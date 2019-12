Resumo das novelas de 7 a 14 de dezembro de 2019

Gabriela fica em estado grave após salvar vida de Alberto

Marcos demite Diogo. Chega o dia do desfile da coleção idealizada por Paloma e Nana. Gabriela se fere ao impedir que o refletor manipulado por Diogo caia em cima de Alberto. Alberto constata que Gabriela salvou sua vida. Alberto perde a memória. Mauri anuncia que Gabriela será submetida a uma cirurgia de risco.

Éramos seis

Sábado, 7 de dezembro

Leontina se assusta com Justina, e Olga se irrita. Elias cobra de Lola uma dívida de Júlio. Natália tenta disfarçar o incômodo de receber os filhos de Almeida. Clotilde sugere que Lola faça doces para vender. Lola tem um pesadelo. Carlos conversa com Josias.

Segunda-feira, 9 de dezembro

Afonso se emociona ao reencontrar Inês. Carlos avisa a Lola que falará com o pai de Mabel sobre o namoro dos dois. Clotilde sugere que Lola faça doces para vender. Lola tem um pesadelo. Carlos conversa com Josias. Almeida se oferece para falar com Elias.

Terça-feira, 10 de dezembro

Julinho percebe as insinuações de Soraia. Clotilde marca um encontro com Almeida. Inês volta ao local onde ficava com Carlos quando era pequena. Natália faz uma surpresa para Almeida. Clotilde espera por Almeida. Alfredo e Adelaide se beijam. Inês e Carlos se encontram.

Quarta-feira, 11 de dezembro

Lola sente a ausência de Alfredo. Alfredo e Adelaide ficam juntos. Emília decide notificar a polícia sobre o sumiço de Adelaide. Justina revela que enterrou as economias de Candoca. Lola sofre com a falta de dinheiro, e Clotilde sugere que a irmã dispense Durvalina.

Quinta-feira, 12 de dezembro

Olga encontra a caixa com as economias de Candoca. Zeca e Olga fecham negócio com Neves e Leontina, e Maria desconfia. Almeida pede que Clotilde o aceite como amigo. Afonso orienta Carlos a deixar que Inês siga sua vida. Lola anuncia aos filhos que terá de demitir Durvalina.

Sexta-feira, 13 de dezembro

Alfredo se chateia quando Adelaide não aparece. Lola pede ajuda a Carlos. Virgulino ajuda Lili com o jantar para Julinho. Assad pressiona Julinho a comparecer à sua casa. Lola confessa a Durvalina que terá de demiti-la.

Sábado, 14 de dezembro

Almeida conversa com Clotilde. Mabel afirma que deseja manter o namoro com Carlos. Durvalina presenteia a família de Lola. Afonso comunica a Lola que conseguiu uma grande encomenda de seus doces.

Bom sucesso

Sábado, 7 de dezembro

Gisele se disponibiliza para desmascarar Diogo.Fábio sugere pedir a ajuda de Thaíssa e Jeff para gravar um vídeo do encontro de Diogo com Gisele. Diogo descobre a câmera de vídeo, e o plano para desmascará-lo fracassa.

Segunda-feira, 9 de dezembro

Alberto pede a Vera para não se envolver na relação de Marcos com Paloma. Fábio demonstra desconfiança sobre Gisele. Yuri termina com Gisele. Gisele alerta a William que Diogo está no desfile para atentar contra Alberto.

Terça-feira, 10 de dezembro

Marcos não acredita quando Gisele e Fábio avisam que Diogo atentará contra a vida de Alberto. Francisca e Ramon encontram Waguinho na escola. Tonho resolve se separar de Lulu. Gabriela aceita substituir uma das modelos no desfile. Eliza dá dicas para Gabriela desfilar.

Quarta-feira, 11 de dezembro

Thaíssa avisa a Gisele que não há sinais de Diogo nas imagens da câmara de segurança. Mauri avisa a Paloma que Gabriela tem um tipo sanguíneo raro. Alberto recupera a memória. Paloma comenta com Ramon que Gabriela deve ter o tipo sanguíneo de Elias.

Quinta-feira, 12 de dezembro

Marcos avisa a Diogo que Alberto mudou seu testamento e manda o advogado ficar longe da família. Mauri avisa a Paloma que encontrou um doador e deixa a costureira incrédula ao dizer que é Elias.

Sexta-feira, 13 de dezembro

Elias age como se fizesse parte da família de Paloma e demonstra falso apreço pela filha. Paloma se vê obrigada a fazer as vontades de Elias. Paloma deixa Alice e Peter com Lulu. Elias cobra dinheiro a Paloma para doar sangue a Gabriela.

Sábado, 14 de dezembro

Paloma se espanta com a atitude de Elias. Marcos tranquiliza Paloma, avisando que conseguirá o dinheiro para Elias. Marcos se desespera quando Elias lhe avisa que só ajudará Gabriela quando receber toda a quantia do dinheiro que exigiu para a doação.

Amor de mãe

Sábado, 7 de dezembro

Lurdes aceita ajudar Sandro. Os filhos de Lurdes a pressionam sobre Sandro e Marconi. Danilo apoia Thelma. Lurdes despista Ryan e encontra Marconi. Betina diz a Magno que Míriam encontrou o assassino de seu irmão.

Segunda-feira, 9 de dezembro

Lurdes despista Ryan, que não percebe que a mãe escondeu um celular no bolo para Sandro. Davi e Guará registram as atitudes criminosas da empresa PWA. Tiago descobre que terá um irmão e teme perder o amor de Vitória. Vitória tem um sangramento.

Terça-feira, 10 de dezembro

Na premiação, Raul insinua a Érica que deseja se casar com ela. Álvaro anseia pelo anúncio de sua sociedade com Raul. Érica questiona Raul sobre Vitória. Davi e outros ativistas protestam contra Álvaro durante a cerimônia. Davi descobre que Vitória é advogada de Álvaro.

Quarta-feira, 11 de dezembro

Davi é levado para a delegacia. Jorge apoia Estela. Lurdes convida Camila para sair com Thelma e Danilo. Davi recusa a ajuda de Vitória. Lurdes pede desculpas a Érica. Álvaro comemora seu filho com Verena. Belizário ateia fogo ao galpão de Davi.

Quinta-feira, 12 de dezembro

Danilo descobre que Camila é filha de Lurdes, e pede à namorada segredo sobre a relação dos dois. Samuel treina Marina. Amanda resgata Davi do hospital, antes que Belizário atente contra o ativista. Lurdes visita Sandro. Durval sente ciúmes de Thelma.

Sexta-feira, 13 de dezembro

Lurdes respira aliviada ao constatar que Sandro está vivo. Miguel questiona Davi sobre Amanda. Todos na casa de Lurdes gostam de Raul. Davi e Amanda ficam juntos. Ryan vende seu violão para comprar uma nova raquete de tênis para Marina.

Sábado, 14 de dezembro

Sandro despista Lurdes para encontrar Marconi. Durval consegue se reaproximar de Carol, para o espanto de Natália. Thelma comenta com Lurdes sobre o namoro secreto de Danilo. Sandro participa de um assalto com Marconi, e Danilo o vê.