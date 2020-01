Resumo das novelas do dia 14 de janeiro de 2020

Paloma fica assustada ao saber dos planos de Diogo contra ela

Em “Bom Sucesso”, Paloma vê Pessanha fugindo e tenta alcançá-lo. Marcos segue Pessanha. Léo informa que Ramon está fora de perigo. Pessanha avisa a Diogo que está sendo perseguido, e o advogado pede que ele se afaste. Marcos revela a Paloma os planos de Diogo contra ela. Alberto recomenda que Paloma fique com os filhos na mansão. Nana fica furiosa ao flagrar Diogo com Gisele e ouve quando o ex-marido ironiza a perda de seu bebê.

Malhação

Madureira gosta da presença de Lígia. Filipe pede que Rita o perdoe. Anjinha fica constrangida ao encontrar Tatoo. Carla se surpreende ao encontrar Lígia. Filipe e Rita se beijam, e ele afirma que terminará o namoro com Leila. Madureira convida Lígia para dançar. Rui vê Filipe com Rita e pressiona Leila. Leila flagra Filipe com Rita. Filipe termina o namoro com Leila. Vânia e César dançam juntos. Rui afirma a Leila que agirá contra Filipe.

Éramos seis

Genu reclama da falta de dinheiro. Hilton ameaça Virgulino. Tião se preocupa por Alfredo continuar pegando as peças roubadas de Osório. Adelaide discute com Emília por causa de Justina. Assad promove Almeida para convencê-lo a ficar. Carlos fica desconfortável por encontrar Alfredo e Adelaide no cinema. Olga se anima com a volta de Zeca. Adelaide fica abalada com um comentário de Alfredo. Felício revela a Isabel que é casado. Alfredo se insinua para Inês.

Amor de mãe

Lurdes confronta Gilberto, que tenta despistar a mulher. Betina ajuda Lurdes a encontrar o endereço de Tânia. Camila recusa a proposta de Vitória e afirma que lutará pela escola pública. Matias confessa a Miranda que já ficou com Jane. Guará se preocupa com a ação comandada por Amanda e alerta Davi. Marina e Cássia colocam veneno na comida do jantar da PWA. Sandro reconhece Vinícius durante a invasão de ativistas ao jantar.

SBT

As aventuras de Poliana

Glória vai até a casa de Pendleton para conversar com Luisa. Filipa não aprova o namoro de Yasmin e Luigi. Disfarçada, Sophie vai até o orfanato em busca de mais informações sobre os pais de Ester. Glória pede para Pendleton dar a guarda de Poliana para Luisa. Waldisney vai até a casa de Branca para pedir Nanci em casamento. Marcelo descobre que João está escondendo algo dele.

Cúmplices de um resgate

Priscila não quer comer a sopa e finge que está sem fome e que quando esfriar se alimentará. A garota fica sozinha e joga a sopa em uma vasilha na sala para fingir ter tomado o alimento. Lurdinha descobre que o estilista misterioso é Frederico. Os dois jantam no restaurante. Rebeca pensa em terminar o noivado, mas ‘Manuela’ não aceita.

RECORD

Amor sem igual

Tobias levanta atrasado e sai para o trabalho. Poderosa pede para Olavo levá-la até a Bras Esportes. Tobias chega na agência esportiva e é surpreendido com a notícia dada pelo pai. Ramiro avisa que Fernanda vai dividir a direção da empresa com o irmão. Poderosa chega na escolinha de futebol e se depara com Caio. Ele pergunta o que ela está fazendo na agência. Poderosa diz que veio falar com Bernardo.

O rico e Lázaro

Nitócris flagra Sammu-Ramat com Nebuzaradã. Beroso apresenta Malca a Zac. Nitócris ameaça Sammu-Ramat e diz que Shamiran precisa perder o bebê. Nabucodonosor é recebido por dançarinas no palácio. Enquanto está com a prostituta, Fassur percebe a chegada de Elga e se esconde. Acompanhada de Darice, Sammu-Ramat vai até o quarto de Shamiran e oferece uma infusão de ervas.