Resumo das novelas do dia 14 de junho de 2019

Helena sofre acidente e corre risco de perder o bebê

Em “Órfãos da terra”, Missade e Helena se desentendem, e Padre Zoran tenta apartar as duas. Missade não perdoa Laila por não ter lhe contado sobre a gravidez de Helena. Davi revela a Cibele que é militar em Israel e é contra o casamento de Sara com Ali. Cibele se afasta de Davi. Missade confronta Elias, sai de casa e pede a Padre Zoran para passar um tempo no Instituto. Paul provoca um acidente com o carro em que estão Elias e Helena. Cibele desabafa com Martin e Benjamin sobre Davi. Elias implora para que Faruq salve a vida de Helena e do bebê.

Malhação

Tadeu afirma que é o pai da filha de Rita, que o contradiz na frente de Regina. Anjinha diz a Marco que está namorando Cléber. Beto questiona Filipe sobre Martinha. Meg lamenta a situação financeira de Martinha, que pensa em usar o fato para chamar a atenção de Filipe. Regina revela a Lígia sobre Tadeu e Rita. Anjinha repreende Marco por sua conduta com Cléber. Meg comenta com Filipe sobre as dificuldades de Martinha. Rita explica aos amigos que Tadeu não é o pai de sua filha. Marco pede conselhos a Carla sobre Anjinha. Beto é provocado pelos colegas da faculdade por suas aulas de dança. Começa a audiência pela guarda de Nina. Meg confronta Beto. Lara pressiona Tadeu diante da juíza.

Verão 90

Lidiane aceita dançar com Quinzão. O casal acaba vencendo o concurso. Dandara deixa claro a Quinzinho que seu casamento acabou. Quinzinho cancela a viagem com Vanessa. Catraca se apaixona pela Cantora Mascarada, sem saber que é Kika. Gisela e Patrick se reconciliam. Lidiane e Quinzão se beijam. Raimundo e Janaína passam a noite juntos. Mercedes demite Lidiane. Álamo aposta nas previsões de Adelaide para sua nova coleção. Após uma passagem de tempo, Manu e João fazem sucesso na tevê, e Jerônimo se revolta.

A dona do pedaço

Maria da Paz acusa Rock de ter lhe roubado e Eusébio se revolta. Rock confronta Jô e afirma que descobrirá seus planos. Fabiana e Rock combinam um encontro. Abel convida Britney para sair. Maria da Paz pede que Zé Hélio a ajude a fazer as pazes com sua família. Rael promete a Nilda que atentará contra a vida de Maria da Paz. Linda comenta com Vivi que Camilo pediu um jantar especial. Rock leva Fabiana para um motel. Rael atira contra Maria.

SBT

As aventuras de Poliana

O Clube MaGaBeLo aparece de surpresa na casa de Sr. P, e o confronta sobre a existência de OTTO.Arlete percebe que as estátuas que ganhou de presente de casamento, não estão mais em sua casa. Arlete avisa Vini que não consegue encontrar Lindomar. Poliana vai até a casa de João para se desculpar, mas Filipa a dispensa sem ele saber. Para saciar a curiosidade das crianças, Pendleton apresenta OTTO ao Clube MaGaBeLo, que escutam um grito de socorro ao sair.

Cúmplices de um resgate

Tomas faz várias perguntas para Safira sobre a menina que estava com ela no almoço. Nina diz para Otávio que Rebeca saiu, mas o rapaz garante que irá esperá-la. Passada algumas horas, Rebeca resolve aparecer e diz que não quer ser feita de tola por ele. No escritório, Otávio desconfia que Safira pode ter armado a situação para separá-lo de Rebeca. Flora vai ao apartamento dos Vaz, mas desta vez é flagrado por Meire.

RECORD

Topíssima

Mariinha conversa com o filho. Vitor chama um táxi para Jandira voltar para casa. Edevaldo pede a ajuda de Inês para entrar na suíte de Sophia. Vitor chega em casa. Paulo Roberto visita Lara. Zeca descobre que Jandira não dormiu em casa. Edevaldo pega o diário de Sophia. Madalena ajuda Mariinha no restaurante. Zeca questiona Jandira. Inês pega o diário dentro da mochila de Edevaldo e decide enviar para Antonio. O taxista fica surpreso ao ler o diário de Sophia.

Jezabel

Zedequias bebe vinho ao lado do rei Acabe e diz que as mudanças no palácio foram ousadas. Acabe nomeia Zedequias como seu conselheiro pessoal. Jezabel organiza uma apresentação de dança no templo de Baal e encanta Acabe com seus movimentos. A música cessa com as sacerdotisas todas aos pés de Jezabel que se sobressai, poderosa. Jezabel diz que um novo tempo começa em Israel. Um tempo em que somente Baal e Aserá reinarão.