sucesso

Alberto é ovacionado pelos funcionários ao expulsar Diogo da Editora. Patrick recebe os amigos em sua festa de despedida. Diogo descobre que suas contas foram bloqueadas. Patrick convida Lorena para morar com ele. Pessanha é preso e confirma seu envolvimento com Diogo. Machado avisa a Marcos que ele está livre. Silvana passa mal, e Mário a visita. Diogo descobre que Gisele está o traindo.

Amor de mãe

Thelma desabafa com Lurdes. Miriam procura por Tânia. Miranda encontra Daniel, mas não consegue ficar com o rapaz. Oliveira e Lurdes se beijam. Miranda finge para Matias que ficou com outro homem. Vitória descobre que Vinícius é integrante do grupo de Amanda. Raul vê Amanda dormindo no quarto de Vinícius. Camila e seus alunos montam uma ocupação na escola.

SBT

As aventuras de Poliana

Marcelo insiste para João revelar a verdade a Ruth, mas o menino hesita. Jeff participa como finalista da segunda fase do projeto “Geração O11O”. Lindomar começa a ser assediado pela imprensa e Arlete recebe jornalistas em sua casa. Raquel vai para a escola a pé e suspeita de que esteja sendo perseguida. Devido a fama, Lindomar é obrigado a ir para o trabalho disfarçado. Pendleton pede para Sophie para de investigar Ester. Helô chama Raquel para conversar na diretoria.

Cúmplices de um resgate

Fiorina tenta acertar uma sapatada na cabeça de Nina, mas acerta Nico. Giuseppe fala grosso e manda a esposa sair da sapataria. Téo comenta com ‘Manu’ que Omar deve estar gostando dela. Em seguida, o garoto diz que talvez goste mais da nova Manuela do que da antiga. Isabela fica feliz. Marina percebe que Isabela está apaixonada por Téo. Regina diz que haverá um novo show da Cúmplices de um Resgate e que quer que Joaquim se declare para Priscila na frente de todo mundo. Joaquim vai atrás de Regina e diz que sequer gosta de Priscila. Regina chama o garoto de atrevido e que ela sabe o que é melhor para fazer sucesso na banda.

RECORD

Amor sem igual

Tobias orienta Leandro e Bernardo sobre como agirem com Fernanda na empresa. Caio conta para Furacão que Poderosa esteve na escolinha atrás de Bernardo. Poderosa fica tocada com as palavras de Miguel e eles acabam se beijando. Logo em seguida, ela se mostra arrependida e arredia. Antônio Júnior chega na casa de Miguel. Poderosa avisa que um beijo não significa nada. No calor da raiva, ela beija o filho de Oxente. Antônio Júnior e Miguel ficam chocados.

O rico e Lázaro

Gadise se desaponta com a frieza de Matias. Zac fala de Malca com Nicolau. Daniel se declara para Lia. Amitis diz temer que o rei volte a se comportar como na juventude. Sammu-Ramat ordena que Darice dê um jeito para matar o bebê de Shamiran. Zac se assusta ao ouvir Elga falar em se casar novamente. Malca se oferece para ajudar Joana. Aspenaz diz para Daniel que o rei condenou Madai à morte. Amitis chega na sala do trono e flagra o rei bêbado prestes a matar o servo.