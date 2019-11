Resumo das novelas de 9 a 16 de novembro de 2019

Vivi devolve documento da fábrica para Maria da Paz

Maria da Paz agradece o amor de Vivi por devolver o documento da fábrica. Bernardo avisa a Agno que descobriu onde Fabiana guarda seu dinheiro. Amadeu aconselha Maria da Paz sobre a retomada da fábrica. Beatriz lamenta a infelicidade de Otávio com Sabrina. Márcio e Yohana ficam juntos. Antero planeja seu casamento com Evelina. Amadeu e Maria da Paz confrontam Fabiana.

Éramos seis

Sábado, 9 de novembro

Marion se surpreende ao saber que Júlio é pai de Alfredo. Lola questiona Júlio sobre seu desentendimento com Alfredo. Soraia desafia Karine. Júlio chama Alfredo para conversar. Júlio toma remédio para tentar amenizar sua dor. Julinho fica animado com a festa de casamento.

Segunda-feira, 11 de novembro

Lola socorre Júlio. Soraia volta para casa. Júlio discute com Alfredo, e Lola percebe. Emília observa Higino brincar com Justina. Olga reclama da falta de apoio de Zeca com os filhos. Genu flagra Julinho tentando seduzir Lili. Carlos afirma a Lola que o caso de Júlio é grave.

Terça-feira, 12 de novembro

Karine convence Assad a entregar o bônus de Júlio a Julinho. Julinho marca um encontro com Soraia no clube e Isabel desconfia. Maria obriga Clotilde a ir com Zeca, Olga e as crianças ao piquenique. Afonso leva Júlio e Lola para o hospital.

Quarta-feira, 13 de novembro

Lola é impedida de acompanhar o marido ao chegar no hospital. Marion procura Almeida para ter notícias de Júlio. Lola se desespera ao saber que Júlio precisará ser operado. Carlos avisa a Afonso que mandou uma carta para Inês. Lola se preocupa com o estado de Júlio.

Quinta-feira, 14 de novembro

Lola chama os enfermeiros para cuidar de Júlio. Lúcio discute com Carlos sobre política e Isabel o repreende. Julinho não gosta de ver Marcelo conversando com Lili. Lola conversa com Clotilde no hospital. Clotilde e Almeida se reencontram.

Sexta-feira, 15 de novembro

A filha mais nova de Zeca se prende no banheiro e todos se desesperam. Almeida fala de Júlio para Marion. Alfredo diz a Lúcio que não quer mais saber de Marion. Emília conta para Justina sobre a volta de Adelaide. Marion visita Júlio no hospital e se encontra com Lola.

Sábado, 16 de novembro

Marion tenta disfarçar sua reação ao ver Júlio, mas Lola desconfia. Júlio recebe alta do hospital. Alfredo descobre que Marion esteve no hospital. Emília confessa a Higino que teme a convivência de Adelaide com Justina. Alfredo procura Marion.

Bom Sucesso

Sábado, 9 de novembro

Mario aceita as desculpas de Silvana, com a condição de a atriz não usar o relacionamento dos dois para se promover. Nana conta a Diogo que Eugênia não aceitou vender a coleção de Paloma em sua loja.

Segunda-feira, 11 de novembro

Lola socorre Júlio. Soraia volta para casa. Júlio discute com Alfredo, e Lola percebe. Emília observa Higino brincar com Justina. Olga reclama da falta de apoio de Zeca com os filhos. Genu flagra Julinho tentando seduzir Lili. Alfredo se surpreende quando Lúcio o ataca para defender Virgulino.

Terça-feira, 12 de novembro

Julinho marca um encontro com Soraia no clube e Isabel desconfia. Alfredo se sente culpado por ter agravado a doença de Júlio. Maria obriga Clotilde a ir com Zeca, Olga e as crianças ao piquenique. Afonso leva Júlio e Lola para o hospital.

Quarta-feira, 13 de novembro

Lola é impedida de acompanhar o marido ao chegar no hospital. Marion procura Almeida para ter notícias de Júlio. Lola se desespera ao saber que Júlio precisará ser operado. Olga sente as dores do parto e Zeca se desespera.

Quinta-feira, 14 de novembro

Clotilde chega à casa de Lola, e Isabel fala com a tia sobre Almeida. Karine convence Assad a não visitar Júlio, e Soraia se irrita. Lola conversa com Clotilde no hospital. Almeida pede permissão a Assad para visitar Júlio. Isabel e os irmãos se reúnem em volta da cama de Júlio.

Sexta-feira, 15 de novembro

A filha mais nova de Zeca se prende no banheiro e todos se desesperam. Almeida fala de Júlio para Marion. Alfredo diz a Lúcio que não quer mais saber de Marion. Emília conta para Justina sobre a volta de Adelaide. Marion visita Júlio no hospital e se encontra com Lola.

Sábado, 16 de novembro

Soraia flerta com Julinho. Carlos não consegue quitar todas as parcelas da prestação da casa. Alfredo descobre que Marion esteve no hospital. Emília confessa a Higino que teme a convivência de Adelaide com Justina. Alfredo procura Marion.

A dona do pedaço

Sábado, 9 de novembro

Tibério tenta convencer Téo a atenuar seu depoimento contra Jô. Camilo pede que Eusébio deponha como testemunha de acusação. Bernardo mexe no computador de Fabiana. Amadeu leva Maria da Paz para o tribunal. Começa o julgamento de Jô.

Segunda-feira, 11 de novembro

Régis depõe e confessa todos os seus crimes com Jô. Matilde diz a Joana que uma pessoa roubou a filha de Maria da Paz no passado. Fabiana atenua seu depoimento sobre Jô. Antero desconfia de que Evelina mentiu no tribunal. Téo acusa Jô de assassina.

Terça-feira, 12 de novembro

Cornélia e Dorotéia se preocupam com a saúde de Eusébio. Márcio e Zé Hélio armam para unir Abel e Britney. Márcio declara seu amor por Kim. Cássia cobra de Agno o casamento dele com Leandro. Maria da Paz e Amadeu ficam juntos. Jô chega no presídio.

Quarta-feira, 13 de novembro

Rock questiona Dorotéia e Eusébio, e descobre que Joana pode ser filha de Maria da Paz. Kim insiste para que Vivi se livre de Camilo. Régis aposta todo o seu dinheiro no cassino. Maria da Paz declara a Rock e Joana que sua missão é resgatar Jô.

Quinta-feira, 14 de novembro

Régis perde todo o dinheiro que Maria da Paz lhe deu e Lyris aconselha o irmão a procurar a boleira. Amadeu, Maria da Paz e Joana fazem um teste de DNA. Maria da Paz confirma que Jô é sua filha biológica, mas garante a Matilde que ama Joana e cuidará da menina.

Sexta-feira, 15 de novembro

Maria da Paz estimula a espiritualidade de Jô. Abdias participa de uma reunião no alcoólicos anônimos e Sílvia o apoia. Jô participa de um culto evangélico. Kim confessa que não ama Márcio nem Paixão. Agno encontra o documento de Maria da Paz.

Sábado, 16 de novembro

Jô pede perdão por tudo o que fez contra a mãe. Márcio denuncia ao delegado que as notícias sobre o casamento de Kim foram divulgadas pela imprensa. Yohana e Márcio se aproximam.