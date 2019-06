Resumo das novelas de 15 a 22 de junho

ÁRIES (nascidos entre 21/3 e 20/4)

Uma pessoa de longe pode oferecer uma boa oportunidade profissional. Aproveite, pois sua capacidade de adaptação está em alta. Um sonho de amor pode se realizar.

TOURO (nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você vai querer lutar pelo seu espaço e liberdade em todos os setores da sua vida. Conquista amorosa pode rolar com pessoa de longe. Clima sensual com seu amor.

GÊMEOS (nascidos entre 21/5 e 20/6)

Semana ideal para investir no trabalho e se desenvolver em suas atividades. Pessoas amigas vão dar qualquer tipo de ajuda, se precisar. Um lance recente pode virar compromisso mais sério.

CÂNCER (nascidos entre 21/6 e 21/7)

Pode descobrir um segredo, mas guarde só pra você. A paquera pode se consolidar agora. Com seu amor, aposte no diálogo para resolver pendências.

LEÃO (nascidos entre 22/7 e 22/8)

No trabalho, vai ser mais fácil interagir com os colegas. No amor, tudo caminha para o entendimento. Pode se interessar por uma pessoa misteriosa.

VIRGEM (nascidos entre 23/8 e 22/9)

Novidades podem pintar sobre pensão, herança ou ganhos inesperados. Mas não gaste antes de receber. Boa hora para chegar naquela pessoa especial que você deseja há tempos.

LIBRA (nascidos entre 23/9 e 22/10)

As parcerias estão protegidas e os relacionamentos estimulados. Boa semana para curtir a pessoa amada em passeios e programas diferentes.

ESCORPIÃO (nascidos entre 23/10 e 21/11)

Boas energias para tratar de assuntos ligados a imóveis, aluguel, dinheiro, compra e venda de um modo geral. Ótimos momentos em casa e com a família.

SAGITÁRIO (nascidos entre 22/11 e 21/12)

Amigos podem te ajudar no que precisar. Seu magnetismo pessoal vai dar as cartas na paquera. Vai valorizar a lealdade do seu amor.

CAPRICÓRNIO (nascidos entre 22/12 e 20/1)

Um dinheiro pode chegar, mas tenha juízo e não gaste com bobagens. Terá facilidade para se comunicar, especialmente no trabalho. Seu interesse em aprender vai ajudar em suas atividades.

AQUÁRIO (nascidos entre 21/1 e 19/2)

Hoje, será mais fácil se adaptar a qualquer mudança que ocorrer. No serviço, procure somar forças com quem tem os mesmos interesses que os seus.

PEIXES (nascidos entre 20/2 e 20/3)

Vida social movimentada. Pode conquistar a estabilidade financeira que tanto deseja. Na conquista, deixe seu lado sensual se manifestar.