Resumo das novelas de 23 a 30 de novembro de 2019

Éramos seis

Sábado, 23 de novembro

Não haverá exibição devido à transmissão da final da Taça Libertadores da América.

Segunda-feira, 25 de novembro

Genu se preocupa com o envolvimento político de Virgulino. Julinho se frustra com as regras de seu namoro com Lili. Karine incentiva Soraia a não desistir de Julinho. Clotilde desabafa com Lola sobre Almeida. Marion alerta Alaor sobre a presença da polícia no cabaré.

Terça-feira, 26 de novembro

Julinho namora Lili. Alfredo conversa com Júlio sobre Marion. Zeca se surpreende com o estado da igreja que deverá pintar. Carlos pede que Júlio respeite seu período de repouso. Júlio se assusta com seu estado de saúde.

Quarta-feira, 27 de novembro

Alfredo ganha no jogo. Júlio pede que Almeida alerte Marion. Lola repreende Almeida ao vê-lo com Clotilde. Marion sofre com o recado de Júlio. Carlos e Mabel se beijam. Inês flagra Shirley mexendo em seus pertences. Marion seduz Alfredo.

Quinta-feira, 28 de novembro

Lili briga com Julinho e Virgulino aconselha a filha. Júlio passa mal novamente, mas disfarça seu estado. Lola vê o lenço que deu a Marion com Alfredo e desconfia. Emília se surpreende ao encontrar Adelaide. Alfredo revela a Júlio que dormiu com Marion.

Sexta-feira, 29 de novembro

Josias questiona se Mabel sente vergonha de seu pai. Padre Venâncio repreende o ataque de ciúmes de Olga com Zeca. Durvalina alerta Lola para o estado de Júlio. Emília fecha negócio com Júlio. Shirley dá a carta de Carlos para Inês. Júlio passa mal.

Sábado, 30 de novembro

Higino comunica a Lola sobre a internação do marido. Clotilde avisa a Alfredo sobre Júlio e o menino se sente culpado pelo estado do pai. Durvalina dá apoio a Alfredo. Inês afirma que João nunca será seu pai. O médico avisa que Alfredo precisará doar sangue para Júlio.

Bom sucesso

Sábado, 23 de novembro

Vera repreende Paloma durante a gravação do podcast de Alberto. Paloma teme perder o posto de acompanhante de Alberto. Alberto diz a Vera que Paloma é muito importante na sua vida. Vera beija Alberto, mas o empresário a chama de Paloma.

Segunda-feira, 25 de novembro

Isadora/Marcela Klein consegue convencer Nana a fazer mais uma sessão com Diogo. William avisa a Gisele que colocou seu quarto para alugar. Marcos sugere a Vera um jantar a quatro. Nana confessa a Mario que gosta dele.

Terça-feira, 26 de novembro

Isadora/Marcela ameaça deixar a terapia se Diogo não pagá-la por seus serviços. Yuri aluga o quarto na casa de Gisele. Alice sugere a Waguinho que volte para a escola. Fábio se apresenta a Nana como irmão de Felipe e avisa que sabe que o editor foi assassinado.

Quarta-feira, 27 de novembro

Nana comenta com Alberto sobre a suspeita de Fábio. Fábio conta a Thaíssa, Jeff e Evelyn que Felipe lhe mandava e-mails sobre como os amigos da Editora o enganaram. Vera sugere que ela e Alberto fiquem juntos.

Quinta-feira, 28 de novembro

Gisele conta a Diogo sobre a investigação de Felipe. Vera diz a Eugênia que precisa viver o luto da separação. Alberto pede desculpas a Vera, que o surpreende ao afirmar que ele ama Paloma.

Sexta-feira, 29 novembro

Gabriela conta a Patrick que Vicente a procurou pedindo para os dois manterem a amizade. Lulu se oferece para ajudar Waguinho a voltar para a escola. Alberto passa mal e não percebe que Diogo pega sua bengala, deixando o empresário cair propositalmente.

Sábado, 30 de novembro

Alberto acorda sem reconhecer ninguém e assusta a família. Mauri explica que Alberto irá se recuperar. Vera comenta com Paloma que se sente culpada por Alberto estar no hospital. Alberto reconhece Paloma. Vera afirma a Marcos que Alberto está apaixonado por Paloma.

Amor de mãe

Segunda-feira, 25 de novembro

Lídia contrata Érica. Vitória lembra de quando perdeu seu bebê. Vitória e Paulo não se entendem. Lurdes ajuda Thelma, que descobre que tem um aneurisma cerebral. Para salvar uma mulher, Magno se envolve em um acidente com Genilson.

Terça-feira, 26 de novembro

Camila conhece seus novos alunos, e acaba passando por um tiroteio. Álvaro paga Vitória com dinheiro ilícito, e a advogada se incomoda. Sinésio chantageia Thelma. Paulo decide se separar de Vitória. Lurdes tem uma surpresa e acredita que conseguirá encontrar Domênico.

Quarta-feira, 27 de novembro

Lurdes socorre Thelma novamente. Lídia volta para o Rio de Janeiro, deixando Érica com Raul. Lurdes repreende Magno por ter se aproximado de Dona Nicete. Vitória conhece Davi. Ryan anuncia a Lurdes que Clóvis encontrou Kátia.

Quinta-feira, 28 de novembro

Kátia deixa o hospital. Traficantes cobram as dívidas de Genilson de Betina, e Magno se preocupa. Amanda termina o namoro com Danilo. Magno leva Betina para passar a noite na casa de Lurdes, que reprova o filho. Lurdes encontra Kátia, que a ameaça.

Sexta-feira, 29 de novembro

Kátia diz a Lurdes que Domênico está morto. Magno e os irmãos consolam Lurdes. Thelma assume para Lurdes que não contou a Danilo sobre sua doença. Magno confessa a Lurdes sua paixão por Betina.

Sábado, 30 de novembro

Leila tem uma parada cardíaca, e Brenda sofre. Lídia confronta Érica, e Lurdes se revolta contra a mulher. Lurdes alerta Raul sobre Lídia. Vitória acerta a contratação de Lurdes. Vitória leva Tiago para casa. Kátia se preocupa com Sandro. Vitória descobre que está grávida.