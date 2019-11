Resumo das novelas do dia 13 de novembro de 2019

Rock descobre que Joana pode ser filha de Maria da Paz

Em “A dona do pedaço”, na prisão, Jô conhece Capitã, que dá um novo nome à moça. Maria da Paz afirma a Amadeu que não consegue pensar em um novo relacionamento. Agno pede Leandro em casamento. Capitã e Nalva ameaçam Jô. Kim convida Vivi para ser sua madrinha de casamento. Maria da Paz sofre por causa de Jô. Rock questiona Dorotéia e Eusébio, e descobre que Joana pode ser filha de Maria da Paz. Kim insiste para que Vivi se livre de Camilo. Régis aposta todo o seu dinheiro no cassino. Maria da Paz declara a Rock e Joana que sua missão é resgatar Jô.

Malhação

Filipe tenta acalmar Rita. Guga e Meg deixam a casa de Max, e Regina garante que jamais perdoará o marido. Anjinha incentiva Marco a pedir Carla em casamento. Rita pede que Filipe fique atento com Leila. Lara orienta Leila a investigar o passado de Rui. Celso comenta com Neide sobre Carla. Leila ouve quando Lígia diz a Lara que a relação de Rita e Rui foi conturbada. César tenta se aproximar de Jaqueline. Rui procura Rita. Raíssa é selecionada para um bolsa de estudos no exterior.

Éramos seis

Lola é impedida de acompanhar o marido ao chegar no hospital. Marion procura Almeida para ter notícias de Júlio. Lola se desespera ao saber que Júlio precisará ser operado. Olga sente as dores do parto e Zeca se desespera. Lola consola Alfredo. Termina a cirurgia de Júlio. Julinho reclama do comportamento de Lili. Lola se preocupa com o estado de Júlio. Zeca decide fazer o parto de Olga.

Bom Sucesso

Ramon aceita namorar Francisca. Paloma e Ramon conversam sobre seus novos relacionamentos. Toshi e Léo simulam uma vida de casados para os pais da japonesa. Vera promete dar uma parte de seu primeiro salário a Vicente, pela ajuda do neto. Vera surpreende positivamente Nana e Marcos ao sugerir a criação de uma plataforma colaborativa para a Prado Monteiro. Nana elogia Vera para Alberto. Patrick conta a Gabriela que o namoro com Lorena é falso. Paloma recusa o pedido de namoro de Marcos.

SBT

As aventuras de Poliana

Gael e Benicio ficam desolados ao ver a placa de aluguel em sua casa. Verônica escuta o podcast e escuta a denúncia para sua filha. Roger vai até a casa de Glória, encontra Antônio conversando com Nancy e ameaça contar para sua mãe que ele está recebendo visitas sem o consentimento da dona da casa. Gael, Benicio e Yasmin decidem fazer de tudo para dificultar o aluguel da casa que moram. Pendleton convida algumas pessoas próximas a Poliana e Luisa para um coquetel em sua casa.

Cúmplices de um resgate

No vilarejo, Isabela almoça com Otávio, Rebeca, Helena e Nina. Ela desliga a TV para ninguém ver o programa. Celso Portiolli chama a banda C1R, porém Manuela não vai para o palco, devido a roupa não ficar pronta a tempo.

RECORD

Topíssima

Os estudantes descobrem que Sem Noção pediu comida e fingiu ter cozinhado. Sophia chega até a delegacia e Mão de Vaca esbraveja contra ela. Pedro tenta conter o filho. Paulo Roberto e Taylor lamentam o ocorrido na cerimônia. Pedro impede que o filho fale com os jornalistas. André chega ao hospital para ver a filha. Beatriz exige que Angélica conte tudo o que aconteceu na noite em que ela foi com Lima na suíte de Sophia.

O rico e Lázaro

Em conversa com Zac, Elga se sente culpada por ter se omitido em relação ao tratamento de Chaim com os filhos. Samira e Talita ficam com medo de Chaim retornar do mundo dos mortos. Nicolau tem um pesadelo com o pai. Amitis se une à Sammu para destruir Daniel. O governador se recorda do milagre ocorrido com Lia. Arioque decide interrogar a família de Elga sobre a morte de Chaim. No calabouço, Asher se surpreende com a presença de Zac.