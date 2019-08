Resumo das novelas do dia 16 de agosto de 2019

Téo descobre que Jô e Régis são amantes

Em “A dona do pedaço” Rock alerta Maria da Paz sobre Jô, mas a empresária expulsa o rapaz de sua confeitaria. Zé Hélio aconselha Rock a pedir ajuda a Téo para contar a Maria a verdade sobre Régis e Jô. Silvia e Kim abandonam Márcio. Régis lamenta a tristeza de Maria da Paz, que hesita em confiar no marido. Fabiana ameaça Otávio. Lyris e Tonho ficam juntos. Otávio expulsa Fabiana da construtora. Fabiana se aproxima de Sabrina e a apresenta a Vivi. Rock revela a Téo sobre o Jô e Régis, e o fotógrafo pensa em se vingar. Téo e Rock falam com Maria da Paz.

Malhação

Marco vai até o hospital em que Góes está. Tadeu afirma a Rita que só ele está a seu lado. Sophia admira a música de Camelo e o questiona sobre o concurso. Madureira inventa uma desculpa para adiar sua festa de noivado com Carla. Raíssa diz a Sophia que teme perder seu estilo. Lígia desabafa com Joaquim sobre seu trabalho. Marco recebe uma ligação do hospital em que Góes está internado.

Órfãos da terra

Hussein e Jamil descobrem que Calpúrnia mantém diversos registros da vida íntima de seus vizinhos. Zuleika acredita que Letícia está interessada em um rapaz mais jovem. Laila pede ajuda a Benjamin para investigar Fernando. Calpúrnia mostra a Jamil e Hussein fotos dos homens que armaram o flagrante para Almeidinha. Valéria se abre com Camila. Teresa termina o romance com Jean e aceita o convite de Péricles para a turnê internacional. Jamil apresenta as provas da inocência de Almeidinha para Evandro e Tomás.

Bom Sucesso

Nana fica preocupada ao saber que Alberto saiu com Paloma. Paloma samba com Alberto na cadeira de rodas, sob os aplausos de todos. Ramon tem uma crise de ciúmes. Paloma e Leo evitam uma briga entre Ramon e Marcos. Luan diz a Waguinho que gosta de Alice. Diogo tenta influenciar Nana a interditar Alberto. Ester defende Ramon para Paloma. Waguinho é cobrado pelo bandido. Silvana se declara para Marcos. Elomar avisa a Francisca que um microscópio do laboratório sumiu. Ramon pede para conversar com Marcos e Alberto.

SBT

As aventuras de Poliana

Pendleton faz um convite a Marcelo. Poliana atende o celular de Nancy, e reconhece a voz de Waldisney no telefone. Afonso pergunta a Luisa se ela ainda possui algum sentimento por ele. Para acabar com a viagem a Foz do Iguaçu, Pendleton faz um convite a Marcelo. Glória recebe uma visita inusitada. Marcelo e Luisa decidem de vez viajar para Foz do Iguaçu com Poliana, João e Glória. Marcelo conta a João que a viagem tem um motivo especial. Nancy espiona Waldisney. Débora descobre que o anel que Afonso deu de noivado era de Luisa.

Cúmplices de um resgate

O pastor Augusto conversa com Flora e promete que a indicará para a vaga de cozinheiro do haras de Omar. Rebeca derrama café por acidente no preview do novo catálogo da On-Enterprise feito por Frederico, que precisava ser aprovado por Safira. Rebeca se sente culpada e se tranca no banheiro. Frederico se preocupa com catálogo, mas vai atrás de sua assistente. Flora pergunta para Luis se ele conhece alguma pensão no vilarejo. Dóris lembra o pai que possuem um quarto vago na casa deles. Manuela fica confusa se Joaquim realmente gosta dela e entra em conflito de pensamento.

RECORD

Topíssima

Carlos afirma não ter noção de quem é o pai de Andrea quando a garota bate-boca com ele e Lara. Fernando afirma que Vitor tem que perder a vida, assim como ocorreu com Jandira (Brenda Sabryna). Após a operação, Vitor se mostra grato a Vera e lhe pede perdão. Formiga e colegas dele vão atrás de Vitor. Os garotos simulam ter armas e obrigam que o deixem adentrar. Na frente da porta do leito de Vitor, o grupo dá de cara com um policial e ordena que ele os deixem passar. Um telefonema comunica André a respeito da invasão na clínica. Formiga conta a Vitor que foi lá para colocá-lo em liberdade e espanta o rapaz.