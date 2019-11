Resumo das novelas de 16 a 23 de novembro de 2019

Maria da Paz retoma a fábrica e descobre gravidez

A última semana de A dona do pedaço promete muitas novidades, entre elas a volta de Maria da Paz para o comando da fábrica de bolos. Quem também vai celebrar esse momento são os funcionários da fábrica, que ficam aliviados com a saída de Fabiana do comando da fábrica. Com a ajuda de Bernardo, Agno vai se vingar de Fabiana roubando todo o dinheiro da vilã. Maria da Paz tem mais uma surpresa na última semana da trama, após passar mal, ela descobre que espera seu segundo filho.

Éramos seis

Sábado, 16 de novembro

Soraia flerta com Julinho. Carlos não consegue quitar todas as parcelas da prestação da casa. Alfredo descobre que Marion esteve no hospital. Emília confessa a Higino que teme a convivência de Adelaide com Justina. Alfredo procura Marion.

Segunda-feira, 18 de novembro

Julinho convida Lili para sair. Durvalina incentiva Clotilde a procurar Almeida. Lola desabafa com Afonso sobre a mentira contada para Júlio. Alfredo e Carlos discutem. Alfredo diz a Lúcio que não concorda em enganar Júlio. Emília e Higino não conseguem conter Justina.

Terça-feira, 19 de novembro

Júlio e Alfredo têm uma conversa. Emília comunica a Higino que decidiu internar Justina. Júlio pensa em comprar um rádio e Lola se desespera. Afonso tem uma ideia para ajudar Lola. Olga descobre que Candoca está mancomunada com Zeca. Almeida presenteia Clotilde.

Quarta-feira, 20 de novembro

Almeida desabafa com Marion e Alfredo se incomoda ao ver os dois juntos. Lili cobra que Julinho a peça em namoro para seu pai. Karine garante que ajudará Soraia a conquistar Julinho. Carlos se encanta com Mabel. Isabel e Lúcio ficam presos na chapelaria.

Quinta-feira, 21 de novembro

Júlio descobre a mentira de Lola e seus filhos, e Alfredo apoia a mãe. Carlos e Mabel se divertem. Com a ajuda de Karine, Soraia atrapalha o compromisso de Julinho com Lili e beija o rapaz. Lola tenta impedir Júlio de se embriagar no momento em que Emília chega.

Sexta-feira, 22 de novembro

Júlio pede desculpas a Alfredo e reconhece o valor do filho. Genu vê Júlio na rua e alerta Lola. Soraia descobre que Julinho está namorando Lili. Júlio questiona Assad sobre uma possível sociedade. Lola implora que Emília ajude Júlio. Inês sente saudade de Carlos.

Sábado, 23 de novembro

Não haverá exibição devido à transmissão da final da Taça Libertadores da América.

Bom sucesso

Sábado, 16 de novembro

Marcos leva Paloma para conhecer seu novo apartamento. Nana e Sofia conversam sobre a possibilidade de Alberto namorar Vera. Vera pressiona Diogo, ameaçando contar a Nana sobre sua traição.

Segunda-feira, 18 de novembro

Alice convida Waguinho para escrever o livro com ela. Vera aconselha Nana a se separar de Diogo. Marcos conta a Bezinha que está namorando Paloma. Nana termina seu casamento. Todos se surpreendem quando Nana anuncia que Diogo deixará a mansão.

Terça-feira, 19 de novembro

Gisele sugere que Diogo simule uma terapia de casal para resgatar o casamento com Nana. Paloma observa Vera encantada com Alberto durante a gravação do empresário para o podcast da Editora. Vera convida Alberto para sair.

Quarta-feira, 20 de novembro

Alberto diz a Nana que foi agradável sair com Vera. Vera recebe flores de Alberto. Paloma e Ramon vão com seus respectivos namorados para o ensaio da escola de samba. Alberto vê Paloma e Marcos se beijando no canal de Silvana na internet.

Quinta-feira, 21 de novembro

Paloma e Marcos ficam constrangidos quando Alberto avisa que já sabe do namoro do casal. Gisele dá o cartão de visitas de Marcela Klein para Nana. Paloma observa a cumplicidade de Alberto e Vera lendo poesia.

Sexta-feira, 22 de novembro

Paloma sente ciúmes da relação de Alberto com Vera. Alice conta a Paloma que se inscreveu no concurso de novos autores da Prado Monteiro. Yuri pede Gisele em namoro. Nana chega à falsa sessão de terapia.

Sábado, 23 de novembro

Diogo se enfurece com Isadora/Marcela Klein por sua atuação como terapeuta. Isadora/Marcela Klein avisa a Diogo que Nana marcou uma consulta individual. Vera beija Alberto, mas o empresário a chama de Paloma.

A dona do pedaço

Sábado, 16 de novembro

Agno explica a situação a Beatriz e Vivi, que faz questão de entregar o documento a Maria da Paz. Jô pede perdão por tudo o que fez contra a mãe. Beatriz lamenta a infelicidade de Otávio com Sabrina. Márcio e Yohana ficam juntos. Amadeu e Maria da Paz confrontam Fabiana.

Segunda-feira, 18 de novembro

Fabiana se nega a devolver a fábrica para Maria da Paz e Amadeu lhe propõe um acordo. Beatriz se desespera ao presenciar Camilo falando com Vivi. Otávio explica a Beatriz o plano de fuga para Vivi e Chiclete. Cornélia pensa em promover a festa de casamento de Abel e Britney. Kim anuncia que cuidará das redes sociais de artistas famosos fora do país. Maria da Paz pede que Régis e Téo visitem Jô. Maria da Paz sente tonturas. Antero orienta Fabiana a aceitar a proposta de Amadeu. Rock luta contra Paixão. Jô aconselha Régis a se espiritualizar.

Terça-feira, 19 de novembro

Funcionários comemoram a volta de Maria da Paz. Amadeu explica seu plano de trabalho na fábrica para Márcio. Sueli pede perdão a Maria da Paz por sua traição. Fabiana ameaça Agno, mas Leandro defende o companheiro. Kim convida Téo para trabalhar com ela fora do país. Vivi e Beatriz se recusam a ajudar Fabiana, que se desespera. Lyris se declara para Tonho. Agno oferece a Maria da Paz o apartamento antigo em que morava. Zé Hélio volta a trabalhar na fábrica. Vivi combina sua fuga com Chiclete. Fabiana pede ajuda a Evelina e Antero para retornar ao convento. Amadeu pede redução de pena para Jô.

Quarta-feira, 20 de novembro

Amadeu consegue a redução de pena para Jô. Fabiana garante a Evelina e Antero que se tornará freira. Chega o dia do casamento de Evelina e Antero. Cornélia presenteia Marlene com um vestido branco e Evelina se incomoda. Durante a festa, Antero se lembra de Marlene e declara seu amor. Antero e Marlene se casam. Yohana descobre a corrupção de Camilo, que pede exoneração da polícia. Téo se despede de Maria da Paz. Cornélia pede a Rock para rever Chico. Camilo conta seus planos a Vivi. Otávio flagra Sabrina com Sávio. Fabiana impõe novas regras ao convento. Camilo desconfia da conversa entre Beatriz e Vivi.

Quinta-feira, 21 e Sexta-feira, 22

O penúltimo e último capítulos não serão divulgados.