Resumo das novelas do dia 11 de outubro de 2019

Jô pede perdão a Maria da Paz

Em “A dona do pedaço”, Maria da Paz afasta Amadeu. Fabiana flagra Rock com seu celular. Régis perde dinheiro no cassino. Maria da Paz fala com Marlene sobre Antero. Régis se endivida no cassino. Joana aparece na confeitaria e Tonho tem um pressentimento. Jô reclama de Téo para Carmelinda. Jô perde o emprego. Vivi comenta com Kim que encontrará Chiclete em seu apartamento. Abdias faz uma confissão para Sílvia. Fabiana beneficia os funcionários da fábrica para agradar Abel. Téo incentiva Jô a procurar Maria da Paz. Régis se assusta quando o agiota o procura na importadora. Jô pede perdão a Maria da Paz.

Malhação

Filipe fica sem graça quando Thiago o questiona sobre sua família. Rita decide falar sobre Rui para Filipe, mas se recusa a contar o que ele fez com ela. Lígia teme pela vida de sua paciente. Guga é carinhoso com Meg, que sofre por causa de Osório. Nanda decide ajudar Raíssa com a coreografia do show. Serginho e Guga se preocupam com a decisão de Meg. Ivete se desentende com Carla. Max decide conversar com Osório. Raíssa repara no comportamento de Nanda quando Camelo se aproxima. Meg decide morar na casa de Guga. Filipe convida Rita para viajar. Carla permite que Raíssa se apresente no show. Filipe e Rita viajam juntos.

Éramos seis

Lola enfrenta Júlio. Afonso tenta ajudar Shirley, e Inês se preocupa com a mãe. Júlio reclama de Alfredo para Almeida. Carlos e Clotilde consolam Lola. Higino sugere que Emília estimule a convivência de Justina com outras pessoas. Lola repreende Olga por implicar com Clotilde. Júlio convida Almeida para sair. Lola estranha quando Almeida chega sozinho à sua casa. Júlio dança com Marion no cabaré. Zeca encontra a casa de Lola e se enfurece ao ver Olga dançando com Almeida. Shirley recebe uma carta misteriosa e fica transtornada. Júlio beija Marion. Clotilde se encanta com Almeida. Lola vê Júlio chegar em casa embriagado.

Bom sucesso

Nana decide presentear Gisele com um vestido da loja Chic, e manda a assistente ir à loja escolher. Marcos convida Natasha para passar o Natal na mansão. Toshi aceita passar o Natal com a família de Léo. Diogo e Jennifer ficam juntos na Chic. Gisele desconfia de Diogo ao ver Jeniffer saindo da mesma cabine em que o advogado estava. Thaíssa pede desculpas a Evelyn. Nana pede a Mário para sair de sua casa, depois que Sofia afirma que a mãe gosta do editor. Paloma e Ramon convidam Lulu, Antônio e Léo para serem seus padrinhos de casamento. Em seu delírio, Alberto pede a Cecília que o leve para perto dela.

SBT

As aventuras de Poliana

O ex marido de Cláudia volta para a cidade para ficar mais próximo de seus filhos, Durval começa a se incomodar com a proximidade. Filipa reconhece Feijão e o leva de volta para a casa de João. Guilherme e Raquel se aproximam cada vez mais. Roger tenta convencer Glória a parar de trabalhar e deixar ele tomar conta de suas finanças. Filipa começa a demonstrar interesse por João. Marcelo e Luisa cogitam a possibilidade de morar em uma cidade mais tranquila com Poliana e João. Ester começa a perceber diferenças entre elas e seus amigos e faz perguntas a Pendleton sobre o assunto. Poliana e Raquel tentam convencer Lorena a aceitar a entrada de Ester no Clubinho.

Cúmplices de um resgate

Na cidade, Helena, que está com Manteiguinha, vai até o prédio onde os Vaz moram para ver um apartamento vago para alugar. Dinho fica encantado com a beleza de Helena e tenta impressioná-la. Luiz consegue fechar o negócio sobre a compra da confecção de Berta com um empréstimo de Otávio, liberado após o aval de Safira. Bartolomeu tenta comer Tuntum, mas por sorte Manteiguinha aparece e o salva. Isabela diz, sozinha, que Rebeca irá se arrepender de não ter querido ela como filha ao escolher apenas Manuela: “Eu vou fazer da vida dela um inferno, assim como foi a minha”.

RECORD

Topíssima

Sophia esperneia e pede para a soltarem. Antonio pede calma e diz que em São Paulo poderá ajudá-la. Walter conta para Andrea e Clementina que Sophia foi internada a força. Beatriz fica desconfiada ao ver Lima procurando Paulo Roberto na faculdade. O interesseiro avisa ao reitor que precisou alugar um quarto no hotel de Sophia. Andrea procura Lara e a ameaça. O helicóptero com Sophia e Antonio passa por problemas no ar e começa a cair. A aeronave cai em uma floresta.

O rico e Lázaro

Amitis pede para a sacerdotisa trazer Hurzabum ao palácio. Namnu pede para Arioque leva-la até a Casa da Lua. Elga discute com as gêmeas. Nabucodonosor visita os sábios e diz que os hebreus são benvindos em seu palácio. Neusta diz que Ebede-Meleque está de volta e não permite que o servo diga uma palavra. Nitócris fala mal de Evil para Shamiran. Kassaia fala sobre sua decisão com Gadise. Rabe-Sáris reclama da presença de Matias no palácio. Ebede-Meleque e Joaquim conversam sobre amor. Shag-Shag leva Elga para conhecer a Casa da Lua.