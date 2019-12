Resumo das novelas do dia 12 de dezembro de 2019

Lola conta aos filhos que demitirá Durvalina

Em “Éramos seis”, Lola teme se separar de Durvalina, mas reflete sobre a conversa com Clotilde. Emília contrata Gusmões para encontrar Adelaide. Zeca, Olga e as crianças procuram pelas economias de Candoca que Justina enterrou. Durvalina garante que estará sempre ao lado de Lola. Carlos não consegue conversar com Mabel. Inês reencontra Lili e Isabel. Afonso orienta Carlos a deixar que Inês siga sua vida. Lola anuncia aos filhos que terá de demitir Durvalina.

Malhação

Rui diz a Rita que foi Viana quem contou sobre a separação de Lígia e Joaquim. Jaqueline desconfia de Marco, mas não consegue confrontá-lo. Jaqueline se preocupa com Anjinha. Rui anuncia a Rita que o juiz aceitou o novo depoimento de Isaura. Carla, Thiago e Raíssa recepcionam Marco e Anjinha. Um tempo depois, Raíssa constata que Anjinha não está em casa. Rita comenta com Jaqueline sua desconfiança com Rui. Leila encontra Rui.

Bom Sucesso

Waguinho sugere a Alice que faça uma campanha na rede social para encontrar alguém com o tipo de sangue compatível com o de Gabriela. Luan comenta com Waguinho que está se distanciando de Alice. Ramon conta a Tonho que desconfia de que Padre Paulo esteja escondendo algo sobre Elias. Marcos avisa a Diogo que Alberto mudou seu testamento e manda o advogado ficar longe da família. Diogo se despede de Gisele, prometendo se vingar dela e de todos. Paloma diz a Marcos que está desesperada, com medo de perder a filha. Elias se espanta ao ver Padre Paulo em sua casa.

Amor de mãe

Davi consegue escapar do galpão e é socorrido por paramédicos. Ryan provoca Érica sobre o almoço com Raul. Danilo e Camila se beijam. Miguel se preocupa com Davi, que afirma que o incêndio foi uma vingança de Álvaro. Vitória descobre sobre o estado de Davi e questiona Álvaro. Belizário ameaça Vicente. Danilo descobre que Camila é filha de Lurdes, e pede à namorada segredo sobre a relação dos dois. Samuel treina Marina. Amanda resgata Davi do hospital, antes que Belizário atente contra o ativista. Lurdes visita Sandro. Durval sente ciúmes de Thelma. Ryan apoia Marina, que sofre por ter quebrado sua raquete. Lurdes teme pela vida de Sandro durante uma rebelião no presídio.

SBT

As aventuras de Poliana

Ruth pede para Roger tirar as tecnologias implantadas na escola durante uma reunião. Pendleton presenteia Luisa com material de pintura para que ela retome seu hobbie. Filipa arma um plano contra Ester durante a oficina de doces de Nancy. João chega ao Ceará e revê sua mãe. Guilherme e Raquel discutem por ciúmes. Luisa volta a pintar. A campanha de divulgação do açougue é um sucesso e o movimento é dobrado. Brenda e Jeff terminam o namoro. Josefa revela a João o segredo que guardou durante sua vida inteira.

Cúmplices de um resgate

Isabela improvisa um poema sobre amor ao invés de cantar. Otávio pede Rebeca em noivado e ela diz: «É claro que sim». Otávio a presenteia com o broxe que era de seu avô, pois o homem havia dito para ele presentear com a joia à mulher de sua vida. Os dois são surpreendidos por fogos de artifício. Fausto beija Helena, que reage e manda-o parar. A mulher explica que não está pronta para se envolver com ninguém no momento. Priscila fica junto com a mãe, que trabalha até mesmo em casa, mas não deixa de dar atenção para filha. Dinho convence Meire a aceitar Helena como nova moradora do condomínio. Ofélio consegue entregar uma pequena serra para que Manuela consiga serrar a grade na janela do quarto da mansão.

RECORD

Topíssima

Furacão diz para Miguel que não poderá ficar cuidando da amiga. Poderosa se lembra de quando foi abandonada pela mãe na infância. Furacão avisa que Poderosa foi despejada de casa. Norma cuida de Fernanda. Ramiro chega e eles discutem. Tobias avisa que chegou a hora de contar para Ramiro que a filha bastarda foi encontrada morta. Miguel convida Poderosa para morar em sua casa enquanto se recupera. Maria Antônia se queixa da demora de Miguel. Poderosa concorda em ir para a casa de Miguel. Bernardo se encontra com o delegado Fonseca e descobre que o corpo de Poderosa não foi encontrado.

O rico e Lázaro

Neusta empurra Belsazar na piscina para lhe dar uma lição. Ravina almoça com os familiares. Neusta diz que sente falta de Joaquim. Aspenaz procura Daniel e diz saber da aliança entre Neusta e o rei Irom. Zac fica furioso ao encontrar Fassur em sua casa. Asher se aproxima do local da inauguração da estátua de Marduk com Kassaia nos braços. Nebuzaradã se enfurece e arma seu arco-e-flecha na direção do escravo hebreu.