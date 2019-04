Resumo das novelas do dia 11 de abril de 2019

Vanessa garante que será a nova Garota Top Wave

Em “Verão 90”, Todos se impressionam ao descobrir a identidade dos Tigres Siberianos. Manu diz a Kika que não pensa em reatar o namoro com João. Jofre repreende Lidiane por ter acreditado em Murilo. Manu vibra ao conseguir um teste para participar da companhia de teatro de Wladimir. Madá faz uma previsão para Gisela e afirma que sua história com Patrick ainda não acabou. Patrick procura Galdino na casa de Jerônimo. Vanessa garante a Jerônimo que será a nova Garota Top Wave.

REDE GLOBO

Malhação

A pedido de Mel e Marli, Paulo decide dar uma nova chance a Getúlio. Lia e Flora expulsam Anderson do apartamento, e Tito e Garoto aprovam. Maria Alice agradece o apoio dos amigos com os congelados. Aconselhados por Heitor, Tito e Garoto descobrem uma forma de ganhar dinheiro. Rosália e Maria Alice revelam a surpresa a Pérola, que se emociona com a ajuda de todos para encontrar Márcio.

Órfãos da terra

Rania pede que Elias a leve até Missade. Em segredo, Valéria pede dinheiro a Norberto para libertar Bruno e Abner. Bruno declara seu amor por Valéria. Rania resgata sua família do centro de refugiados. Marie oferece um emprego a Laila. Camila se irrita por ter de dividir seu quarto. Zuleika e Cibele confortam Laila. Missade revela a Rania sobre o casamento de Laila com Aziz. Missade descobre que Laila está grávida.

O sétimo guardião

Murilo acusa Feliciano de ter traído a Irmandade em nome de seu amor por Valentina. Firmina vai ao casarão falar com Murilo. Afrodite se irrita com o comportamento de Nicolau. Eurico jura vingança contra os guardiães. Olavo proíbe Laura de visitar Gabriel. Laura e Sampaio ficam juntos. Rivalda briga com Nicolau e se candidata à vaga na agência de Geandro. Raimunda aconselha Lourdes a voltar para seu emprego. Padre Ramiro encontra Feliciano sem vida na porta da igreja.

SBT

As aventuras de Poliana

Roger descobre que Guilherme está por trás das ligações misteriosas. Débora pede a ajuda de Roger para afastar Nadine de Marcelo. Poliana visita Pendleton e desabafa sobre alguns problemas. Lindomar desabafa com Arlete sobre a desconfiança de Vini e ela diz que ele deve superar o passado e que pode contar a verdade. Vini escuta. Marcelo procura Luísa e pergunta se os dois têm uma chance juntos. Roger vai atrás de Guilherme para tirar satisfação.

Cúmplices de um resgate

Joaquim aparece na lanchonete que Manuela está com Raul e consegue conversar com ela a sós. A garota confirma que é irmã gêmea de Isabela e revela o perigo que está sofrendo. Rebeca, ao lado de Pedro, levam a garota que conheceram até a cidade, na escadaria da Sé, onde ela reencontra a mãe, que estava junto com o grupo “Mães da Sé”. Otávio vai atrás de Rebeca no vilarejo e recebe a notícia de que ela foi até à cidade.

RECORD

Jesus

Petronius manda Terencius prender Zelote. Cláudia flagra Tadeu no quarto de Helena. Deborah procura por Elias. Pilatos manda Petronius fazer com que Zelote fale. Os apóstolos tentam se esconder. Betânia se preocupa com Zelote. Shabaka sugere uma invasão à prisão. Cassandra reconhece Judas Tadeu. Gabriela descobre sobre o sumiço de Zelote. Hélio tenta se aproximar de Livona. Zelote é espancado pelos soldados romanos. Lázaro pergunta qual é o plano de Shabaka.