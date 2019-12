Resumo das novelas do dia 13 de dezembro de 2019

Brenda flagra Magno e Betina juntos

Em “Amor de mãe”, Sandro confessa a Lurdes que não quer mais fugir da polícia. Lurdes prepara o almoço em sua casa. Thelma se surpreende por Danilo querer acompanhá-la à casa de Thelma. Brenda flagra Magno e Betina juntos. Lurdes vê Danilo com Camila, e os dois pedem segredo sobre seu namoro. Todos na casa de Lurdes gostam de Raul. Davi e Amanda ficam juntos. Ryan vende seu violão para comprar uma nova raquete de tênis para Marina. Alguns meses se passam. Sandro deixa a prisão.

Malhação

Rui paga Leila para afastar Filipe de Rita. Todos procuram por Anjinha. Anjinha tem seu celular roubado. Leila beija Filipe, e Beto e Meg veem. Marquinhos, Diego e Nanda se preparam para a gravação do clipe. A mãe de Marquinhos interrompe a gravação do clipe de Nanda. Cida desconfia da origem do dinheiro de Leila. Cléber liga para Marco, preocupado com Anjinha. César proíbe as investigações de Jaqueline. Guga anuncia a Max que Rafael não terá seu sobrenome. Marco resgata Anjinha, que decide fazer greve de fome.

Éramos seis

Carlos confessa a Marcelo que não para de pensar em Inês. Alfredo inventa uma desculpa para Osório e confidencia a Tião que sairá com Adelaide novamente. Maria comenta com Olga e Zeca as suas desconfianças em relação a Neves. Higino alerta Adelaide, que percebe que está sendo seguida por Gusmões. Alfredo se chateia quando Adelaide não aparece. Lola pede ajuda a Carlos. Virgulino ajuda Lili com o jantar para Julinho. Assad pressiona Julinho a comparecer à sua casa. Lola confessa a Durvalina que terá de demiti-la.

Bom sucesso

Rosemary não entende por que Padre Paulo chama o marido de Elias. Elias decide ajudar Gabriela, pensando no dinheiro que pode ganhar. Mauri constata que o sangue raro de Gabriela veio do pai, já que Peter também possui o mesmo tipo sanguíneo. Vera comunica a Alberto que as vendas dos clássicos voltaram a crescer. Marcos fica surpreso quando Padre Paulo chega com Elias ao hospital. Mauri avisa a Paloma que encontrou um doador e deixa a costureira incrédula ao dizer que é Elias.

SBT

As aventuras de Poliana

Mirela passa a ditar as regras de seu relacionamento fake com Luca. Ruth comenta com Helô sobre o comportamento de João. Gleyce vai tirar satisfação com Falcão e sua gangue sobre o episódio com Brenda. Como novo dono da O11O, Roger vai até a Ruth Goulart para anunciar as novidades da Escola dos Sonhos. Ruth não aceita bem as novidades da Escola dos Sonhos. Durval e Cláudia marcam a data para o casamento. Glória conta que assinou um documento passando todas as ações da O11O para Roger, mas não se lembra. Marcelo desconfia de que Roger tenha falsificado a assinatura da mãe.

Cúmplices de um resgate

Sabrina vê tudo e diz para o garoto que isso deve ser pecado. Regina explica que ficará junto com as crianças no ensaio da banda. O pastor vê Flávia no meio do caminho, decide parar o carro e ajudar a mulher que caiu da bicicleta. Porém, o carro não funciona mais e eles decidem pedir ajuda em uma casa. O imóvel está abandonado e até um fantasma passa pelo local. O pastor aproveita para fazer curativo no joelho de Flávia. Isabela quase é atropelada no vilarejo e cai na rua. Marina grita por Isabela. Mais tarde, Isabela diz que Marina jamais perdeu a memória. Marina revela a verdade e as duas se abraçam.

RECORD

Topíssima

Miguel chega no sítio e recebe os cuidados de Maria Antônia. Pedro não para de pensar em Fernanda. Norma diz que tem algo por trás do arrependimento do genro. Ramiro fala ao telefone com alguém e diz que sua chance acabou. Poderosa recebe alta. Em conversa com Maria Antônia, Miguel avisa que Poderosa ficará em sua casa e pede para a filha de Oxente cuidar dela. Maria Antônia muda de humor de maneira drástica. Tobias chama Leandro e Bernardo em sua sala e pergunta para onde foi levado o corpo de Poderosa.

O rico e Lázaro

Nebuzaradã sorri ao receber uma mensagem. Ebede-meleque e Gadise falam sobre o milagre na fornalha. Rabe-Sáris conversa com os familiares sobre os acontecimentos no Campo de Dura. Neusta diz permitir a união entre Joaquim e Edissa. Nebuzaradã e Beroso vão até a sala do trono e entregam uma mensagem que foi interceptada a caminho do reino de Tiro. Nabucodonosor lê o pergaminho e fica furioso. O rei diz que Joaquim é um traidor e avisa que cortará seu pescoço.