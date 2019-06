Resumo das novelas do dia 04 de junho de 2019

Mercedes desmascara Jerônimo em público

Em “Verão 90” Jerônimo e João se agridem no palco e a briga é transmitida pela tv. Madá tem uma visão com os filhos de Janaína. Jerônimo denuncia João por ter usado nome falso. Mercedes humilha Jerônimo. João faz um discurso, emocionando todos da plateia. Tobé visita Candé na prisão. Mercedes promete a Janaína que não prejudicará João, em troca de seu afastamento de Herculano. Diego avisa a Larissa que Candé será solto. Jerônimo comunica a Vanessa que se vingará de João, Manu e dos Ferreira Lima.

Malhação

Madureira discute com Marco. Vânia decide contar para a filha a verdade sobre seu relacionamento com César. Karina descobre sobre Jaqueline na recepção do hospital. Max culpa Regina pelo comportamento agressivo de Guga. Karina vai à casa de Vânia. Madureira vê Anjinha e Cléber namorando, e provoca Marco quando o policial se insinua para Carla. Camelo reclama da presença de Guga na roda de rap.

Órfãos da terra

Laila sugere que Dalila/Basma se consulte com Letícia. Faruq faz a prova prática para revalidar seu diploma de médico no Brasil. Paul convence Camila a ir ao evento no Instituto Boas Vindas. Missade vê Helena tentando falar com Elias. Cibele é irônica com Dalila/Basma. Jamil e Bruno brigam durante o jogo, e Laila intervém. Missade confidencia a Dalila/Basma que se preocupa com o encantamento de Elias por Helena. Dalila/Basma leva Raduan para brincar longe dos pais e deixa o menino sozinho em uma praça.

A dona do pedaço

Régis explica sua situação para Josiane. Lyris estranha quando Agno volta para casa com fome. Otávio procura Edilene. Amadeu conta de Maria para Gilda. Maria revela a Josiane que Amadeu está vivo. Gilda descobre um nódulo no seio. Maria questiona Márcio sobre Amadeu. Virgínia vê Otávio e Edilene juntos e disfarça. Fabiana começa a trabalhar na construtora. Gilda vai ao médico. Maria apresenta Amadeu para Josiane, que finge gostar do pai. Virgínia e Fabiana se encontram. Amadeu decide ficar com Maria.

SBT

As aventuras de Poliana

Glória faz bilhetes para memorizar endereços importantes, e seu neto desconfia cada vez mais de que algo está errado. Débora leva João para casa e encontra com Luísa. Yasmin e Lorena contam para Claudia o que fizeram para separá-la de Durval. Poliana tenta fazer com que Bento e João façam as pazes. Nadine e Afonso encontram com Luísa e Marcelo no mesmo restaurante. Claudia tem uma séria conversa com Durval. Mário avisa seus pais que o lançamento do Vetherna vazou na internet.

Cúmplices de um resgate

Os Cúmplices de um Resgate revelam para Lola que estão ajudando Isabela. Manuela pede para Damião ajudar Marina. Os Cúmplices também tentam um plano para salvar a vida de Marina. No porão, Marina encontra a passagem secreta e também uma mensagem revelando que Marina quer matá-la e dizendo para encontrar Damião na manhã seguinte. Frederico chega na casa de Rebeca, onde passará a noite e é recepcionado por Nina. Mais tarde, o estilista janta a famosa macarronada de Fiorina.