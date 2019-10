Resumo das novelas de 12 a 19 de outubro

Evelina acusa Jô de ser a assassina de Jardel e Lucas

Nesta semana em “A dona do pedaço”, Maria da Paz teme que Jô seja culpada pelos crimes de que Régis está sendo acusado. Camilo tenta invadir o quarto de Vivi. Cornélia culpa Zé Hélio pelo fracasso de sua festa. Antero avisa a Gladys da prisão de Régis. Leandro convence Agno a ajudar Régis e Cássia fica agradecida. Jô procura Evelina, que acusa a neta de ser a assassina de Jardel e Lucas.

Éramos seis

Sábado, 12 de outubro

Lola tenta não discutir com Júlio e disfarça quando Clotilde se aproxima. Alfredo ironiza Júlio, e Lola se preocupa. Olga reclama de Julinho trazer Jagunço para entregar a encomenda de Lola. Julinho recupera Jagunço, mas percebe que perdeu o dinheiro da encomenda de Lola.

Segunda-feira, 14 de outubro

João entrega a Shirley um pacote com cartas escritas por ele. Júlio se enfurece ao descobrir que terá que pagar juros pela prestação da casa e sente-se mal. Olga liga para Emília, que se recusa a falar com a sobrinha. Olga e Zeca namoram. Almeida se declara para Clotilde.

Terça-feira, 15 de outubro

Lola repreende Júlio por aceitar a sociedade, mesmo sem condições financeiras. Shirley pensa em procurar João. Almeida pede para conversar com Júlio. Marion se oferece para ajudar Júlio. Lola conduz com habilidade a carroça de Afonso, que demonstra seu encantamento.

Quarta-feira, 16 de outubro

Marion aconselha Júlio a conversar com os filhos. Julinho quebra um objeto da casa, e Alfredo assume a culpa. Isabel convence Júlio a fazer uma festa de aniversário para ela. Almeida revela a Júlio que é casado. Júlio se encontra com o investidor indicado por Marion.

Quinta-feira, 17 de outubro

Júlio fica nervoso com a proposta de Simão. Clotilde sugere que Lola faça doces para vender. Carlos se anima quando Lola o convida para ir ao armazém de Afonso. Afonso procura João. Júlio tem uma ideia de como ganhar dinheiro.

Sexta-feira, 18 de outubro

Lola rejeita a ideia de Júlio. Zeca e Olga namoram escondidos. Júlio se embriaga com Almeida. Lola repreende o marido ao vê-lo entrar em casa. Alfredo defende Isabel de Júlio, que, ao tentar castigar o menino, estraga a decoração de sua festa.

Sábado, 19 de outubro

Lola tenta salvar o que pode, mas Isabel desiste de sua festa. Shirley se incomoda com os comentários de Afonso. Lola coloca os filhos para dormir. Marlene provoca Lola ao chegar com Júlio. Carlos e Alfredo reclamam de Marlene. Lola, Júlio e os filhos chegam à praia.

Bom Sucesso

Sábado, 12 de outubro

Nana e Marcos veem o pai caído no chão, com a flor de retalhos feita por Paloma nas mãos. Mauri informa a Nana e Marcos que Alberto piorou depois que Paloma foi embora. Sofia pede a Nana que seu presente de Natal seja a volta de Paloma.

Segunda-feira, 14 de outubro

Nana promete a Sofia que tentará trazer Paloma de volta. Gisele tenta se livrar de Diogo, que aparece em sua casa no momento em que ela está com Yuri. Silvana confessa a Mario seu medo de não voltar a enxergar. Alberto fica emocionado ao acordar e ver Paloma a seu lado.

Terça-feira, 15 de outubro

Alberto diz a Paloma que ela lhe trouxe a alegria de volta. Marcos agradece Paloma. Nana pede a Paloma para voltar a trabalhar na mansão. William aconselha Gisele a esquecer Diogo e ficar com Yuri. Marcos avisa a Natasha que não quer compromisso com ela.

Quarta-feira, 16 de outubro

Ramon não concorda com o retorno de Paloma para a mansão. Gisele e Yuri se beijam. Ramon vibra ao saber que conseguiu o apoio da NBA para o projeto de basquete na quadra de Bonsucesso. Ramon termina seu noivado com Paloma.

Quinta-feira, 17 de outubro

Paloma conversa com Ramon. Paloma e Ramon avisam aos filhos que continuarão a ser uma família mesmo com a separação. Francisca diz a Ramon que irá ajudá-lo a escrever o projeto para a NBA. Paloma encontra o exame de Nana e pergunta se ela está grávida.

Sexta-feira, 18 de outubro

Nana pede segredo a Paloma sobre sua gravidez. Gisele se assusta com a intenção de Diogo de envenenar Alberto. Gisele fica apavorada ao ver que Sofia sentou no lugar de Alberto. Alberto convida todos a tomarem o chá.

Sábado, 19 de outubro

Diogo finge um mal-estar para impedir que alguém tome o chá envenenado. Gisele ameaça se afastar de Diogo. Paloma não diz a Marcos que seu noivado com Ramon terminou. Diogo flagra Gisele com Yuri e os ameaça. Diogo conta à família que Nana está grávida.

A dona do pedaço

Sábado, 12 de outubro

Maria da Paz chama Jô para trabalhar com ela. Régis se desespera com a ameaça do agiota. Tonho alerta Maria da Paz sobre Jô. Otávio compra joias para Sabrina. Kim trai Márcio com Paixão. Berta descobre a farsa de Beatriz e flagra Vivi e Chiclete juntos.

Segunda-feira, 14 de outubro

Jô se enfurece com os clientes ao ser chamada de boleira. Vivi e Chiclete se surpreendem com a atitude de Berta. Téo pede Jô em casamento. Carmelinda orienta Jô a continuar enganando Téo. Maria da Paz e Abel são selecionados para uma eliminatória do concurso de bolos.

Terça-feira, 15 de outubro

Maria da Paz sorteia um ingrediente inusitado para colocar em seu bolo. Vivi e Berta enganam Camilo. Agno defende Leandro na academia. Otávio tenta ajudar a filha a fugir com Chiclete. Maria da Paz é desclassificada do concurso.

Quarta-feira, 16 de outubro

Régis é colocado em uma cela. Abel avisa que se classificou para o concurso. Gladys critica relacionamento de Lyris com Rael. Tonho afirma que Maria da Paz entrará no concurso. Começa o programa do concurso de bolos na televisão.

Quinta-feira, 17 de outubro

Maria da Paz acredita que ainda pode participar do concurso. Vivi é rígida no julgamento dos bolos. Téo Um dos candidatos fica fora do concurso e uma repescagem é anunciada. Maria da Paz é chamada de volta ao concurso. Fabiana pede para Vivi ajudar Abel no concurso de bolos.

Sexta-feira, 18 de outubro

Maria da Paz consegue a última vaga para participar do concurso de bolos. Evelina comenta com Maria da Paz a desconfiança que tem sobre Jô. Vivi se aconselha com Kim sobre a proposta de Otávio. Téo flagra Jô discutindo com Evelina e desconfia.

Sábado, 19 de outubro

Jô e Evelina disfarçam na frente de Téo. Maria da Paz comenta com Amadeu sobre a desconfiança que a mãe tem da filha. Cornélia impede que todos da casa comam a comida da festa antes de seus convidados. Tonho fica frustrado ao encontrar Lyris.