Resumo das novelas do dia 12 de outubro de 2019

Vera acusa Alberto de seduzir Paloma

Em “Bom sucesso”, Alberto fica indignado com o insulto de Vera, que o acusa de estar seduzindo Paloma. Glória conta a Luan que viu Alice presenteando Waguinho. Vera pede desculpas a Alberto e Paloma. Vera elogia Paloma para Eugênia. Ramon e Francisca ficam juntos. Paloma beija Marcos. Peter não gosta de ver Ramon com Francisca. Francisca pede Ramon em namoro.

Malhação

Diego implica com Milena, que se defende. Guga convida Meg para morar com ele na casa de Serginho, e Beto se irrita. Thiago pressiona Marco sobre o casamento com Carla. Cláudio alerta Rita sobre a presença de Rui na audiência com Lígia. Rita se incomoda ao saber que Filipe saiu com Leila. Meg confronta Max. Rita questiona Filipe sobre as reais intenções de Lígia.

Éramos seis

O médico avisa a Lola que Júlio precisa ser internado. Isabel critica Soraia por pensar em atrapalhar a cerimônia de casamento de Assad. Júlio se recusa a ser internado e Lola se preocupa. Assad revela a Almeida que pretendia homenagear Júlio em seu casamento. Karine convence Assad a entregar o bônus de Júlio a Julinho. Julinho marca um encontro com Soraia no clube e Isabel desconfia. Alfredo se sente culpado por ter agravado a doença de Júlio. Maria obriga Clotilde a ir com Zeca, Olga e as crianças ao piquenique. Afonso leva Júlio e Lola para o hospital.

A dona do pedaço

Tibério confunde Téo, que acaba confessando que ainda ama Jô. Yohana diz a Téo que não quer ter mais nada com ele. Merlin aconselha Cássia a valorizar o amor de Agno. Maria da Paz depõe no tribunal e se emociona ao falar de Jô. O veredito do julgamento é anunciado e Jô é conduzida por Camilo à prisão. Maria da Paz fica desolada com a situação de Jô. Régis afirma a Amadeu que não desistirá de Maria da Paz. Joana diz a Maria da Paz que gostaria de ser sua filha. Cornélia e Dorotéia se preocupam com a saúde de Eusébio. Márcio e Zé Hélio armam para unir Abel e Britney. Márcio declara seu amor por Kim. Cássia cobra de Agno o casamento dele com Leandro. Maria da Paz e Amadeu ficam juntos. Jô chega no presídio.

SBT

Cúmplices de um resgate

Omar não se adapta com a bateria e o ritmo da banda. Helena volta a ser a percussionista de ‘Manuela e Seus Amigos’. A banda C1R chega no SBT. Felipe se perde dos demais e acaba indo parar no jornalismo do SBT, onde entra no estúdio do SBT Brasil. O pequeno conversa com a jornalista Rachel Sheherazade, e diz que acha que ela deveria ser a presidenta do País. Rachel responde que não gostaria deste posto, pois prefere ajudar as pessoas de outra maneira. Felipe reencontra a banda. Antes de irem ao palco, Priscila rasga o vestido de ‘Isabela’ sem que ninguém veja.

As aventuras de Poliana

João e os amigos avisam Luisa e Pendleton que prenderam Poliana e não irão solta-la até OTTO desistir da ideia de leva-la para sua casa, mas Filipa acaba revelando a eles o paradeiro da menina. Pendleton conversa com Poliana e diz que quer ser um bom pai para ela. Luca e Mirela começam o podcast da Ruth Goulart, e trazem Sophie como primeira convidada para falar sobre bullying. Os amigos de Poliana fazem uma corrente humana em frente a casa de Pendleton para impedir a mudança. Pendleton atende o celular de Luisa sem sua permissão e provoca Marcelo.

RECORD

Topíssima

Angélica manda Lima disfarçar a tensão. Beatriz autoriza o reitor a participar da cerimônia fúnebre. Rafael se declara para Gabriela. Sophia se assusta com a quantidade de jornalistas na universidade. Edevaldo pede reforço policial. Antonio encoraja Sophia a enfrentar os jornalistas. Isadora se irrita com as acusações de Mão de Vaca contra Sophia. Lima se surpreende com a frieza de Paulo Roberto. Pedro se irrita com a presença de Yasmim no enterro. Madalena chama Inês de fofoqueira. Andrea se emociona ao rever Sophia. Mão de Vaca interrompe a cerimônia e acusa Sophia e Paulo Roberto de serem os chefes do tráfico.

O rico e Lázaro

Zac discute com Absalom. Kassaia fala sobre a noite horrorosa que Nebuzaradã teve. Beroso conversa com Zac na casa da Lua. Lior pede para seguir com Joel para a luta. Beroso propõe um negócio sigiloso com Zac. Sammu nota a aproximação entre Daniel e Lia. Abednego diz que pretende se casar com Naomi. Larsa chama Asher para o torneio de lutas. Em conversa com Rebeca e Joana, Dana fala sobre o beijo roubado por Absalom. Asher encontra com Zac na Casa da Lua.