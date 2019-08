Resumo das novelas do dia 06 de agosto de 2019

Após chantagem, Jô mata Jardel



Em “A dona do pedaço”, Márcio afirma que Maria se arriscará ao investir na loja para Régis. Márcio procura Antero para aconselhar Maria da Paz e o advogado pensa em falar com Amadeu. Jenifer aponta a Maria a insatisfação dos clientes. Rock aconselha Téo a ficar de olho em Jô. Amadeu conversa com Maria sobre Régis, que confessa à esposa sobre seu vício no jogo. Jô empurra Jardel na rua e Fabiana registra o fato.

A dona do pedaço, Malhação, Órfãos da terra, Bom Sucesso, As aventuras de Poliana, Cúmplices de um resgate, Topíssima, Jezabel

Malhação



Filipe é expulso da casa de Isaura pelos filhos da moça. Lígia decide retirar a ordem de restrição judicial contra Rita. Montenegro pede que Sophia treine Raíssa e Nanda. Camelo ensaia com Raíssa, e Nanda se irrita com o namorado. Neide e Marco combinam sua viagem, e Carla se incomoda. Milena confessa a Jaqueline que está gostando de Daniel. Carla pressiona Madureira por conta de Karina. Góes e Anjinha se encontram.

Órfãos da terra



Gabriel avisa a Dalila sobre a fuga de Robson. Jamil conversa com Fauze. Lurdes ajuda o namorado. Latifa pede para Omar esquecer o golpe contra Eva. Jamil se desculpa com Laila. Abner tenta cozinhar. Muna beija Faruq. Arturzinho conversa com a assistente social e surpreende Aline e Caetano, com sua atitude. Laila chora ao contar sobre a gravidez de Dalila.

Bom sucesso



Alberto fica intrigado ao saber que Paloma gosta de livros como ele. Nana expulsa Paloma da mansão ao reconhecê-la. Alberto manda Bezinha e Leila descobrirem em que loja Paloma trabalhou. Marcos conta a Silvana Nolasco que publicará seu livro. Ramon expulsa Vicente do time. Eugênia ameaça retirar o patrocínio ao time de basquete por causa de Vicente. Alberto acusa Diogo de golpista, mas afirma que assina seu testamento caso o rapaz encontre Paloma para ele.

SBT

As aventuras de Poliana



Nadine conta ao Clubinho detalhes sobre as lendas de Vetherna e sobre o misterioso jogador Vitor Correia. Frustrada com os problemas de casa, Raquel sai para dar uma volta, se encontra com Brenda e vai se divertir com a menina. Mario, Luigi e Benicio encontram o misterioso Vitor Correia enquanto jogavam Vetherna. Branca pega Waldisney invadindo sua casa novamente e o expulsa. Afonso confronta Débora sobre as mentiras e falcatruas que ela armou enquanto estava com Marcelo.

Cúmplices de um resgate



A família Cavichioli concorda e Marina diz para eles não contarem para ninguém. Ofelio conta sobre Marina para Manuela. No ensaio da banda, Manuela fica cabisbaixa e conta tudo aos seus amigos. Otávio vai ao escritório de Safira e diz que suspeita que alguém armou para Rebeca e espera que não seja ela. Marina não se lembra de Manuela. Navarro chega com Geraldo ao galpão e encontra um papel de bala deixado por Felipe.

RECORD

Topíssima



Graça chega logo em seguida e aponta a arma para o fugitivo. Mariinha aparece e acaba assustando a policial. Taylor aproveita a distração dela e toma sua arma. Ele golpeia Graça, que acaba caindo da laje. Antonio e Bruno chegam ao local e se deparam com Taylor ameaçando Gabriela. O vilão avisa que levará a moça. Antonio fica na mira de Taylor.

Jezabel



O general autoriza a saída dos soldados. Obadias promove o encontro de Joana com a família e sente falta de Samira. Eliseu e Elias conversam. Acazias ordena que Hannibal descubra o responsável pela morte de Anaid, e Jezabel acusa o amante. Adad e soldados se aproximam da casa de Barzilai. Jezabel diz ao filho que Hannibal matou Anaid a seu mando. Sidônio reage mal quando Temima sugere que ele deixe Joana livre. As luzes da casa de Barzilai se apagam, e os soldados se preparam para agir.